Король биатлона забыл вкус побед. Почему Йоханнес Бё проигрывает на старте сезона?

В Контиолахти лучший биатлонист мира так и не добрался до золота. Но этому есть объяснение.

После первого этапа Кубка мира – 2024/2025 Йоханнес Бё покидает Контиолахти в смешанных чувствах, ведь особой радости старт Кубка мира ему не принёс – ни одной победы у норвежца не было.

Впрочем, у него вообще сложные отношения с первыми зимними гонками.

Серии без побед были?

На первом этапе сезона-2024/2025 норвежец завоевал два серебра – в мужской эстафете и в короткой индивидуалке. Вроде бы неплохой результат, но для Йоханнеса четыре гонки без побед – уже довольно много.

Впрочем, что-то подобное случалось с ним и в прошлом декабре. Тогда Бё-младший три гонки подряд был вне десятки сильнейших – в спринте и в пасьюте Эстерсунда, а также в спринте Хохфильцена.

Три года назад Бё и вовсе не мог выиграть семь личных гонок подряд. Опять декабрь. Совпадение?

Йоханнес Бё Фото: Kevin Voigt/Getty Images

В том же Эстерсунде в 2017-м он завалил связку спринт-пасьют, заняв 11-е и 13-е места соответственно, а годом ранее и вовсе завершил спринт на 30-й позиции.

В 2014 году совсем ещё молодой Бё-младший вообще был 39-м в гонке преследования. Тогда он опустился на девять мест по сравнению со спринтом.

Йоханнес не декабрист

Никаких совпадений нет. Логично, что у каждого спортсмена бывают провалы, и пятикратный олимпийский чемпион не исключение. Йоханнес в декабре просто разгоняется. Невзрачные гонки на старте сезона были у него на протяжении всей карьеры. Только в сезоне-2022/2023 он с ходу побеждал. Кстати, именно тогда и началась его медальная серия из 32 гонок.

В норвежских СМИ не рубят сплеча и пока не делают радикальных выводов после первого этапа. Сам Йоханнес тоже даёт интервью в сдержанном тоне.

«Многое получилось. Мои ожидания выросли после гонок здесь. Это всё демонстрация того, к чему я стремлюсь. Можно сказать, что старт сезона был разноплановым. Хороший этап, но есть возможность исправить свои ошибки на следующей неделе», – приводит слова биатлониста TV2.

Уже на этой неделе в Хохфильцене Йоханнес Бё, скорее всего, выступит в спринте и в пасьюте. В программе также значится мужская эстафета.

Чемпион начал поход за шестым Кубком мира. И вряд ли его выбьют из колеи эти локальные неудачи в Контиолахти. Чем ближе дело к Новому году, тем мощнее будет этот норвежец. Его победу мы скоро увидим!