Лу Жанмонно — новый лидер Кубка мира? Смотрим вместе женский спринт! LIVE

Интересно, оправились ли после неудач в индивидуальной гонке Симон и Тандреволд?

Сегодня, 7 декабря, в Контиолахти продолжится первый этап Кубка мира по биатлону – 2024/2025. В рамках очередного соревновательного дня будут разыграны медали в женском спринте. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки и расскажет о самых важных событиях, которые произойдут на стрельбище и на трассе в Финляндии.

Старт запланирован на 19:10 мск.

Лидером Кубка мира по биатлону — 2024/2025 после индивидуальной гонки стала француженка Лу Жанмонно. В интервью она призналась, что пока не думает об общей победе в тотале. Скромничает? Да!

А может быть, ждёт реванша от тех, кто феерил год назад? Например, от Жулии Симон, Ингрид Тандреволд, которые сейчас являются лишь своей тенью образца прошлого сезона. В деле и шведские биатлонистки. Сенсация Элла Хальварссон и более титулованная Эльвира Эберг проблем со скоростью не имеют, и это может стать решающим фактором в борьбе за медали спринта.

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