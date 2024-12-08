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Кубок мира по биатлону — 2024/2025, Контиолахти, Бё-младший с треском проиграл масс-старт и потерял жёлтую майку

Французы в масс-старте сделали победный дубль. Йоханнес Бё пока беспомощен
Андрей Шитихин
Эрик Перро
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Норвежец допустил четыре промаха и стал только девятым. Он никак не может добраться до золота.

Французский биатлонист Эрик Перро стал победителем масс-старта на 15 км на первом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Контиолахти. После этой победы 23-летний Перро захватил лидерство в общем зачёте, отобрав жёлтую майку у самого Йоханнеса Бё. Норвежец в этой гонке за медали не боролся, финишировав только девятым. Уникальная норвежская серия на Кубке мира прервана.

10 масс-стартов подряд на Кубке мира выигрывали лишь представители Норвегии. До этого в январе 2022 года в Антхольце победил немец Бенедикт Долль, а затем – только норвежцы. Эту серию прервал 23-летний француз, который дебютировал на Кубке мира как раз в сезоне-2021/2022.

Все подробности мужского масс-старта в Контиолахти:
23-летний француз обыграл олимпийских чемпионов! Чем удивит женский масс-старт? LIVE
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23-летний француз обыграл олимпийских чемпионов! Чем удивит женский масс-старт? LIVE

Эрик громко заявил о себе 9 марта текущего года, когда в американском Солджер-Холлоу выиграл спринт на Кубке мира. Тогда это было сенсацией, хотя и на ЧМ-2024 в Нове-Место он выступил здорово. Правда, без личных медалей, но зато с золотом и бронзой в эстафетах.

Перро и прошлый сезон сильно заканчивал, и нынешний неплохо начал. Он стал шестым в укороченной индивидуальной гонке и 11-м — в спринте, а в масс-старте показал крепкие нервы и в очной борьбе с норвежцем Стурлой Легрейдом на последнем рубеже обеспечил себе победу. Эрик допустил один промах, как и в предыдущих личных гонках, но сделал это на втором рубеже, а в ключевые моменты был абсолютно точен. На последнюю стрельбу он затратил всего 20 секунд.

Общий зачёт Кубка мира по биатлону – 2024/2025

Первая в сезоне победа позволила Перро возглавить и общий зачёт Кубка мира. Он получил жёлтую майку лидера уже на награждении.

Прежний лидер и обладатель трофея Йоханнес Бё пока выглядит самым обычным биатлонистом, а не небожителем. Бё-младший допустил четыре промаха и финишировал только девятым. Хотя в прошлые сезоны он даже с таким количеством промахов боролся бы минимум за место в топ-6. Норвежец явно не в той форме, которая позволила бы ему рассчитывать на призовые места. Для Йоханнеса такие результаты – провал. Сможет ли Бё-младший переломить ситуацию на следующем этапе в Хохфильцене?

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 1, Контиолахти, Финляндия
Мужчины. 15 км Масс-старт
08 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Окончено
1
Эрик Перро
Франция
37:12.9
2
Кентен Фийон Майе
Франция
+9.1
3
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+11.5

Вторым в масс-старте стал ещё один француз Кентен Фийон-Майе, который в финишной разборке оказался быстрее Легрейда. Уходивший вместе с ними с рубежа немец Данило Ритмюллер показал лучший результат в карьере, финишировав четвёртым. Он оказался впереди всех норвежцев, кроме Стурлы.

Для французов, которые за весь прошлый сезон завоевали всего шесть подиумов, считая чемпионат мира, этап в Контиолахти сложился просто фантастически. И в такой форме им даже мощнейшая Норвегия не страшна.

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Новости. Биатлон
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