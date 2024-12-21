Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Статьи

Биатлон, Кубок мира — 2024/2025: пасьюты (мужчины, женщины), онлайн-трансляция 21 декабря 2024

Ответит ли король биатлона своему обидчику? День пасьютов на Кубке мира! LIVE
Батраз Томаев
Биатлон, Кубок мира! LIVE
Комментарии
23-летний Мартин Улдаль посмел обыграть Йоханнеса Бё в спринте. Но ответ неизбежен…

В субботу, 21 декабря, в Анси (Франция) продолжится третий этап Кубка мира по биатлону – 2024/2025. В рамках очередного соревновательного дня будут разыграны медали в мужской и женской гонках преследования. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонок и расскажет вам обо всём, что происходит на трассе и за её пределами.

Календарь Кубка мира по биатлону - 2024/2025
Общий зачёт Кубка мира по биатлону - 2024/2025

Старт запланирован на 14:30 мск. В мужском пасьюте под первым номером уйдёт норвежец Мартин Улдаль. В спринте он обыграл самого Йоханнеса Бё и привёз лидеру КМ 1,4 секунды. Этот отрыв сложно назвать комфортным, но важно помнить, что каждый биатлонист в сборной Норвегии готов удивлять от раза к разу. Борьба неминуема.

Как и в женской гонке преследования. Она начнётся в 16:45. Продолжит ли удивлять мир бывшая словенская лыжница Анамария Лампич? Накануне она впервые в карьере биатлонистки попала в призы, став третьей. Другая интрига дня — Жюстин Бреза-Буше в спринте добилась долгожданной победы и наверняка захочет продлить себе праздник. В этом сезоне так хорошо она ещё не бежала!

Вы можете настроить удобный параметр автообновления с помощью кнопки под стрелкой.

Live Батраз Томаев

В день мужского спринта в Ле Гран-Борнан шёл дождь. Сегодня же всё не так страшно — ноль градусов тепла по Цельсию и облачная погода.

13:52 Батраз Томаев

На старт гонки не выйдут чешский биатлонист Йонаш Маречек и норвежец Эндре Стрёмсхейм. Последнего отправили домой после того, как он занял 55-е место в спринте.

Эндре Стрëмсхейм Подробнее
Материалы по теме
«Нет смысла зарываться глубже». Стрёмсхейма сняли с этапа в Анси после провала в спринте
13:44 Батраз Томаев

Под первым стартовым на трассу отправится Мартин Улдаль 🇳🇴. Преследовать его будут следующие имена. Напротив фамилий их отставание.

2. Йоханнес Бё 🇳🇴 — отставание одна секунда.
3. Себастиан Самуэльссон 🇸🇪 — 11 секунд.
4. Филипп Хорн 🇩🇪 — 29 сек.
5. Стурла Холм Легрейд 🇳🇴 — 32 сек.
6. Филипп Наврат 🇩🇪 — 42 сек.
7. Эрик Перро 🇫🇷 — 42 сек.
8. Эмильен Жаклен 🇫🇷 — 45 сек.
9. Томаззо Джакомель 🇮🇹 — 46 сек.
10. Кентен Фийон Майе 🇫🇷 — 50 сек.
15. Ветле Шоста Кристиансен 🇳🇴 — 1 минута 10 сек.
24. Фабьен Клод 🇫🇷 — 1 мин. 24 сек.

13:34 Батраз Томаев

В начале напомним, чем закончился мужской спринт, ведь именно по его итогам и формировался старт-лист гонки преследования. А там было на что и на кого посмотреть!

Разрывы в спринте были почти минимальными
Ничего себе! Йоханнес Бё проиграл в спринте чемпиону по скорострельности
Ничего себе! Йоханнес Бё проиграл в спринте чемпиону по скорострельности
13:32 Батраз Томаев

Всем привет! Уже через час во французском Анси начнётся первый старт на сегодня — мужской пасьют. А затем, в 16:45 по Москве состоится и женская гонка. Мы расскажем обо всех деталях и постараемся передать атмосферу, которая царит во Французских Альпах.

Погнали!

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android