«Немножко не то, обычно больше азарта». Что не так с победой Поварницына в масс-старте?

В Ханты-Мансийске масс-стартами завершился второй этап Кубка России. К сожалению, в гонках последнего дня не участвовали многие лидеры сборной России и Беларуси. Тем не менее биатлонисты сумели показать шоу.

У женщин красивую победу одержала Анастасия Халили, а у мужчин – Александр Поварницын. При этом сразу в обеих гонках была битва за третье место прямо на финише. Кайф!

«Была приятно удивлена, что с таким количеством штрафа вышла первой»

Женский масс-старт понёс небольшие потери ещё перед началом. От участия в гонке отказались Динара Смольская, а также блиставшие в Хантах Анастасия Зырянова и Анастасия Гришина. К счастью, основная часть сильнейших всё-таки вышла на старт.

Шикарную гонку провела Анастасия Халили. Первую половину масс-старта подмосковная спортсменка лидировала с комфортным отрывом в 15 секунд, имея при этом промах. Третий рубеж выбил Анастасию из колеи: биатлонистка зашла на два штрафных круга и отправилась на дистанцию с отставанием почти в 30 секунд.

Но и это не остановило быстроногую Халили. Анастасия сократила свой проигрыш до 22,5 секунды к последней стойке. Удивительно, но такая погоня не помешала биатлонистке сделать ноль. И это при том, что лидеры в лице Виктории Сливко и Полины Шевниной зашли аж на три штрафных круга!

Анастасия сумела совладать с нервами и воспользоваться ошибкой соперниц. На последний круг Халили ушла с отрывом в 21 секунду от Светланы Мироновой. Зная, что медаль она уже точно не упустит, подмосковная спортсменка просто спокойно докатила оставшуюся дистанцию. Для Анастасии эта победа стала первой в сезоне.

Анастасия Халили Фото: РИА Новости

«Была приятно удивлена, что с таким количеством штрафа вышла первой. Это моя первая победа в сезоне, поэтому я очень была рада. На последней стрельбе понимала, что нужно быть помедленнее, но чётко отработать, потому что три штрафных круга [у Сливко и Шевниной] – это достаточно долго. Старалась, работала, последний выстрел немного поторопилась. Я думала, что Юлия Шеллер тоже стрельнула один штраф, так что удивилась, когда увидела, что она поехала на второй круг, и я вышла единоличным лидером и спокойно доехала эту гонку», — призналась Халили в эфире «Матч ТВ».

Отличную гонку выдала и Светлана Миронова. Практически весь масс-старт биатлонистка бежала недалеко от лидеров, хотя у неё было два промаха. Зато на последнем рубеже Миронова сделала ноль и ворвалась в топ-3.

Вот только Светлане стоило ещё отстоять свою серебряную медаль. Вместе с призёром Олимпиады на заключительный круг ушла и Юлия Шеллер. Свердловчанка, которая пережила множество невзгод за последние годы, сумела оторваться от красноярской биатлонистки. В итоге на финиш Миронова пришла второй, проиграв Халили 8,6 секунды.

А вот у Шеллер дела сложились не очень. Юлию догнали Шевнина и Сливко, проигрывавшие ей на выходе с рубежа четыре секунды. Молодая спортсменка не смогла бороться с опытными биатлонистками и пропустила их вперёд. Уже ближе к финишу Полина смогла обойти Викторию и оставить тюменку без бронзы.

«Обычно больше азарта присутствует»

У мужчин же потери перед масс-стартом были куда серьёзнее, чем у женщин. От участия в гонке отказались Даниил Серохвостов, Эдуард Латыпов, Кирилл Бажин, Антон Смольский, Александр Логинов, Дмитрий Лазовский.

Казалось, что в отсутствие топов будет грустно, но парни не дали заскучать. Если сначала в лидерах шли ожидаемые спортсмены вроде Александра Корнева и Никиты Поршнева, то после второй лёжки всё изменилось. Неожиданно в топ-7 не оказалось ни одного звёздного биатлониста. Весь пелотон возглавляли Александр Бектуганов, Виктор Плицев, Вадим Истамгулов, Алексей Вагин и Иван Колотов.

Эта компания, за исключением Истамгулова, удерживалась на верхних строчках вплоть до последнего рубежа. Приблизиться к группе лидеров из топов удалось лишь Александру Поварницыну.

Решающей в гонке стала заключительная стойка. Там-то неожиданные претенденты на медали не справились с нервами. Бектуганов с Колотовым зашли на один штрафной круг, Плицев – на два, а Вагин – на три.

Зато Поварницын отработал на ноль и отправился на последний круг буквально в пяти секундах от лидера Колотова. Отрыв этого дуэта от остальных спортсменов был больше 20 секунд, поэтому золото разыгрывали именно Александр с Иваном. Тюменец сразу включился и вплотную приблизился к пермяку. Уже на дистанции Поварницын без проблем обошёл Колотова и улетел вперёд. Молодой спортсмен не смог поддержать ускорение опытного биатлониста. В итоге Александр спокойно забрал золото, а Иван – серебро. Для Поварницына эта победа – первая в сезоне.

Александр Поварницын Фото: РИА Новости

За бронзу развернулась борьба между Плицевым и Бектугановым. Весь заключительный круг спортсмены из ЯНАО шли рядышком, но на финишной прямой Виктор рванул вперёд. Александр сперва вроде включился, однако быстро понял, что шансов мало, и бросил борьбу.

«Пока что такая небольшая пустота – я ещё перед стартом думал, стоит ли бежать, потому что надо уезжать сегодня. Думал, не сильно ли тяжело это в дорогу будет. Но как-то спокойно подошёл, хотелось очень поработать над стрельбой стоя, исправить вчерашние ошибки. Хорошо, что сегодня это удалось.

Не было лидеров? Я считаю, что в нашем биатлоне очень много сильных людей, так что кто-то всё равно возьмёт на себя бремя лидерства, что видно было по гонке – все пытались идти вперёд, никто не пытался отсидеться. Но, конечно, немножко не то, обычно больше азарта присутствует.

Сегодня была хорошая гонка, для меня это всё равно победа, несмотря на то что многие не бежали», — рассказал Поварницын «Матч ТВ».

Следующий этап Кубка России пройдёт в Ижевске с 12 по 15 декабря.