Ничего себе! Йоханнес Бё проиграл в спринте чемпиону по скорострельности

Мартин Улдаль сделал всё, чтобы не возвращаться на Кубок IBU. Он стал первым в Анси.

Норвежец Мартин Улдаль стал победителем спринтерской гонки на этапе Кубка мира – 2024/2025 по биатлону в Анси. Лидер общего зачёта Йоханнес Бё ещё за 700 м до финиша опережал соотечественника, но в итоге проиграл чуть менее полутора секунд. Для Улдаля эта победа стала первой в карьере в рамках Кубка мира.

Улдаль поразил биатлонный мир на этапе Кубка мира в Хохфильцене. На заключительной стрельбе в гонке преследования Мартин, который начинал этот сезон на Кубке IBU, сделал пять выстрелов всего за 12,9 секунды! Его необычная манера стрельбы (хват винтовки левой рукой снизу, мгновенная зарядка с помощью магазина) позволяет ему экономить секунды на стрельбе.

В Анси Улдаль ничего подобного не продемонстрировал. Зато все 10 выстрелов он отправил точно в цель. Да ещё и последний отрезок дистанции Мартин провёл фантастически быстро. Скорость он тоже демонстрировал в Хохфильцене, но не поразил так, как стрельбой. Как оказалось, именно финишное ускорение Улдаля в итоге стало ключевым.

Результат Улдаля пытались превзойти Кентен Фийон-Майе, Эрик Перро, Стурла Легрейд, Эмильен Жаклен, Себастьян Самуэльссон – никому это не удалось. Был лишь один биатлонист, который мог бороться с Улдалем – Йоханнес Бё. Лидер Кубка мира допустил промах на первой стрельбе, но был очень быстр на дистанции.

После второй стрельбы Йоханнес Бё уступал чуть более семи секунд, однако по ходу дистанции не только достал соотечественника, но и начал опережать график Мартина. За два километра до финиша это преимущество было чуть более секунды, за 700 метров до финиша – 0,3 секунды. Но на финише Йоханнес проиграл 1,4 секунды!

При этом Бё-младший показал лучшую скорость на дистанции. Вот только Улдаль ускорился именно тогда, когда, как он сам считал, всё и решалось. И оказался прав. Первая победа в карьере уже есть. В гонку преследования 23-летний норвежец уйдёт вместе с одним из самых титулованных биатлонистов мира. И сейчас нельзя сказать, кто в этом противостоянии выглядит фаворитом. Кажется, Мартин Улдаль никого не боится.