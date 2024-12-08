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Женщины. 12.5 км Масс-старт
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Начало прямой трансляции
19:10 Мск
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Кубок мира по биатлону — 2024/2025: онлайн-трансляция мужского и женского масс-старта 8 декабря 2024 года

Случится ли первая победа Йоханнеса Бё в новом сезоне? Следим за масс-стартами! LIVE
Батраз Томаев
Йоханнес Бё
Комментарии
Король всё никак не доберётся до золота.

Сегодня, 8 декабря, в Контиолахти завершится первый этап Кубка мира по биатлону – 2024/2025. В рамках последнего соревновательного дня будут разыграны медали в женском и мужском масс-стартах. «Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию гонки и расскажет вам обо всём, что происходит на трассе и за её пределами. Старт мужской гонки — в 16:30 мск, а женской — в 19:10.

Первые контактные гонки в личном зачёте у биатлонистов могут стать самыми яркими за весь этап. У мужчин стабильность в стрельбе показал Эмильен Жаклен. В порядке его основные конкуренты — норвежские и шведские биатлонисты. Один из них — Йоханнес Бё — пока не одержал ни одной личной победы в новом сезоне.

В женской части мирового биатлона всё весьма непредсказуемо. Провал лидеров сборной Франции и Норвегии оставил в смешанных чувствах фанатов и экспертов. А лучшей в спринте неожиданно стала чешка Маркета Давидова.

Календарь Кубка мира по биатлону - 2024/2025
Общий зачёт Кубка мира по биатлону - 2024/2025

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Live Батраз Томаев

На отсечке 4,2 км Стрёмсхейм решил выйти вперёд. Но там в пределах 3-4 секунд девять биатлонистов.

Фото: кадр из трансляции

16:39 Батраз Томаев

Эмильен Жаклен ошибся дважды

По промаху допустили Йоханнес Бё, Кентен Фийон Майе и Себастиан Самуэльссон. В то же самое время лидером гонки стали Легрейд и Стрёмсхейм.

Эмильен Жаклен, увы, ошибся дважды и пока идёт 29-м, проигрывая 37,4 секунды.

16:36 Батраз Томаев

Уже на отрезке 2,4 км группу лидеров возглавил Жаклен, а вот Стурла опустился на пятое место. Впереди первый огневой рубеж.

16:33 Батраз Томаев

Гонку решил возглавить Стурла. За ним на отсечке 1,2 км идут Кристиансен и Наврат.

16:31 Батраз Томаев

Мы начали!

Ну, что? Мужской масс-старт начался! 30 лучших биатлонистов планеты прямо сейчас отправились на дистанцию длиной в 15 км.

16:28 Батраз Томаев

Пару минут до начала. Сыро и влажно в Контиолахти, также на стрельбище небольшой ветер. Вряд ли он в таком виде помешает биатлонистам.

Фото: кадр из трансляции

Фото: кадр из трансляции

16:21 Батраз Томаев

Эмильен Жаклен прямо сейчас главный соперник Йоханнеса. Помните же, как он уделал всех в недавнем спринте? И вот тот самый Бьорндален не скупился на похвалу в адрес француза. Глаза Уле были на мокром месте 🥲

У меня были слёзы на глазах. Было очень приятно услышать его рассказ о том, что он пережил. Он изменился, стал более зрелым. Эмильен больше сосредоточен на себе. Он мог бы стать новым Мартеном Фуркадом, но это было бы слишком сильно для него. Было удивительно видеть, что он снова на правильном пути.
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 1, Контиолахти, Финляндия
Мужчины. 10 км Спринт
06 декабря 2024, пятница. 18:20 МСК
Окончено
1
Эмильен Жаклен
Франция
23:03.1
2
Себастиан Самуэльссон
Швеция
+18.9
3
Филипп Наврат
Германия
+25.1
16:17 Батраз Томаев

🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇

Немного бэкстейджа. На этих кадрах сразу 13 золотых олимпийских медалей. Восемь из них принадлежат Уле-Эйнару Бьорндалену, а пять Йоханнесу Бё. Удачный ракурс у оператора трансляции. Мазе даёт ценные советы перед стартом своему подопечному.

P. S. Легендарный Уле сейчас работает экспертом на норвежском ТВ.

Уле-Эйнар Бьорндален, Зигфрид Мазе и Йоханнес Бё

Уле-Эйнар Бьорндален, Зигфрид Мазе и Йоханнес Бё

Фото: кадр из трансляции

Уле-Эйнар Бьорндален

Уле-Эйнар Бьорндален

Фото: кадр из трансляции

16:07 Батраз Томаев

Лидером в эту гонку убежит Йоханнес Бё. За ним — Эмильен Жаклен, Стурла Холм Легрейд, Эндре Стрёмсхейм и другие. Вот полный список участников масс-старта:

16:03 Батраз Томаев

Начинают мужчины. В гонку они убегут через 27 минут, а пока в Контиолахти полным ходом идёт пристрелка. Вот кадры из Северной Карелии.

Ветле Шоста Кристиансен

Ветле Шоста Кристиансен

Фото: кадр из трансляции

Зигфрид Мазе

Зигфрид Мазе

Фото: кадр из трансляции

Эмильен Жаклен

Эмильен Жаклен

Фото: кадр из трансляции

16:01 Батраз Томаев

Добрый день! Биатлонный уик-энд завершается гонками с общего старта. И проведём эти последние мгновения первого этапа Кубка мира мы вместе на «Чемпионате».

Поехали?

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