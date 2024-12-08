Французы в масс-старте сделали победный дубль. Йоханнес Бё пока беспомощен

Норвежец допустил четыре промаха и стал только девятым. Он никак не может добраться до золота.

Французский биатлонист Эрик Перро стал победителем масс-старта на 15 км на первом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Контиолахти. После этой победы 23-летний Перро захватил лидерство в общем зачёте, отобрав жёлтую майку у самого Йоханнеса Бё. Норвежец в этой гонке за медали не боролся, финишировав только девятым. Уникальная норвежская серия на Кубке мира прервана.

10 масс-стартов подряд на Кубке мира выигрывали лишь представители Норвегии. До этого в январе 2022 года в Антхольце победил немец Бенедикт Долль, а затем – только норвежцы. Эту серию прервал 23-летний француз, который дебютировал на Кубке мира как раз в сезоне-2021/2022.

Эрик громко заявил о себе 9 марта текущего года, когда в американском Солджер-Холлоу выиграл спринт на Кубке мира. Тогда это было сенсацией, хотя и на ЧМ-2024 в Нове-Место он выступил здорово. Правда, без личных медалей, но зато с золотом и бронзой в эстафетах.

Перро и прошлый сезон сильно заканчивал, и нынешний неплохо начал. Он стал шестым в укороченной индивидуальной гонке и 11-м — в спринте, а в масс-старте показал крепкие нервы и в очной борьбе с норвежцем Стурлой Легрейдом на последнем рубеже обеспечил себе победу. Эрик допустил один промах, как и в предыдущих личных гонках, но сделал это на втором рубеже, а в ключевые моменты был абсолютно точен. На последнюю стрельбу он затратил всего 20 секунд.

Первая в сезоне победа позволила Перро возглавить и общий зачёт Кубка мира. Он получил жёлтую майку лидера уже на награждении.

Прежний лидер и обладатель трофея Йоханнес Бё пока выглядит самым обычным биатлонистом, а не небожителем. Бё-младший допустил четыре промаха и финишировал только девятым. Хотя в прошлые сезоны он даже с таким количеством промахов боролся бы минимум за место в топ-6. Норвежец явно не в той форме, которая позволила бы ему рассчитывать на призовые места. Для Йоханнеса такие результаты – провал. Сможет ли Бё-младший переломить ситуацию на следующем этапе в Хохфильцене?

Вторым в масс-старте стал ещё один француз Кентен Фийон-Майе, который в финишной разборке оказался быстрее Легрейда. Уходивший вместе с ними с рубежа немец Данило Ритмюллер показал лучший результат в карьере, финишировав четвёртым. Он оказался впереди всех норвежцев, кроме Стурлы.

Для французов, которые за весь прошлый сезон завоевали всего шесть подиумов, считая чемпионат мира, этап в Контиолахти сложился просто фантастически. И в такой форме им даже мощнейшая Норвегия не страшна.