Одна биатлонистка выносит всех на Кубке мира. Догнать Франциску практически нереально!

Немка Пройс в декабре показывает какой-то запредельный уровень стабильности. Отобрать у неё жёлтую майку пока невозможно.

В субботу, 21 декабря, в Анси (Франция) состоялась женская гонка преследования в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону – 2024/2025. Местные болельщики ждали успехов от «трёхцветных», но выиграла новый доминатор женского биатлона – немка Франциска Пройс.

В этом сезоне она показывает просто нереальную стабильность!

Сможет ли Лампич снова сотворить чудо?

Многие болельщики ждали в гонке преследования нового исторического прорыва от словенской биатлонистки Анамарии Лампич. Экс-лыжница накануне завоевала первую за два года медаль на Кубке мира: впервые за всё время ей удалось добавить к её уникально быстрому ходу хоть сколько-то точную стрельбу. Третье место в спринте позволяло ей иметь фору перед многими преследовательницами. Но нужно было снова хорошо стрелять.

На первых двух рубежах Анамария приятно удивляла. Из первых 10 выстрелов мимо цели прошёл только один, поэтому быстроногая словенка шла на втором месте, уступая только безупречно стрелявшей немке Франциске Пройс. Победившая накануне Жюстин Бреза-Буше из 10 мишеней закрыла только семь, а потому опустилась лишь на седьмое место.

Но снова сотворить чудо Лампич было не суждено. После первой стойки она отправилась на два штрафных круга и пропустила вперёд сразу четырёх соперниц, а на второй не закрыла ещё три мишени и провалилась на привычные для себя места во втором десятке. Финишировала 13-й.

Анамария Лампич Фото: Mathias Bergeld/Zuma/ТАСС

Биатлонистка без слабых мест

Борьба за серебро и бронзу развернулась между теми, кто Лампич после первой стойки и опередил: француженками Симон и Ришар и немкой Фойгт.

Больше всего в этой схватке не повезло Ришар. Она дрогнула на четвёртом огневом рубеже, и единственный штрафной круг не позволил ей удержаться перед Фойгт, которая в итоге послала в цель все 20 выстрелов и добыла бронзу. А Жулия Симон, на радость французским болельщикам, будто бы вспомнила свои лучше гонки прошлого сезона, включила турбоскорость и спокойно умчалась к серебру, не встретив особого сопротивления.

А первое место заняла Франциска Пройс. После первого огневого рубежа она всю гонку провела лидером. И даже один штрафной круг на первой стойке не позволил соперницам приблизиться к ней на расстояние атаки. Завершая гонку в комфортном темпе, Пройс всё равно выиграла у Симон целых 27 секунд!

Немка в декабре показывает просто запредельный уровень стабильности. Ни в одной из гонок текущего сезона Франциска не выпадала из топ-5, а в последних шести неизменно финишировала на пьедестале почёта.

В общем зачёте Пройс оторвалась от ближайшей соперницы (Эльвиры Эберг из Швеции) уже на 153 очка. И как её остановить, пока не понимает никто. На старте сезона Франциска выглядит биатлонисткой без слабых мест.