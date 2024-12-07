Лу Жанмонно — новый лидер Кубка мира? Смотрим вместе женский спринт! LIVE

Сегодня, 7 декабря, в Контиолахти продолжится первый этап Кубка мира по биатлону – 2024/2025. В рамках очередного соревновательного дня будут разыграны медали в женском спринте. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки и расскажет о самых важных событиях, которые произойдут на стрельбище и на трассе в Финляндии.
Старт запланирован на 19:10 мск.
Лидером Кубка мира по биатлону — 2024/2025 после индивидуальной гонки стала француженка Лу Жанмонно. В интервью она призналась, что пока не думает об общей победе в тотале. Скромничает? Да!
А может быть, ждёт реванша от тех, кто феерил год назад? Например, от Жулии Симон, Ингрид Тандреволд, которые сейчас являются лишь своей тенью образца прошлого сезона. В деле и шведские биатлонистки. Сенсация Элла Хальварссон и более титулованная Эльвира Эберг проблем со скоростью не имеют, и это может стать решающим фактором в борьбе за медали спринта.
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Вспомним перипетии той самой индивидуалки, которую выиграла Лу Жанмонно. Некоторые из её соперниц оказались далеко за пределами десятки сильнейших. Например, Доротея Вирер и Жулия Симон.
В Москве 17:32 и мы начинаем наш LIVE, который посвящён женскому спринту. С вами Батраз Томаев.
Интуиция подсказывает, что прекрасные дамы сегодня устроят не меньшее шоу. Многим из них нужно исправлять ошибки, допущенные во время индивидуальной гонки. До старта осталось меньше 90 минут!