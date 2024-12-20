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Халили выиграла спринт на этапе Кубка Содружества – 2024/2025 по биатлону в Чайковском, Сливко новый лидер общего зачёта

Халили выиграла за себя и за мужа. А Сливко стала лидером Кубка Содружества
Андрей Шитихин
Анастасия Халили выиграла за себя и за мужа
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Плюснина, которая стреляла лучше всех, – третья. Сола быстрее всех бежала, но оказалась лишь четвёртой.

Женский спринт на 7,5 км на этапе Кубка Содружества – 2024/2025 в Чайковском выиграла Анастасия Халили. Подмосковная биатлонистка допустила один промах, но ходом была сильнее тюменки Виктории Сливко, которая также с одним промахом стала второй. Стрелявшая лучше всех Полина Плюснина попала в топ-3, а вот бежавшая быстрее всех Анна Сола осталась четвёртой.

Плюснина стартовала раньше всех из тех, кто в итоге боролся за призовые места. Она ушла на дистанцию 10-й и по ходу промежуточных отрезков постоянно входила в число лидеров. Спортсменка, которая в межсезонье параллельным зачётом с Мордовией стала выступать за Ямало-Ненецкий автономный округ, отлично провела стрельбу.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 3, Чайковский
Женщины. Спринт 7.5 км
20 декабря 2024, пятница. 12:30 МСК
Окончено
1
Анастасия Халили
Россия
20:55.3
2
Виктория Сливко
Россия
+18.9
3
Полина Плюснина
Россия
+26.0

Ни на лёжке, ни на стойке она не «зависла», всё сделала чётко и ритмично. Полина только накануне вечером прибыла в Чайковский из Москвы, где проходила обследование – с нового года она будет включена в состав одной из групп сборной России.

Её результат оставался лучшим до тех пор, пока не финишировала Анастасия Халили. У её супруга Карима гонка не получилась, а вот у Анастасии всё сложилось здорово. Один промах, допущенный на втором рубеже, вообще не помешал спортсменке. Ногами она выглядела здорово и привезла Плюсниной 26 секунд.

«Самочувствие не очень. Самая сложная гонка в сезоне, — призналась Халили в эфире «Матч ТВ». — Я немного переболела, было тяжело по трассе, заставляла себя работать. Если сравнивать с Анной Солой, то я проиграла ей ходом около 30 секунд, что не очень хорошо, ведь я бежала с ней в одни ноги в Ханты-Мансийске. Карим не очень хорошо чувствовал себя по дистанции, попросил меня отдуваться за нас двоих».

А кто выиграл мужской спринт в Чайковском?
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Кстати, Сола была намного быстрее всех остальных, но три промаха не позволили ей побороться за призы. Чуть более 2,5 секунды белорусская биатлонистка уступила Плюсниной и после окончания гонки была расстроена.

«Со стрельбой не получается. Надеюсь, что когда-то будет хорошо. Ход хороший? Но мы же не в лыжах, а в биатлоне. Я уже всё перепробовала, однако не получается. Гонку преследования побегу по принципу «слабоумие и отвага», постараюсь отпустить ситуацию», — сказала Сола.

Виктория Сливко

Виктория Сливко

Фото: РИА Новости

Единственной, кто мог помешать победе Халили, была Виктория Сливко. И если бы не промах, тюменская биатлонистка вполне могла бы претендовать на победу. Она призналась, что незакрытая мишень – полностью её ошибка, недоработала этот выстрел.

Виктория уступила Анастасии 18,9 секунды – совсем немного перед гонкой преследования. Кстати, Сливко стала новым лидером общего зачёта Кубка Содружества, перехватив жёлтую майку у Тамары Дербушевой – та с одним промахом стала только восьмой. Один из лидеров сборной России Наталия Шевченко не попала в топ-10, допустив три промаха.

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