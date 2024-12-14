«Была уверена, что она меня разорвёт». В российском биатлоне вернулась мощная дуэль

В Ижевске на этапе Кубка России прошли спринты. У мужчин интересная борьба за победу развернулась между Кириллом Бажиным и Эдуардом Латыповым. У женщин же в лучших традициях прошлого сезона золото разыграли Виктория Сливко и Наталия Шевченко. Получилось живенько!

«Замешкался и потерял время»

Перед началом мужской гонки болельщики вновь ожидали крутой борьбы между Даниилом Серохвостовым и Эдуардом Латыповым, но спортсмен из Барнаула снялся со спринта по состоянию здоровья.

В таких условиях у Буйвола из Камышлы были все шансы на победу, тем более призёр Олимпиады начинал одним из последних среди фаворитов. Очевидно, что знание результата соперника немного облегчает работу.

Вот только всё не так у Латыпова пошло почти со старта гонки. На первом рубеже Эдуард допустил один промах и оказался во втором десятке с отставанием от лидера почти в 30 секунд. К счастью для биатлониста, многие соперники тоже допускали ошибки. Логинов, Бабиков и Поварницын также забежали на один штрафной круг и оказались в протоколе рядом с Латыповым.

Ко второму рубежу Эдуард вполовину сократил своё отставание. И это едва не стоило Буйволу из Камышлы ещё одного промаха. Латыпов закрыл первые четыре мишени, но надолго завис на последнем выстреле. К счастью, биатлонисту всё-таки удалось увидеть последний белый глазок.

Эдуард отправился на заключительный круг лидером с хорошим преимуществом. Буйволу из Камышлы помогли создать отрыв ошибки соперников: Поварницын и Логинов допустили по два промаха. Бабиков был точен, но не отличался быстрым ходом.

В итоге Латыпов спокойно пришёл на финиш первым. Это была отличная заявка на победу ровно до тех пор, пока на второй рубеж не пришёл Кирилл Бажин. Свердловский спортсмен на лёжке допустил промах, но благодаря быстрой стрельбе оказался рядом с группой лидеров. Кирилл проигрывал всего 18,2 секунды.

К стойке Бажин скинул со своего отставания 10 секунд, а потом с сумасшедшей скоростью отстрелялся на ноль. На выходе с рубежа свердловчанин обошёл Латыпова аж на 22 секунды. Конечно, последний круг дался Кириллу очень трудно. С каждой отсечкой Бажин терял по несколько секунд. Тем не менее созданного запаса хватило, чтобы обогнать Эдуарда на финише. Свердловчанин привёз Буйволу из Камышлы 7,1 секунды. У Латыпова были все шансы на победу, но без золота его оставил досадный затык на стойке.

«Учитывая состояние, в целом доволен результатом. В плане функционального состояния ничего не смог бы сделать лучше, а в плане стрельбы была задержка на последнем выстреле. Немного замешкался и потерял время, которое сыграло свою роль на финише. Я не успел вовремя обработать спуск. Мушка уже ушла с мишени, и понимал, что если сейчас нажму, то будет промах. Два раза переизготовился и попал. Не хватило концентрации доработать в том же режиме», – признался Латыпов в эфире «Матч ТВ».

Тройку призёров замкнул Роман Ерёмин. С промахом он проиграл 15,3 секунды.

«Не верила, что могу её обыграть»

У женщин борьба получилась ещё более драматичной, всё из-за того, что претенденты на медали были разбросаны по всему протоколу.

Надолго звание временного лидера захватила Кристина Резцова, начавшая гонку в первой стартовой группе. Призёр Олимпиады показала отличную скорость и даже с промахом возглавила протокол на финише.

Соперницы у Резцовой появились лишь под конец гонки. Виктория Сливко и Наталия Шевченко стартовали друг за другом в последней группе и устроили баталию на дистанции. Девушки сразу начали покушаться на позиции Кристины. Уже после первой стрельбы Сливко, сделавшая ноль, обошла Резцову. А вот Шевченко из-за промаха стала проигрывать около 30 секунд лидеру.

На втором рубеже ситуация поменялась. Виктория допустила промах и расположилась в протоколе вплотную за Кристиной. А Наталия, которая не пыталась отыграть отставание на дистанции, отработала на ноль. Экс-лыжница ушла на последний круг, проигрывая лидеру 8,4 секунды.

Всё должно было решаться на заключительных километрах дистанции. Сливко быстро превзошла результат Резцовой и даже создала себе небольшой отрыв. Вот только всё это было тщетно, ведь Шевченко включила турбоскорость и довольно скоро накатила Викторию. На отсечке 6 км свердловчанка шла лидером, тюменка проигрывала ей 0,8 секунды, а подмосковная спортсменка – уже 3,3 секунды.

Но тут случилось чудо. Видимо, резкий рывок сказался на силах Наталии, и она начала отставать. На отсечке 6,7 км Шевченко уступала Сливко 3,3 секунды. Исправить ситуацию вновь свердловчанка не смогла.

В итоге Виктория стала на финише первой, Наталия – второй с отставанием в четыре секунды. Кристина замкнула топ-3, проиграв победительнице 10,6 секунды.

«Когда увидела стартовый протокол, очень обрадовалась. Ведь когда лидеры идут перед тобой, ты тянешься, стараешься. Наталия для меня была мотиватором по дисциплине в плане хода, но на финише я не верила, что могу её обыграть. Когда сказали, что я выигрываю три секунды, я была уверена, что она меня разорвёт на равнине. Так, как финиширует Наталия, у нас нет никто не финиширует в биатлоне», — пояснила Сливко в эфире «Матч ТВ».

Начало этого сезона для Шевченко и Сливко было очень неровным, из-за этого биатлонистки почти не боролись друг с другом, как прошлой зимой. Но в спринте драматичная битва между Наталией и Викторией уж очень сильно напомнила их прошлогоднее противостояние. Тогда в конце сезона сильнее оказалась свердловчанка. Быть может, в этот раз тюменке удастся взять реванш?