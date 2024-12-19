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Кубок мира — 2024/2025 по биатлону, Бё проиграл спринт в Анси соотечественнику-ноунейму

Ничего себе! Йоханнес Бё проиграл в спринте чемпиону по скорострельности
Андрей Шитихин
Бё проиграл спринт в Анси Улдалю
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Мартин Улдаль сделал всё, чтобы не возвращаться на Кубок IBU. Он стал первым в Анси.

Норвежец Мартин Улдаль стал победителем спринтерской гонки на этапе Кубка мира – 2024/2025 по биатлону в Анси. Лидер общего зачёта Йоханнес Бё ещё за 700 м до финиша опережал соотечественника, но в итоге проиграл чуть менее полутора секунд. Для Улдаля эта победа стала первой в карьере в рамках Кубка мира.

Улдаль поразил биатлонный мир на этапе Кубка мира в Хохфильцене. На заключительной стрельбе в гонке преследования Мартин, который начинал этот сезон на Кубке IBU, сделал пять выстрелов всего за 12,9 секунды! Его необычная манера стрельбы (хват винтовки левой рукой снизу, мгновенная зарядка с помощью магазина) позволяет ему экономить секунды на стрельбе.

Норвежский биатлонист шокировал всех на стрельбе:
Норвежский биатлонист-ноунейм установил новый рекорд скорострельности. Йоханнес Бё в шоке!
Норвежский биатлонист-ноунейм установил новый рекорд скорострельности. Йоханнес Бё в шоке!

В Анси Улдаль ничего подобного не продемонстрировал. Зато все 10 выстрелов он отправил точно в цель. Да ещё и последний отрезок дистанции Мартин провёл фантастически быстро. Скорость он тоже демонстрировал в Хохфильцене, но не поразил так, как стрельбой. Как оказалось, именно финишное ускорение Улдаля в итоге стало ключевым.

Результат Улдаля пытались превзойти Кентен Фийон-Майе, Эрик Перро, Стурла Легрейд, Эмильен Жаклен, Себастьян Самуэльссон – никому это не удалось. Был лишь один биатлонист, который мог бороться с Улдалем – Йоханнес Бё. Лидер Кубка мира допустил промах на первой стрельбе, но был очень быстр на дистанции.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Мужчины. 10 км Спринт
19 декабря 2024, четверг. 16:20 МСК
Окончено
1
Мартин Улдаль
Норвегия
23:13.5
2
Йоханнес Бё
Норвегия
+1.4
3
Себастиан Самуэльссон
Швеция
+10.8

После второй стрельбы Йоханнес Бё уступал чуть более семи секунд, однако по ходу дистанции не только достал соотечественника, но и начал опережать график Мартина. За два километра до финиша это преимущество было чуть более секунды, за 700 метров до финиша – 0,3 секунды. Но на финише Йоханнес проиграл 1,4 секунды!

При этом Бё-младший показал лучшую скорость на дистанции. Вот только Улдаль ускорился именно тогда, когда, как он сам считал, всё и решалось. И оказался прав. Первая победа в карьере уже есть. В гонку преследования 23-летний норвежец уйдёт вместе с одним из самых титулованных биатлонистов мира. И сейчас нельзя сказать, кто в этом противостоянии выглядит фаворитом. Кажется, Мартин Улдаль никого не боится.

Йоханнес Бё сбил соперника с ног и победил:
«Что я мог сделать?» Йоханнес Бё выиграл, уронив главного соперника
«Что я мог сделать?» Йоханнес Бё выиграл, уронив главного соперника
Комментарии
Новости. Биатлон
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