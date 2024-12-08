Король всё никак не доберётся до золота.

Случится ли первая победа Йоханнеса Бё в новом сезоне? Следим за масс-стартами! LIVE

Сегодня, 8 декабря, в Контиолахти завершится первый этап Кубка мира по биатлону – 2024/2025. В рамках последнего соревновательного дня будут разыграны медали в женском и мужском масс-стартах. «Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию гонки и расскажет вам обо всём, что происходит на трассе и за её пределами. Старт мужской гонки — в 16:30 мск, а женской — в 19:10.

Первые контактные гонки в личном зачёте у биатлонистов могут стать самыми яркими за весь этап. У мужчин стабильность в стрельбе показал Эмильен Жаклен. В порядке его основные конкуренты — норвежские и шведские биатлонисты. Один из них — Йоханнес Бё — пока не одержал ни одной личной победы в новом сезоне.

В женской части мирового биатлона всё весьма непредсказуемо. Провал лидеров сборной Франции и Норвегии оставил в смешанных чувствах фанатов и экспертов. А лучшей в спринте неожиданно стала чешка Маркета Давидова.

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