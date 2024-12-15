Биатлонист драматично упустил победу. Выигрывал почти минуту, но промахнулся четыре раза!

Какой же драмой завершился пасьют на этапе Кубка России в Ижевске!

К последнему рубежу Кирилл Бажин подходил в статусе лидера с отрывом почти в 45 секунд. Вот только свердловчанин неожиданно «застрелился» на последнем рубеже и остался без медали. Борьбу за золото в итоге повели Эдуард Латыпов и Максим Цветков. Как же крут наш биатлон!

Чехарда на рубеже

После вчерашнего спринта легко было предположить, что главная борьба в пасьюте будет между лидерами по итогам спринта – Эдуардом Латыповым и Кириллом Бажиным. Собственно, так и получилось.

Вплоть до второго рубежа биатлонисты шли по дистанции вместе. На второй лёжке Бажин сделал ноль, а Латыпов зашёл на круг. Ошибка стоила Эдуарду отставания в 36,5 секунды. На третьем круге Буйвол из Камышлы постарался приблизиться к свердловчанину. Призёр Олимпиады сократил отставание до 21 секунды. Вот только эта погоня вылилась в ещё один промах на рубеже. После первой стойки Бажин с нулём вёз Латыпову 55,8 секунды!

Казалось, что уже ничего не помешает Кириллу выиграть – уж слишком хорош биатлонист был во всём в гонке. К последнему рубежу Бажин выигрывал у Латыпова 42,9 секунды. Но на стойке со свердловчанином что-то случилось. Спортсмен неожиданно допустил аж четыре промаха!

Пока Кирилл наматывал штрафные круги, на стрельбище появились преследователи. Латыпов мог спокойно воспользоваться ошибками соперника и одержать красивую победу. Для этого нужно было лишь сделать ноль! Вот только совладать со стрельбой у Эдуарда не вышло – два промаха.

И тут появился уже Максим Цветков. Биатлонист, стартовавший под 10-м номером, прошёл три рубежа с нулём. У призёра Олимпиады была возможность уйти лидером, но и он допустил промах. Воспользоваться многочисленными ошибками фаворитов не смогли и другие преследователи: однако Карим Халили зашёл на один штрафной круг, а Антон Бабиков – на два. Лишь Рустам Каюмов сделал ноль, но изначальное отставание спортсмена из ЯНАО не позволяло ему уйти на заключительный круг первым.

Драматичная развязка

После четвёртого рубежа сложилась уж крайне интересная ситуация. Лидером стал Латыпов, но буквально в 1,8 секунды от него оказался Цветков. Тройку лучших замыкал Бажин (+7,7), а сразу за ним шёл Каюмов (+9,9).

Было ощущение, что в один из моментов эта четвёрка соберётся и разыграет между собой золото. Но этого не случилось. Максим быстро догнал Эдуарда и даже вышел вперёд, а Рустам серьёзно приблизился к лидерам (+3,9). В этот момент Кирилл стал резко проседать, видимо, сказались четыре круга. Биатлонист опустился на пятую позицию (+14,3), пропустив вперёд Халили.

Латыпов и Цветков долго шли бок о бок, но было видно, что ходом Буйвол из Камышлы выглядит лучше своего оппонента. Так что было совершенно неудивительно, когда Эдуард резко рванул вперёд, а у Максима просто не хватило сил поддержать ускорение. К счастью для Цветкова, энергии не осталось и у Каюмова – он тоже начал проседать.

В итоге Латыпов забрал заслуженное золото, Цветков завоевал серебро, а Каюмов замкнул топ-3. Главный неудачник гонки преследования Бажин финишировал лишь пятым, проиграв лидеру 40,8 секунды.

«Видимо, я решил создать небольшую интригу, и всё. Я хотел, чтобы было поинтереснее», – смеясь, прокомментировал свой результат Кирилл в эфире «Матч ТВ».

Что ж, интрига действительно пошла гонке на пользу.