Французы снова празднуют победу на Кубке мира по биатлону — 2024/2025.

Норвежские биатлонисты опять проиграли мужскую эстафету. И это уже не случайность!

Один раз – случайность. Два раза – совпадение. Три раза – закономерность. Так ведь обычно говорят?

Так вот, сборная Франции увела у Норвегии, считавшейся ещё год назад безоговорочным фаворитом в мужских эстафетах, уже три гонки.

Один раз – на чемпионате мира.

Второй раз – на первом этапе Кубка мира – 2024/2025.

Третий раз – на втором этапе, в воскресенье, 15 декабря.

И что это, если не закономерность?

Первый отрыв

На протяжении всей гонки за победу боролись только Норвегия и Франция. Где-то на третьем этапе отрыв этих двух сборных от преследователей перевалил за минуту, и за бронзу команды сражались в отдельной песочнице. Лучше всех себя в ней проявила Швеция, провалившая первые два этапа, но усилиями Себастьяна Самуэльссона нагнавшая и молодую команду Германии, и опытную команду Словении. И даже ставших шестыми американцев.

Дуэль лидеров же заслуживает отдельного внимания.

На первом этапе Стурла Легрейд и Фабьен Клод шли рядышком. А на втором появился первый серьёзный отрыв: на стойке Кентен Фийон Майе стрелял быстро и точно, а Тарьей Бё задрожал, когда его визави покинул коврик. На выходе со стрельбища француз выигрывал у норвежца 22 секунды, а на передаче эстафеты – уже 27. Ногами Кентен работал чуть быстрее.

Тарьей Бё Фото: KIMMO BRANDT/EPA/ТАСС

Все решила стрельба

Эрик Перро, ощутивший недавно вкус лидерства на Кубке мира, с Йоханнесом Бё не справился. Допустив два промаха на первом своём рубеже, он позволил норвежцу ликвидировать всё отставание. На втором Эрик отработал намного точнее, но всё то, что Бё-младший упустил, совершив три ошибки, он же и отыграл ногами. На третьем круге Йоханнес был на 17 секунд быстрее.

На четвёртом этапе боролись Эмильен Жаклен и Вебьёрн Сёрум.

Француз лёжа допустил два промаха и отстал почти на 20 секунд. Сёрум по скорости держался достойно и мог бы принести Норвегии победу, но задрожал: на стойке истратил все дополнительные патроны и зашёл на штрафной круг, а Жаклен отстрелял из шести и побежал выигрывать.

Последний круг оба лидера бежали в комфортном темпе, поскольку борьбы уже не было. Жаклен, пересекая финишную черту, показал норвежцам, что их обыграли уже второй раз в сезоне. Сёрум же добрался до финиша только через 49 секунд и был куда менее оптимистичен. Швед вообще отстал от победителя почти на две минуты – разрывы очень внушительные!

Поражения в эстафете входят у норвежцев в привычку.