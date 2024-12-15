На старте сезона на подиуме успели побывать многие, но костяк лидеров определился лишь сейчас.

Чехарда в женском биатлоне прекратилась! Теперь ясно, кто претендует на главные награды

2024 год постепенно подходит к концу. Биатлонистам до новогодних каникул остался всего один этап Кубка Содружества в Чайковском.

Если у мужчин с начала сезона было ясно, кто будет бороться за главные титулы, то у женщин явные претенденты появились лишь после этапа Кубка России в Ижевске. Кажется, биатлонистки наконец-то оправились после чехарды на старте и пришли в форму.

Перед вами пять претенденток на главные награды Кубка России и других турниров в сезоне.

Наталия Шевченко

Разумеется, лучшая биатлонистка прошлого сезона не могла не оказаться в этом списке. Наталия – явный лидер нашего биатлона, хотя старт этого сезона у спортсменки получился смазанным.

В осенних гонках Шевченко всё никак не могла завоевать медали, околачивая пороги пьедестала. У биатлонистки по сравнению с прошлым годом разладилась стрельба, да и ход был не таким быстрым. Вероятно, сначала на форме Наталии сильно сказалась операция на глазах, которую спортсменка перенесла в мае. Из-за восстановления тренировочный процесс летом был смазан.

Тем не менее к концу ноября Шевченко наконец-то прорвало. На этапе Кубка России в Ханты-Мансийске свердловчанка завоевала золото в спринте. С тех пор Наталия каждую гонку борется за медали. В шести стартах у биатлонистки четыре медали: золото и три серебра.

Правда, Шевченко явно могла выступить и лучше. Часто экс-лыжнице банально не хватало сил, чтобы ходом навязать борьбу за золото. Да и две гонки у неё получились не очень удачно: по разу она была 7-й и 11-й.

Тем не менее некоторые проблемы не мешают Наталии возглавить общий зачёт Кубка России после этапа в Ижевске. У Шевченко 292 очка и 30 баллов отрыва от Виктории Сливко.

Виктория Сливко

Наконец-то в форму приходит и тюменская биатлонистка. Сливко лихо начала сезон, попав на подиум в четырёх из пяти первых гонок. Вот только потом у Виктории случился какой-то спад: спортсменка с трудом попадала в топ-6, чаще оказываясь в первой десятке или даже за её пределами.

Но в Ижевске тюменка раскатилась. Во всех трёх гонках этапа Сливко попала на подиум, взяв бронзу и два золота. В отличие от многих соперниц Виктория практически идеально работала на рубежах и показывала отличный ход. Для понимания: в пасьюте биатлонистка заслуженно выиграла с преимуществом почти в 50 секунд!

Уже который год Сливко борется за различные «Глобусы», но в итоге всё время оказывается где-то рядом с наградами. В этот раз у биатлонистки явно есть мотивация добрать своё.

Тамара Дербушева

Свердловчанка – настоящее открытие этого сезона. Тамара блистала на летних стартах, что позволило ей возглавить зачёты Кубка Содружества и Кубка России.

Зимой же у Дербушевой стало получаться чуточку хуже. Биатлонистка то без проблем заезжала на подиум, то неожиданно проваливалась, едва попадая в топ-15. Из-за этой нестабильности Тамара потеряла лидерство в Кубке России.

Сейчас у Дербушевой, кажется, дела начали налаживаться. В связке спринт-пасьют свердловчанка дважды заехала «в цветы». Да, до медалей не хватило, но биатлонистка показывала отличную борьбу. Неудивительно, что Тамара оказалась на третьей строчке в тотале Кубка России с 232 баллами.

Кристина Резцова

Как и Сливко, Резцова довольно бодро стартовала в зимнем сезоне. Призёр Олимпиады взяла золото в эстафете, два серебра в спринте, а также дважды попала в топ-4.

Вот только потом Кристину стало потряхивать. На этапе Кубка России в Ханты-Мансийске биатлонистка во всех гонках финишировала во втором десятке. Это явно не те результаты, которых ждут от подмосковной спортсменки.

В Ижевске Резцова пропустила индивидуальную гонку, что явно дало ей время прийти в себя. В связке спринт-пасьют Кристина стала третьей и четвёртой. В гонке преследования биатлонистка могла попасть в призы, если бы не промазала пять раз.

Именно стрельба – это пока главный камень преткновения для Резцовой. Подмосковная спортсменка показывает шикарную скорость на дистанции, но часто работы ногами не хватает, чтобы выгрести после кучи промахов. Если Кристине удастся разобраться со своей стрельбой, то она снова будет супербиатлонисткой, которая некогда блистала и на Кубке мира. Пока же она идёт четвёртой в тотале Кубка России с 227 баллами.

Ирина Казакевич

Для Казакевич сезон начался, мягко говоря, не очень. До этапа Кубка России в Ижевске Ирина лишь трижды заехала в топ-6 в личных гонках и взяла одну бронзу в составе смешанной эстафеты. Как уже привычно, свердловчанка уж больно много ошибалась на рубеже. К этому добавилась и непривычно медленная для Казакевич работа ногами.

Но к середине декабря Ирине удалось разобраться с ходом и чуть улучшить стрельбу. В итоге в Ижевске свердловчанка с каждой гонкой всё ближе и ближе подбиралась к пьедесталу. В индивидуалке она стала восьмой, в спринте – четвёртой, а пасьюте завоевала бронзу. Эта медаль стала первой личной для Казакевич в сезоне.

Благодаря хорошему выступлению на «Ижевской винтовке» биатлонистке удалось ворваться в топ-6 тотала Кубка России. Сейчас у Ирины 207 очков. Если Казакевич продолжит постепенно совершенствоваться, то у спортсменки есть все шансы побороться за главные награды сезона.