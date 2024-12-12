«Кровь не просто капала, а бежала». Российская биатлонистка напугала всех во время гонки

В Ижевске в рамках чемпионата России прошла индивидуальная гонка. Соревнования получились крайне драматичными. У мужчин красивую победу одержал Александр Логинов, выигравший свою первую «Ижевскую винтовку» 14 лет назад. У женщин золото забрала Полина Шевнина.

Но всё затмил неприятный инцидент. Виктория Метеля посреди гонки появилась на рубеже с кровью на руках и лице, чем серьёзно испугала болельщиков. Что же случилось?

«Села на спуск и увидела, как кровь бежит»

Для блистающей на старте сезона Метели индивидуалка в Ижевске началась крайне неудачно. На первых двух рубежах Виктория допустила два промаха и шла в топ-15 с двумя с половиной минутами отставания.

Биатлонистка могла бы добежать гонку незаметно для всех, но на третьем рубеже спортсменка напугала болельщиков. На стрельбище Метеля появилась с кровью на лице. Вот только сама Виктория будто не замечала этого: она невозмутимо отработала лёжку, допустив промах.

Было неясно, что случилось со спортсменкой из ХМАО. Причём на последнем огневом рубеже стало страшнее. На этот раз у Виктории в крови было не только лицо, но и плечо. И опять Метеля не обращала на это внимания. На стойке биатлонистка получила ещё одну штрафную минуту. В итоге Виктория проигрывала четыре с половиной минуты, не попадая даже в топ-20.

Казалось, что в таком-то состоянии и с таким-то результатом Метеля сойдёт с гонки. Но биатлонистка героически продолжала бежать. На финише спортсменка стала 17-й с отставанием почти в пять минут.

Уже после Виктория объяснила, что же с ней случилось во время гонки.

«Села на спуске и увидела, как кровь не просто капает, а бежит. Зажала рукой нос, вроде прекратилось всё на круге. Потом на следующем круге снова села на спуске, и уже из другой ноздри полилось. Предполагаю, что это давление. Чувствую себя сейчас хорошо, проблем нет. Почему не сошла? Слышала свой результат, но ничего не напрягало, работаем», – заявила явно замученная Метеля в эфире «Матч ТВ».

Победу в гонке же одержала Полина Шевнина с одним промахом. Второе место заняла Наталия Шевченко, с нулём уступившая лидеру 6,4 секунды. Очевидно, экс-лыжница всё ещё пытается нащупать форму на старте сезона. Тройку призёров замкнула Виктория Сливко. Тюменка с двумя минутами штрафа проиграла победительнице 32,4 секунды.

«Эта машина может служить вечно?»

До женской гонки в Ижевске прошла мужская индивидуалка. Ещё перед началом соревнований «Союз трёх биатлонистов» шутил, что победу на чемпионате России одержит Александр Логинов. Объяснение у этого было простое — наш чемпион мира уже дважды выигрывал на «Ижевской винтовке». Впервые это случилось 2011 году, а второй раз – в 2016 году.

«Эта машина может служить вечно?» — писали спортсмены в своём канале.

Поварницын, Бабиков и Логинов даже сняли видео, где расспросили действующих биатлонистов, чем они занимались в 2011 году. Кто-то тогда выступал на своих первых соревнованиях, а кто-то ходил в школу.

Удивительно, но «Союз трёх биатлонистов» будто в воду глядел. Логинов действительно в третий раз выиграл индивидуалку в Ижевске. Александр допустил три промаха, но космическая скорость позволила ему одержать победу.

Побороться с 32-летним спортсменом пытался Даниил Усов. К последнему рубежу пермский спортсмен подходил с нулём, но из-за медленного хода сильно проигрывал Логинову. Как назло, Усов ещё и допустил два промаха на стойке, лишившись шанса на медали.

Больше противостоять Александру никто не мог. На финише чемпион мира привёз ближайшему преследователю 39 секунд.

А вот за остальные места на подиуме была настоящая борьба. На медали претендовали Кирилл Стрельцов, Рустам Каюмов, Иван Колотов и Ильназ Мухамедзянов. Тут всё решила последняя стрельба. Колотов и Мухамедзянов допустили промахи, лишившись шанса на топ-3. Стрельцов и Каюмов же разбирались между собой на дистанции. Сильнее оказался Кирилл. Он-то и пришёл к финишу вторым. Рустам стал третьим.

14 декабря в Ижевске пройдут спринты, уже в рамках Кубка России.