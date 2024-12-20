Словенская спортсменка после десятков неудач и разочарований добралась-таки до пьедестала в гонке Кубка мира.

Суперлыжница наконец-то завоевала медаль в биатлоне. Анамария Лампич ждала её два года!

В пятницу, 20 декабря, в Анси (Франция) проходил женский спринт в рамках третьего этапа Кубка мира – 2024/2025. И болельщики по всему миру надолго запомнят эту знаменательную гонку. Французов обрадовала победа их соотечественницы, а всех остальных – медаль экс-лыжницы.

Словенка Анамария Лампич шла к ней два долгих года.

За именитых экс-лыжниц в биатлоне переживают очень многие, ведь они способны внести в гонку сумятицу, перевернуть всё, сотворить сенсацию в удачный для себя день. Это, если угодно, игра ва-банк, ставка на «зеро».

Путь бывших лыжниц в биатлоне складывается по-разному. Кто-то, легко перестроившись, выносит всех в соревнованиях с винтовкой: в качестве самых ярких примеров можно вспомнить Анфису Резцову или Денизе Херрман. А кто-то, даже показывая высокие скорости, постепенно растворяется в середине пелотона, так никогда и не достигая заветных биатлонных вершин.

В прошлом сезоне показалось, что надежду прорваться к первым местам утратила и словенка Анамария Лампич. Титулованная спринтерша в своей первой биатлонной гонке на уровне Кубка мира шокировала публику: высочайшая скорость позволила ей сразу же заехать в «цветы».

В декабре 2022-го казалось, что вот-вот – и будет первая медаль.

Но время шло, а прорыва не было. Лампич продолжала показывать невероятную скорость, но отвратительную стрельбу. Поэтому иногда заезжала в десятку, но чаще была вне её, а порой даже с Кубка мира вылетала. На Кубке IBU она доказывала свою силу, возвращалась, но всё безуспешно.

А когда болельщики устали ждать от Анамарии чуда, она его сотворила.

Анамария Лампич Фото: Franz Kirchmayr/Getty Images

В спринте в Анси Лампич закрыла все мишени на лёжке и допустила всего два промаха на стойке. А ещё показала лучшую скорость на дистанции, опередив ближайшую соперницу – Бреза-Буше – на 19,1 секунды.

Лампич и её поклонникам пришлось изрядно понервничать, пока дистанцию не преодолели все лидеры, разбросанные по стартовому протоколу. Но в итоге лишь двум спортсменкам удалось показать лучшее время. Первое место, к восторгу трибун, при чистой стрельбе заняла как раз Жюстин Бреза-Буше. А на второй строчке оказалась немка Франциска Пройс, показывающая в этом сезоне какой-то запредельный уровень стабильности.

Лампич – третья. Ей досталась бронзовая награда.

Вряд ли стоит ожидать, что эта бронза изменит карьеру Лампич и подвигнет её на свершения. Ужасная стрельба стоя (чуть больше 50% попаданий) ведь никуда не делась. Но то, что в Анси исполнилась давняя мечта очень яркой спортсменки, за которую болеют в самых разных странах, – это круто.

Игра ва-банк в этот раз удалась.