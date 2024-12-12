«Хочу стать лучшим в мире». Кто такой Эрик Перро – неожиданный лидер КМ по биатлону

Лидером Кубка мира – 2024/2025 по биатлону после первого этапа, проходившего в Контиолахти, стал 23-летний француз Эрик Перро, сумевший отобрать жёлтую майку лидера у самого Йоханнеса Бё. За всю свою жизнь Перро надевал такую майку лишь в детстве – это был подарок великого Рафаэля Пуаре. Теперь этот парень заслужил её своим трудом.

Окончание масс-старта в Контиолахти получилось неожиданным: 23-летний француз Перро финишировал в одиночестве, намного опередив соотечественника Кентена Фийона Майе и норвежца Стурлу Легрейда. Великий Йоханнес Бё с трудом добрался до топ-10 и не попал на церемонию награждения. А на этой церемонии его майку лидера общего зачёта примерил Перро.

«Впервые я физически первым пересёк финишную черту, эти эмоции не описать, это уникальный момент, которым я хочу наслаждаться, – сказал француз после окончания гонки. – С лета я составил для себя чёткий план, который заключается в том, чтобы оставаться максимально сосредоточенным в самые важные моменты и отгонять все лишние мысли. Я надевал жёлтую майку в детстве, и это была майка Рафаэля Пуаре, которая висела у меня дома. Но я мечтал о том, что и сам смогу добиться этого, и эти ощущения – волшебны!»

Перро стал девятым французом, который примерил на себя майку лидера общего зачёта. Ранее этого добивались Патрис Байи-Сален, Рафаэль Пуаре, Венсан Дефран, Симон Фуркад, Мартен Фуркад, Симон Дестье, Кентен Фийон Майе и Эмильен Жаклен. Четверо – Байи-Сален, Пуаре, Фуркад-младший и Фийон Майе – становились обладателями «Большого хрустального глобуса».

Возможно, их достижения повторит и Эрик Перро.

Эрик Перро Фото: Kevin Voigt/Getty Images

Интересно, что он мог бы выступать и за сборную Норвегии – у него двойное гражданство. Его мать – чемпионка мира среди юниоров по биатлону норвежка Тоне Марит Офтедаль. А отец – француз Франк Перро, призёр чемпионата мира по биатлону 1995 года, участник Олимпийских игр. Сам Эрик занимался поначалу лыжными гонками, но в девять лет переключился на биатлон. Он родился во Франции и спортивное гражданство менять не намерен.

«Трудно сказать, кто я больше – француз или норвежец. Норвежская часть меня всегда настроена позитивно и уверена в себе, а французская – более агрессивна и воинственна», — говорил Перро.

Для своего возраста он очень рассудителен. Уже в 19 лет Перро, когда стал вторым в гонке преследования и помог команде выиграть золото в эстафете на чемпионате мира среди юниоров, говорил: «В идеале мы не должны ехать на соревнования и думать только о результате. Нам просто нужно со всей страстью отдаваться своей работе, а результат увидим уже на финише».

«Надеюсь, смогу хорошо выглядеть на Олимпийских играх в 2026-м. Ведь моя цель – прогрессировать и приближаться к лучшим. Через пять лет я буду в том возрасте, когда смогу быть готов к Олимпиаде. Однако я не питаю никаких иллюзий, мне предстоит пройти долгий путь. В биатлоне ты можешь очень быстро оказаться на вершине, но также быстро вновь упасть вниз», – рассказывал Перро в интервью своему биатлонному клубу.

Спустя год он говорил, что не хотел бы скакать через ступеньки и выступать на Кубке мира тогда, когда к этому не готов. «Лучше идти обычными шагами, ведь если ты сделаешь большой шаг, то можно оступиться и упасть, а я бы этого очень не хотел», — признавался Перро.

Он так и идёт — шаг за шагом. В прошлом сезоне Эрик одержал первую личную победу в карьере, выиграв с чистой стрельбой спринт в Солджер-Холлоу, а до этого прекрасно выступил в составе сборной Франции на чемпионате мира в Нове-Место, выиграв золото в смешанной эстафете и бронзу в мужской эстафете.

Эрик Перро Фото: Christian Manzoni/Getty Images

Сейчас сборную Франции представить без Перро просто невозможно.

«У меня не было одного кумира. Я восхищался Уле-Эйнаром Бьорндаленом, Рафаэлем Пуаре, Мартеном Фуркадом, Йоханнесом Бё – всеми, кто хорош в своём деле. Я хочу стать лучшим в мире и уверен, что у меня это получится. Мой главный козырь – желание совершенствоваться, лучшего оружия на соревнованиях просто не найти. Я хочу сделать следующий шаг и стать чемпионом мира. Хочу завоевать синюю майку лучшего молодого биатлониста. Но посмотрим, буду ли я столь хорош зимой, чтобы достичь своих целей», – сказал француз перед началом сезона.

Он, кстати, рассказывал, что увлекается игрой на фортепиано и шахматами: «В музыке у меня не очень хорошо получается, но я очень стараюсь, а шахматы – прекрасная тренировка для мозга». Ну и ещё эта игра помогает просчитывать ходы наперёд.

На Олимпиаде-2026 ему будет всего 24 года. Каким будет его следующий ход?