Ответит ли король биатлона своему обидчику? День пасьютов на Кубке мира! LIVE

В субботу, 21 декабря, в Анси (Франция) продолжится третий этап Кубка мира по биатлону – 2024/2025. В рамках очередного соревновательного дня будут разыграны медали в мужской и женской гонках преследования. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонок и расскажет вам обо всём, что происходит на трассе и за её пределами.

Старт запланирован на 14:30 мск. В мужском пасьюте под первым номером уйдёт норвежец Мартин Улдаль. В спринте он обыграл самого Йоханнеса Бё и привёз лидеру КМ 1,4 секунды. Этот отрыв сложно назвать комфортным, но важно помнить, что каждый биатлонист в сборной Норвегии готов удивлять от раза к разу. Борьба неминуема.

Как и в женской гонке преследования. Она начнётся в 16:45. Продолжит ли удивлять мир бывшая словенская лыжница Анамария Лампич? Накануне она впервые в карьере биатлонистки попала в призы, став третьей. Другая интрига дня — Жюстин Бреза-Буше в спринте добилась долгожданной победы и наверняка захочет продлить себе праздник. В этом сезоне так хорошо она ещё не бежала!

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