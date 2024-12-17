Мощь Серохвостова и взлёт Пеклецовой: прорывы 2024 года в российских лыжах и биатлоне

В конце года «Чемпионат» по доброй традиции подводит спортивные итоги. Несмотря на все санкции и ограничения, спорт в России жив. Появляются молодые таланты, разгораются с новой силой знакомые всем звёзды.

Мы собрали 10 сильных спортсменов, добившихся наибольшего прогресса в уходящем 2024 году. Пятеро лыжников и пятеро биатлонистов, заставивших болельщиков замирать от восхищения и восторга. Но кто из них станет главным «Прорывом года», определите вы, наши дорогие читатели. Голосуйте и обосновывайте своё мнение в комментариях к этому материалу.

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Рейтинг: прорыв 2024 года в лыжах и биатлоне Фото: РИА Новости 1 место Елизавета Маслакова, лыжные гонки Звезда 21-летней Маслаковой засияла в прошлом сезоне. Спортсменка, которая до этого на взрослом уровне себя не проявляла, неожиданно взяла бронзу в гонке на 5 км классическим стилем. В этом сезоне Елизавета стала постоянно попадать в топ-10. Уже в начале декабря Елизавете удалось завоевать золото в пасьюте. Более того, Маслакова стала победительницей мини-тура в Чусовом. Это круто для лыжницы молодёжной сборной! «На самом деле я бы, наверное, сказала, что на стартах моего уровня, то есть на молодёжных, мне гораздо сложнее, потому что именно там нужно показывать результат, который от тебя ждут, который ты сам себе говоришь, что нужно показать в этом сезоне», – делилась Маслакова со Sport24. Фото: РИА Новости 2 место Алина Пеклецова, лыжные гонки Юная Пеклецова в прошлом сезоне неожиданно ворвалась в число лидеров российских лыж. На тот момент 18-летняя спортсменка уверенно выступала на Кубке России, не боясь конкуренции с опытными лыжницами. Алина часто попадала на пьедестал. За сезон в копилке Пеклецовой оказалось 12 медалей (4 – 3 – 5), в числе которых золото в эстафете и серебро в скиатлоне на ЧР-2024! В новом розыгрыше Кубка России спортсменка не сдала, а продолжила выступать на высоком уровне. Этой зимой на счету Алины две бронзы. «Я могу даже сказать, что мне немного полегче, чем остальным спортсменкам, которые показывают высокие результаты. Ведь я могу списать какие-то свои неудачи на возраст, и мне ещё простительно. Лазейка есть. Надеюсь, что мне не придётся этого делать», – смеясь говорила о победах Алина. Фото: РИА Новости 3 место Даниил Серохвостов, биатлон Даниил – не новичок в сборной России. Он успел повыступать на Кубке мира и даже поехать на Олимпиаду-2022. В сезоне-2022/2023 биатлонист блистал на российских турнирах, а дальше спортсмена подкосили проблемы со здоровьем. Из-за болезней Даниил не даже мог толком тренироваться. Но в 2024 году Серохвостов восстал из пепла. Даниил на старте этой зимы попадал в призы во всех гонках, в которых участвовал. Спортсмен из Барнаула оказался настолько хорош, что ему не могут ничего противопоставить признанные лидеры нашего биатлона Латыпов и Смольский. «Старт сезона прошёл отлично. Наверное, даже довольно легко. И сейчас я достаточно спокоен. Может быть, «вырос головой», и уже нет такого, что надо со старта куда-то быстро бежать», – заявил Серохвостов «Матч ТВ». Фото: Пресс-служба ФЛГР 4 место Дмитрий Пузанов, лыжные гонки Юный лыжник сотворил настоящую сенсацию в апреле в финале Кубка России. На тот момент 18-летний парень взял бронзу в спринте, обыграв Александра Большунова и Сергея Устюгова, пребывавших в отличной форме. Откровенно говоря, пока 19-летнему Пузанову сложно навязать борьбу опытным спортсменам, зато среди юниоров Дмитрий выглядит шикарно. На турнирах спортсмен часто обходит своих ровесников, берёт медали. У Пузанова ещё всё впереди, но парень уже заложил отличный фундамент. «Нужно будет стараться бежать неплохо гонки хотя бы в своём возрасте. Обещать какой-то феерии я точно не могу, могу только вкалывать на тренировках и делать всё, чтобы выступать как можно лучше». Фото: РИА Новости 5 место Арина Каличева, лыжные гонки Каличева – представительница перспективной молодёжи. В 2024 году Арина стала звездой дистанционных гонок: лыжница попадала в призы в пяти гонках подряд! В декабре этого года 22-летняя спортсменка одержала