«Бегу только на морально-волевых». Латыпов обыграл Серохвостова на Кубке Содружества

Но у Эдуарда вообще не было промахов, а Даниил промахнулся дважды.

Эдуард Латыпов стал победителем спринтерской гонки на этапе Кубка Содружества – 2024/2025 по биатлону, который начался в Чайковском. С чистой стрельбой он на 20 секунд опередил Даниила Серохвостова, допустившего два промаха. После гонки оба лидера российского мужского биатлона признались, что бежали из последних сил.

Ориентиром для всех был результат Александра Корнева, который прекрасно знает трассу в Чайковском, там же получает высшее образование. Он стартовал под пятым номером, отлично разогнался, чисто провёл первую стрельбу и долгое время лидировал. Его результат пытались превзойти многие, но удалось это только Эдуарду Латыпову.

Он ритмично и чисто, хотя довольно медленно, провёл первую стрельбу и опередил Корнева, хотя и совсем ненамного. Стартовавший чуть раньше Даниил Серохвстов, пропустивший из-за недомогания гонки чемпионата и Кубка России в Ижевске, был быстр, но не закрыл одну мишень. Тем не менее промах не вычеркнул его из числа претендентов на медали.

После второго рубежа в списке претендентов на топ-3 остались как раз эти трое. Латыпов хоть и затянул последний выстрел в своём стиле, но закрыл все мишени и ушёл с рубежа с большим преимуществом над Корневым и Серохвостовым, которые допустили по одному промаху. Эдуард удержал это преимущество.

«Чистая стрельба – это плюс. Минус – состояние не даёт пока бежать в ту силу, в которую могу. Приходится очень сильно терпеть. Я всегда с первого круга бежал с запасом, а сейчас практически сразу начинаю на максимуме, а далее пытаюсь держать высокую дистанционную скорость. Она есть, но скоростного рывка нет. Бегу на морально-волевых. Работаем, трудимся, задача — выходить и побеждать», — сказал Латыпов в эфире «Матча».

А вот Корневу 14 секунд превосходства над Серохвостовым не хватило. Даниил даже с двумя промахами стал вторым, показав сильнейший ход.

«Я сегодня чуть не сдох, на рогах эту гонку бежал, выложился на 200%. Возможно, надо было чуть интенсивнее всё сделать, тогда полегче было бы. Я с первого круга бежал изо всех сил, весь второй круг пытался догнать Смольского, которого видел, а после заключительной стрельбы и прохода эстакады понял, что можно и Корнева достать», — объяснил самый яркий биатлонист текущего сезона.

Даниил Серохвостов Фото: РИА Новости

Для Корнева бронза в Чайковском стала первой наградой в текущем сезоне. Он объяснил, что на втором круге из-за холода мышцы сковало, а потому весь заключительный круг пришлось терпеть. Но зато кайфанул от того, что получилось сделать.

В гонке преследования будет весело, первые семь человек уместились в минуту.