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Йоханнес Бё победил в гонке преследования на этапе Кубка мира — 2024/2025 по биатлону в Анси, это 88-я победа в карьере

Йоханнес Бё одержал королевскую победу. Соперники его даже не видели
Андрей Шитихин
Йоханнес Бё одержал королевскую победу
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Норвежец выиграл 88-ю гонку в карьере. Следом финишировали два француза.

Ожидавшейся острейшей борьбы в мужской гонке преследования на этапе Кубка мира – 2024/2025 по биатлону в Анси не получилось. Йоханнес Бё поставил на место всех конкурентов, кто пытался бросить ему вызов. Лишь до второго огневого рубежа соперники видели норвежца, а затем он бежал в одиночестве.

Бё-младший после сенсационного поражения от соотечественника Мартина Улдаля в спринте был настроен разрывать. В гонку они отправились практически одновременно, на первом рубеже отстрелялись синхронно чисто и обеспечили себе комфортный отрыв от конкурентов. На втором рубеже Бё был безупречен, а вот Улдаль допустил два промаха – и впервые в текущем сезоне не смог закрыть мишени в стрельбе лёжа.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
21 декабря 2024, суббота. 14:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Бё
Норвегия
31:25.4
2
Эрик Перро
Франция
+27.6
3
Эмильен Жаклен
Франция
+47.5

После второй стрельбы Йоханнес уже обеспечил себе победу. Ему можно было спокойно вести свою гонку и не оглядываться назад. Он и не оглядывался. Бё-младший прибежал на третий рубеж и молниеносно закрыл все мишени. Уже с этого рубежа он мог уходить с победным жестом, но, видимо, решил оставить все эмоции на финиш.

Победа Йоханнеса Бё получилась драматичной — он свалил соперника:
«Что я мог сделать?» Йоханнес Бё выиграл, уронив главного соперника
«Что я мог сделать?» Йоханнес Бё выиграл, уронив главного соперника

Чтобы победа была не просто королевской, а ещё и идеальной, Бё-младшему нужно было ещё и все мишени закрыть, но он допустил-таки один промах на заключительной стрельбе самым первым выстрелом. Впрочем, он мог позволить себе и два, а то и три промаха и всё равно бы выиграл.

На финише Йоханнес и крикнул, и победно вскинул руки, и вообще всячески показывал, как он доволен. Он выиграл второй пасьют в сезоне. А за его спиной шла ожесточённая борьба за серебро и бронзу. В итоге в этой борьбе победили французы – Эрик Перро и Эмильен Жаклен. Перро поразил все мишени, а Жаклен дважды промахнулся.

Как же Йоханнес Бё умудрился проиграть?
Ничего себе! Йоханнес Бё проиграл в спринте чемпиону по скорострельности
Ничего себе! Йоханнес Бё проиграл в спринте чемпиону по скорострельности

Улдаль, допустив два промаха на второй стрельбе, сделал то же самое и на оставшихся рубежах. В итоге победитель спринта не попал даже в топ-20. А оставшиеся три места в топ-6 заняли Вебьёрн Сёрум (Норвегия), Себастиан Самуэльссон (Швеция) и Стурла Легрейд (Норвегия).

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