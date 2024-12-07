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Кубок России по биатлону — 2024/2025, мужской пасьют, Серохвостов разгромил соперников, Латыпов только 4-й

Пацан сказал — пацан сделал. Серохвостов победил в гонке Кубка России в стиле Фуркада и Бё
Андрей Шитихин
Серохвостов победил в стиле Фуркада и Бё
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Даниил подтвердил абсолютное лидерство в российском биатлоне.

Даниил Серохвостов одержал красивейшую победу в гонке преследования на втором этапе Кубка России в Ханты-Мансийске. На четырёх рубежах он допустил только один промах и ходом прошёл очень мощно. После спринтерской гонки, в которой Серохвостов был третьим, Даниил заявил, что будет натягивать так, чтобы соперники сдохли. Пацан сказал – пацан сделал. Пусть и есть нюанс.

«Увидел, что не выиграл, после чего уже ни о чём не думал. Там был только Эдик. Понимал, что останусь в тройке. Завтра будет мини‑масс‑старт. Я так сильно начну первый круг, чтобы парни сдохли», — сказал Серохвостов после финиша спринта.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 2, Ханты-Мансийск
Мужчины. 12.5 км. Гонка преследования
07 декабря 2024, суббота. 12:00 МСК
Окончено
1
Даниил Серохвостов
Новосибирская - Алтайский
33:35.5
2
Никита Поршнев
ХМАО-Югра
+24.3
3
Антон Смольский
Беларусь
+29.4

Действительно, пасьют начался как масс-старт, поскольку трое призёров спринта – Антон Смольский, Эдуард Латыпов и Серохвостов – убежали одновременно. Даниил не стал, конечно, включать форсаж с первых метров – до первой стрельбы он просто гулял. Первую лёжку Серохвостов и Смольский провели чисто, а Латыпов исключил себя из числа призёров, допустив два промаха.

На втором круге Даниил уже включил ту скорость, которую обещал, и соперники отстали. Смольский даже не пытался удержаться за россиянином, убегавшим всё дальше и дальше. Единственный промах он допустил на первой стойке, но это вообще не помешало Даниилу.

Что говорил Серохвостов после финиша спринта?
«Я сильно начну первый круг, чтобы парни сдохли». Серохвостов — о пасьюте на этапе КР

На заключительную стрельбу Серохвостов пришёл в полном одиночестве, ритмично закрыл пять мишеней, повернулся к болельщикам, подняв обе руки в стиле Джуда Беллингема, а затем совсем не спеша отправился на последний круг, успев улыбнуться в ТВ-камеру. Так позволяли себе побеждать Мартен Фуркад и Йоханнес Бё.

«Сегодня совсем нелегко мне было. Форма просто хорошая, но не идеальная. Была бы идеальная, мне бы было легко, а я прихожу домой и просто лежу без сил», — отметил Даниил после финиша. Интересно, а что будет, когда ему легко станет – вообще полетит?

Соперникам оставалось лишь бороться за второе и третье места. В этой борьбе постоянно был Антон Смольский, чуть позже включился и Никита Поршнев, стартовавший седьмым, рассчитывал на медаль и Александр Поварницын, но завалил последнюю стрельбу. Латыпова окончательно всех шансов на медаль лишил последний промах на третьей стрельбе – заключительную стойку он провёл образцово. Но выше четвёртого места Эдуард не поднялся.

А кто у женщин гонку преследования выиграл?
Шевченко красиво вырвала победу на последнем круге. Опыт взял реванш у молодости!
Шевченко красиво вырвала победу на последнем круге. Опыт взял реванш у молодости!

Вторым же в итоге стал Поршнев, который на последнем круге сумел убежать от Смольского, а на финише даже поклонился болельщикам. Белорус остался третьим, но после финиша сказал, что бежит ещё под загрузкой и есть куда улучшаться.

Этап Кубка России в Ханты-Мансийске завершится большими масс-стартами.

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