«Охота удалась!» Серохвостов бросил сильному сопернику дерзкий вызов и обыграл его

Наконец-то в российском биатлоне появилось крутое противостояние. Причём не только с точки зрения спорта, но и с точки зрения шоу. В декабре между собой зарубаются Эдуард Латыпов и Даниил Серохвостов. Биатлонисты постоянно подначивают друг друга перед гонками и после них.

Кубок Содружества здесь не стал исключением. После спринта Серохвостов, ставший вторым, заявил, что отправляется на охоту на буйвола.

Своё дерзкое слово Даниил сдержал, красиво выиграв пасьют.

«Иду охотиться на буйвола»

«Завтра иду охотиться на буйвола», – написал Серохвостов после неудачного для себя спринта. Даниил проиграл Эдуарду Латыпову, которого зовут Буйволом из Камышлы, 20 секунд. Для кого-то такой отрыв лидера на старте пасьюта мог бы быть критичным, но только не для биатлониста из Барнаула. Быстрая скорость явно говорила о том, что Серохвостов поборется за победу.

Так и случилось. Буквально к первому рубежу Даниил сократил своё отставание до 10 секунд. Правда, стоило это биатлонисту двух промахов. Однако на два круга зашёл и Латыпов. В итоге оба спортсмена убежали на второй круг вместе с небольшим отрывом от преследователей.

Казалось, что Даниил и Эдуард будут биться друг с другом до конца гонки. Уже на второй лёжке Буйвол допустил ещё два промаха и выпал из борьбы. Зато Серохвостов же был точен. Это вкупе с ошибками соперников помогло биатлонисту из Барнаула уйти в гонку с преимуществом в 44,1 секунды.

Дальше Даниил чувствовал себя очень комфортно. Спортсмен бежал гораздо быстрее остальных, из-за чего увеличивал свой отрыв. К первой стойке преимущество Серохвостова было почти минутным, что и позволило спортсмену спокойно промазать один раз. Даже при таком раскладе соперники отставали более чем на 30 секунд.

На заключительную стойку Даниил пришёл с преимуществом в 42,7 секунды. Дальше были два промаха и лидерство с огромным отрывом. Этого могло бы и не случиться, если бы соперники тоже не допустили множество ошибок.

Удачная охота

Последний круг Серохвостов уже спокойно докатывал, раздавая «пятюни» зрителям и тренерам. На финише Даниил победно закричал, ударив себя по груди и взмахнув руками. Мог себе позволить.

За остальные места на подиуме развернулась борьба. Корнев и Латыпов попытались зарубиться на дистанции. Увы, у Эдуарда не хватило сил догнать молодого биатлониста.

«Охота удалась», – написал Серохвостов после гонки.

Мужик сказал – мужик сделал. Дерзкое заявление Серохвостова оказалось не простым бахвальством, а чётким планом. Высший класс от Даниила!

У женщин такую же мощную победу одержала Виктория Сливко. В отличие от соперниц, тюменка вплоть до четвёртого рубежа работала на ноль, что помогло ей создать приличный отрыв. На заключительной стойке Виктория промахнулась дважды, но имевшееся преимущество позволило биатлонистке всё равно выйти первой. Догнать Сливко не вышло ни у Динары Смольской, ни у Наталии Шевченко, которые неожиданно прорвались из низов.

Столь драматичные противостояния в гонках преследования явно ведут к горячим масс-стартам. Их мы посмотрим в воскресенье, 22 декабря.