свою первую победу на Кубке России. В гонке на 10 км свободным стилем Каличева разобралась с опытными Анастасией Кулешовой и Татьяной Сориной! «Мне удаётся показывать тот уровень, на который я готова. Очень рада этому. Будем работать дальше. Придаст ли победа мотивации? Аппетит приходит во время еды», – рассказывала Каличева в интервью проекту «На лыжи!». Фото: РИА Новости 6 место Виктория Метеля, биатлон 21-летняя Метеля в этом сезоне неожиданно стала восходящей звездой. Впервые Виктория засветилась на летнем ЧР, когда привела команду ХМАО-Югра к бронзе, обыграв на последнем этапе опытную Викторию Сливко. С того момента карьеры молодой биатлонистки резко пошла в гору. В зимней части сезона на Кубке России и Кубке Содружества Метеля взяла серебро в составе смешанной эстафеты. А в личных гонках она лишь дважды опускалась ниже восьмого места! И, конечно, всех покорил тот факт, что Виктория является фотомоделью – у неё даже контракт есть! «Я такой человек, что не готова мириться с поражениями. Хочу выступать стабильно сильно, всё для этого делаю и очень расстраиваюсь, когда не получается. Я не готова мириться с тем, что просто сижу в тридцатке». Фото: Пресс-служба ФЛГР 7 место Андрей Сахаров, лыжные гонки С 18-летним Сахаровым приключилась удивительная история. В прошлом сезоне Андрей не сумел отобраться в юниорскую сборную России по результатам, но был включён туда тренерским решением. Видимо, тогда в молодом лыжнике увидели потенциал. И Сахаров оправдал все надежды, возложенные на него. Андрей стал безоговорочным лидером юниорской сборной. Да и на взрослом уровне не проседает: стабильно финиширует в топ-20. При этом Сахарову дважды удавалось попадать в топ-5! «Среди юниоров у нас высокая конкуренция. В нашем возрасте нужно всех уважать, но никого не бояться. Авторитетов быть не должно», – делился Сахаров своими мыслями с проектом «На лыжи!». Фото: РИА Новости 8 место Александр Корнев, биатлон Молодой Корнев стал открытием 2024 года в нашем биатлоне. В начале января парень ударно выступил на Кубке Содружества и на чемпионате России, завоевав медали в четырёх из пяти личных гонок. На счету Александра тогда оказались золото, серебро и две бронзы. После этого на подиум биатлонист больше не поднимался, но всё равно показывал хорошие результаты. Корнев почти постоянно был в топ-10 и нередко оказывался в цветах. Для молодого спортсмена это настоящий рывок вперёд, ведь до этого Александр мог довольствоваться местами только во втором и третьем десятке. «Я очень зол на себя был», – объяснял Корнев свой стремительный взлёт. Фото: РИА Новости 9 место Кирилл Бажин, биатлон В начале 2024 года Бажин неожиданно превратился из середняка в лидера нашего биатлона. До этого максимумом Кирилла были 20-30-е места в личных гонках и медали в эстафетах. Теперь же всё изменилось: биатлонист стабильно был в топ-10 и заезжал на подиум. Талант спортсмена по-настоящему раскрылся на Спартакиаде, с которой Бажин увёз золото, два серебра и бронзу. В этом сезоне Кирилл также почти постоянно финиширует в первой десятке, нередко попадает в «цветы» и берёт медали. Будь у биатлониста больше стабильности, он бы уже давно стал настоящей звездой. «Мои результаты придают уверенности. То, что я стал больше отдыхать и меньше работать, тоже плоды даёт», – объяснял Бажин «Матч ТВ». Фото: РИА Новости 10 место Анастасия Зырянова, биатлон Юная спортсменка заявила о себе в начале 2024 года, заехав в «цветы» на этапах Кубка Содружества и Кубка России. С тех пор Зырянова почти постоянно попадала в топ-10, иногда оказывалась в шестёрке лучших, а в эстафетах брала медали. Это было неплохим результатом для вчерашней юниорки. В начале этой зимы Анастасия раскрылась ещё больше. Началось всё с победы в эстафете на летнем чемпионате России. А потом уже были шикарные выступления на Кубке России: Зырянова ни разу не выпала из топ-10, дважды оказалась в «цветах». Но что важнее – 23-летняя Анастасия взяла свои первые личные медали: золото и серебро в связке спринт-пасьют. «Ни в чём не добавила, просто уверенность в себе появилась. Начало сезона мне тяжеловато далось, видимо, объём ещё не переварила, а сейчас выходим на свои силы, но главные старты впереди», – рассказывала Зырянова.

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