«Что я мог сделать?» Йоханнес Бё выиграл, уронив главного соперника

Норвежец Йоханнес Бё стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира – 2024/2025 в Хохфильцене. Победа пришла к лидеру и действующему обладателю трофея после того, как на подъёме он уронил Эмильена Жаклена. Французский биатлонист нарочито долго поднимался, всем своим видом показывая, что так себя не ведут. Норвежец не признал себя виновным.

Именно этот эпизод стал ключевым в интересной гонке, в которой после заключительной стрельбы было три претендента на победу. Йоханнес Бё после победы в спринте и в преследовании постоянно лидировал, хотя в один момент уступил первое место Стурле Легрейду, допустив промах, но ненадолго.

Бё-младший и Легрейд не выпадали из тройки лидеров, а вот третий участник менялся. Последний рубеж окончательно определил призёров: Йоханнес, Стурла и Эмильен Жаклен, хоть и дружно сделали по одному промаху (для француза он стал единственным из 20 выстрелов), но имели большое преимущество над всеми остальными, так что к ним никто и не приблизился.

Всё должно было решиться на лыжне, а конкретнее – на последнем длинном подъёме. В этот момент француз предпринял попытку атаки, за ним устремился Бё. Уже в заключительной части подъёма, когда Жаклен был чуть впереди, Бё сзади наступил ему на лыжу и подбил палку. Эмильен мог быстро подняться и рвануть в погоню, но не стал этого делать.

Он нарочито долго вставал, подождал отставшего Легрейда и обыграл норвежца на финише. Бё попытался поговорить с французом, но тот сразу покинул финишную зону, не став общаться с победителем. Уже перед награждением они довольно спокойно всё-таки поговорили. Но норвежец не признал себя виновным – Йоханнес не стал извиняться, поскольку ему не за что было это делать.

Йоханнес Бё роняет Эмильена Жаклена Фото: Скриншот из трансляции

«Эмильен был чуть впереди меня, и, когда я попытался его обойти, он начал смещаться вправо в мою сторону. Что я мог сделать? Я задел его своей лыжей, но моей вины в этом нет, просто он выбрал неправильную тактику. Мне жаль, что такое случилось, но это гонки, такое порой случается. Я хотел с ним поговорить, но он исчез сразу после финиша», — сказал Бё.

«Не хочу сейчас делать какие-то выводы, мне нужно внимательно пересмотреть видео. Такое действительно случается. Я думал, что нахожусь чуть левее, чем в итоге был. Жаль, что так случилось, я искренне верил, что у меня будут шансы на финише», — сказал Жаклен.

Ну а Легрейд, на глазах которого всё это произошло, назвал случившееся драмой.

Йоханнес после этой победы упрочил своё лидерство в общем зачёте, увеличив отрыв от Легрейда.