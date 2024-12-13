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Норвежец Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира — 2024/2025 по биатлону в Хохфильцене даже с промахом

Йоханнес Бё выиграл первую гонку в сезоне. Даже промах не помешал суперзвезде биатлона
Андрей Шитихин
Йоханнес Бё выиграл первую гонку в сезоне
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Но ходом норвежец уступил соотечественнику-дебютанту Кубка мира.

Норвежец Йоханнес Бё одержал первую победу в текущем зачёте Кубка мира – 2024/2025. В Хохфильцене он стал первым в спринте, несмотря на промах. Бё-младший опередил соотечественника Стурлу Легрейда, который стрелял точно, и вернул себе жёлтую майку лидера общего зачёта.

Йоханнес вновь предстал биатлонистом без слабых мест. Безусловно, у него ещё есть запас и в плане скорости, и в плане стрельбы. Но когда биатлонист с промахом показывает результат более высокий, чем главный соперник в общем зачёте, который стрелял чисто, это о многом говорит. Для Бё-младшего эта победа стала 86-й в карьере, если считать Кубок мира, чемпионаты мира и Олимпийские игры. До Бьорндалена всё ближе. Примерно так же, как Александру Овечкину – до Уэйна Гретцки.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 2, Хохфильцен, Австрия
Мужчины. 10 км Спринт
13 декабря 2024, пятница. 16:20 МСК
Окончено
1
Йоханнес Бё
Норвегия
24:23.1
2
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+4.2
3
Фабьен Клод
Франция
+6.8

Интересно, что ходом Йоханнес был далеко не лучшим. Одним из тех, кто был на лыжне быстрее короля биатлона, стал норвежец Мартин Улдаль – лидер общего зачёта Кубка IBU, которого вызвали в команду вместо Йоханнеса Дале. Для 23-летнего Улдаля это был дебют на Кубке мира, и этот дебют получился отличным.

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Король биатлона забыл вкус побед. Почему Йоханнес Бё проигрывает на старте сезона?

Даже два промаха не смазали это впечатление. Седьмое место в дебютной гонке, отличная скорость – разве это не классный результат? Норвежцы, кстати, вообще в Хохфильцене выступили здорово. Второе место – Стурла Легрейд, четвёртое – Эндре Стрёмсхейм, оба с чистой стрельбой. Также чисто отстрелял и француз Фабьен Клод, который три года не попадал на пьедестал, а на этот раз занял третье место.

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«Хочу стать лучшим в мире». Кто такой Эрик Перро — неожиданный лидер КМ по биатлону

Кстати, француз Эрик Перро, который приехал в Контиолахти в жёлтой майке лидера, занял только 13-е место.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 2, Хохфильцен, Австрия
Женщины. 7.5 км Спринт
13 декабря 2024, пятница. 13:30 МСК
Окончено
1
Франциска Пройс
Германия
21:06.0
2
Софи Шово
Франция
+7.7
3
Каролин Оффигстад Кноттен
Норвегия
+10.1

В женской гонке победу одержала Франциска Пройс, которая, как и победитель мужского спринта, допустила один промах. Но она была намного быстрее француженки Софи Шово и норвежки Каролин Кноттен, которые стреляли чисто.

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