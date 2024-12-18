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Норвежец Мартин Улдаль установил рекорд скорострельности на Кубке мира по биатлону – как он так быстро стрелял?

Норвежский биатлонист-ноунейм установил новый рекорд скорострельности. Йоханнес Бё в шоке!
Юлия Сидорова
Улдаль установил рекорд скорострельности на КМ
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12,9 секунды – результат, недостижимый даже для лидеров Кубка мира.

23-летний норвежец Мартин Улдаль ворвался на Кубок мира буквально на пару гонок, но уже заставил говорить о себе. Такой скорострельности, кажется, не выдавали даже признанные лидеры мирового биатлона.

Игра ва-банк

В гонку преследования на этапе Кубка мира – 2024/2025 в австрийском Хохфильцене Мартин отправился седьмым и уже после первого рубежа лёжа вышел на четвёртое место. На протяжении всей оставшейся дистанции норвежец пытался догнать лидирующую тройку в лице Йоханнеса Бё, Стурлы Легрейда и Эмильена Жаклена, однако безуспешно.

Перед заключительной стрельбой, поскольку ситуация не менялась, Улдаль решил рискнуть – всё или ничего: моментальная изготовка, пять молниеносных выстрелов стоя, последний – мимо цели, и вот неудержимый Мартин уже бежит на штрафной круг. Что это за молния вообще?

А теперь внимание: на рубеже Улдаль провёл всего 12,9 секунды. Для сравнения: Бё отстрелялся за 20,8, Жаклен – за 19,5, Легрейд – за 24,2. При этом именно Йоханнес и Эмильен – одни из самых скорострельных биатлонистов.

Конкретно в этой гонке следом за результатом Мартина идут секунды Кентена Фийона Майе – 16,5 и Томмазо Джакомеля – 17,1.

Секунды Бё – детский лепет:
Это лучшая стрельба в истории биатлона? Посмотрите на молниеносную стойку Йоханнеса Бё!
Это лучшая стрельба в истории биатлона? Посмотрите на молниеносную стойку Йоханнеса Бё!

Впрочем, игра ва-банк норвежцу удалась частично. Он успел шокировать соперников, но до медали не добрался, финишировав только пятым.

«Это, должно быть, мировой рекорд»

В результат Улдаля не сразу поверил даже рейс-директор IBU Борат Нунар. Секунды норвежца перепроверили «вручную».

«Это была действительно быстрая стрельба, очень быстрая. Особенно это касается интервалов между выстрелами», – сказал Нунар.

«13 секунд?!» — с трудом поверил Тарьей Бё.

«Это правда? Это, должно быть, мировой рекорд, — прокомментировал стрельбу соотечественника победитель гонки Йоханнес Бё. — Я никогда не был таким быстрым».

Мартин Улдаль

Мартин Улдаль

Фото: Franz Kirchmayr/SEPA.Media /Getty Images

«Это, безусловно, впечатляет», — сказала эксперт NRK Марте Рёйселанд.

Как оказалось, Улдаль давно мечтал продемонстрировать свои навыки. Норвежец хочет установить новые стандарты и не понимает, почему хвалят тех, кто справляется со стрельбой за скромные 19 секунд.

«Я хотел показать подобную серию в этом году, и это действительно здорово, что люди могут увидеть, как быстро я умею стрелять. У меня есть небольшое желание показать себя», — сказал Улдаль.

И ведь показал! К тому же сохранил место в сборной, что при запредельном уровне конкуренции непросто. А вот Йоханнесу Дале-Шевдалу, которого и заменил Мартин, ещё придётся побороться за возвращение в основу.

Ветераны уже не выдерживают конкуренции:
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