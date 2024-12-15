Сенсация в женской эстафете на Кубке мира: Германия не оставила фаворитам ни шанса

Женская эстафета в Хохфильцене сулила болельщикам Франции и Швеции острую борьбу. Первые в Контиолахти проиграли самым обидным образом – у Жулии Симон свело ногу, и она отдала заключительный подъём Эльвире Эберг. «Трёхцветным» нужно было отвечать за поражение.

Жулия в порядке

Начало этому ответу положила Жулия Симон, которая внезапно стала забойщицей в команде. Уже перед первой стрельбой она в стиле Мартена Фуркада создала четырёхсекундный отрыв.

Жулии знатно повезло: она была точна на стрельбе и ушла с отрывом в 15 секунд от ближайшей соперницы. А вот шведка Магнуссон использовала два дополнительных патрона и уже проигрывала половину минуты.

Жулия Симон Фото: Hans Peter Lottermoser/Getty Images

На стойке Симон пыталась отстреляться быстро, но ошиблась дважды. Благо ошибки исправила и буквально улетела на дистанцию. А следом за ней отправились вовсе не норвежки со шведками, а болгарка Димитрова, чешка Ислова и украинка Дмитренко. Вот уж действительно сенсация. Реальные фавориты же были в роли догоняющих.

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На втором этапе Францию представляла Жюстин Бреза-Буше. Не сказать, что она надёжный боец в этом сезоне, ведь со стрельбой у некогда лидера сборной в личных гонках большие проблемы. А вот к чему не было никаких нареканий, так это к её лыжному ходу.

К первому огневому Жюстин не просто сохранила задел, который достался ей от коллеги, а удвоила его. Ближайшим соперницам она везла больше 20 секунд!

Жюстин Бреза-Буше Фото: Christian Manzoni/Getty Images

На самой стрельбе француженка ошиблась дважды, но быстро исправила ситуацию и вернула всё на круги своя – те же семь-девять секунд преимущества. Швеция усилиями Анны-Карин Хейденберг сумела приблизиться к лидеру.

Бреза-Буше было не остановить. Задачу убежать от соперниц она выполнила с лихвой и вновь создала комфортный для себя задел перед стрельбой.

Но на стойке у Жюстин не заладилось, и она снова ошиблась дважды. Потом непривычно долго для себя выцеливала, перезаряжалась. И выпустила вперёд немку Таннхаймер, которая была идеальна на рубеже. На последний круг они отправились вместе.

А вот шведка дрогнула и ушла на штрафной круг. Её проигрыш уже составлял 54,3 секунды. Ошибка стала фатальной? Пожалуй, да.

Немки вышли в лидеры

Третий этап. В бой от Франции ушла Софи Шово. Но вместе с немкой Селиной Гротиан. В числе преследователей оказались Швейцария, Болгария и Норвегия. Швеция проигрывала почти полторы минуты.

Первый рубеж на третьем этапе закончился успехом француженки Шово. Гротиан, например, ошиблась дважды и проигрывала сопернице 11,4 секунды.

Селина Гротиан Фото: Franz Kirchmayr/Getty Images

В этом локальном противостоянии Гротиан и Шово всё решилось на стрельбе стоя. Немка была точна, а вот её оппонентка промахнулась дважды. Всё как по методичке её предшественниц. Теперь Франция была в роли догоняющих, а Германия получила идеальную возможность победить впервые с 19 января 2021 года.

Однако преимущества в пять секунд будто и не было. Германии нужно было решать вопрос в очной борьбе и думать над тем, что же делать с тем небольшим преимуществом Шово.

Ведь на последнем этапе судьбу золота должны были вершить Франциска Пройс и Лу Жанмонно.

Францию не узнать!

Четвёртый этап. Лу сразу стала убегать и увеличила преимущество Франции до восьми секунд. Кажется, Пройс что-то знала, ведь на седьмой по счёту стрельбе в эстафете француженка ошиблась, а вот она была точна.

Роли в этой борьбе изменились. Теперь в роли догоняющей стала Франция. Пройс им привезла 10 секунд.

Решающая стрельба. Стадион замер. Франциска Пройс была восхитительна, попала во все мишени. К неожиданности французов, Лу Жанмонно оказалась вообще не готова к такой дуэли и отправилась на лишние 150 метров.

Германия победила с отрывом в минуту. То, что в начале сезона казалось почти невозможным, теперь вполне оправданно. Ровный состав с ярко выраженным лидером в лице Пройс – вот слагаемые успеха.

Франциска Пройс Фото: Christian Bruna/Getty Images

Чего не скажешь о француженках, которых лихорадит от этапа к этапу. И даже скорость на лыжне им не помогает, напоминая, что биатлон – это не только хорошая физическая форма, а ещё и умение собраться в нужный момент на стрельбе.

Как там главные соперницы француженок? Швеция – только с бронзой.

Франциска Пройс явно набрала неплохой ход. К её стрельбе и скорости нет никаких нареканий. Но, может быть, это явление на один лишь этап? Или же немка наконец будет бороться за первенство в общем зачёте?

Ситуация складывается интересным образом. Женская эстафета стала показателем прежде всего психологической готовности биатлонисток к большой борьбе. И те, кого ранее считали фаворитами, в этой игре пока только уходят в минус.