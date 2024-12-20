Плюснина, которая стреляла лучше всех, – третья. Сола быстрее всех бежала, но оказалась лишь четвёртой.

Халили выиграла за себя и за мужа. А Сливко стала лидером Кубка Содружества

Женский спринт на 7,5 км на этапе Кубка Содружества – 2024/2025 в Чайковском выиграла Анастасия Халили. Подмосковная биатлонистка допустила один промах, но ходом была сильнее тюменки Виктории Сливко, которая также с одним промахом стала второй. Стрелявшая лучше всех Полина Плюснина попала в топ-3, а вот бежавшая быстрее всех Анна Сола осталась четвёртой.

Плюснина стартовала раньше всех из тех, кто в итоге боролся за призовые места. Она ушла на дистанцию 10-й и по ходу промежуточных отрезков постоянно входила в число лидеров. Спортсменка, которая в межсезонье параллельным зачётом с Мордовией стала выступать за Ямало-Ненецкий автономный округ, отлично провела стрельбу.

Ни на лёжке, ни на стойке она не «зависла», всё сделала чётко и ритмично. Полина только накануне вечером прибыла в Чайковский из Москвы, где проходила обследование – с нового года она будет включена в состав одной из групп сборной России.

Её результат оставался лучшим до тех пор, пока не финишировала Анастасия Халили. У её супруга Карима гонка не получилась, а вот у Анастасии всё сложилось здорово. Один промах, допущенный на втором рубеже, вообще не помешал спортсменке. Ногами она выглядела здорово и привезла Плюсниной 26 секунд.

«Самочувствие не очень. Самая сложная гонка в сезоне, — призналась Халили в эфире «Матч ТВ». — Я немного переболела, было тяжело по трассе, заставляла себя работать. Если сравнивать с Анной Солой, то я проиграла ей ходом около 30 секунд, что не очень хорошо, ведь я бежала с ней в одни ноги в Ханты-Мансийске. Карим не очень хорошо чувствовал себя по дистанции, попросил меня отдуваться за нас двоих».

Кстати, Сола была намного быстрее всех остальных, но три промаха не позволили ей побороться за призы. Чуть более 2,5 секунды белорусская биатлонистка уступила Плюсниной и после окончания гонки была расстроена.

«Со стрельбой не получается. Надеюсь, что когда-то будет хорошо. Ход хороший? Но мы же не в лыжах, а в биатлоне. Я уже всё перепробовала, однако не получается. Гонку преследования побегу по принципу «слабоумие и отвага», постараюсь отпустить ситуацию», — сказала Сола.

Виктория Сливко Фото: РИА Новости

Единственной, кто мог помешать победе Халили, была Виктория Сливко. И если бы не промах, тюменская биатлонистка вполне могла бы претендовать на победу. Она призналась, что незакрытая мишень – полностью её ошибка, недоработала этот выстрел.

Виктория уступила Анастасии 18,9 секунды – совсем немного перед гонкой преследования. Кстати, Сливко стала новым лидером общего зачёта Кубка Содружества, перехватив жёлтую майку у Тамары Дербушевой – та с одним промахом стала только восьмой. Один из лидеров сборной России Наталия Шевченко не попала в топ-10, допустив три промаха.