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Кубок Содружества по биатлону — 2024/2025, масс-старты, первое поражение Серохвостова в сезоне, победа Поршнева

Фотофиниш впервые в сезоне оставил Серохвостова без медали. Какие эмоции на Кубке России!
Татьяна Постникова
Фотофиниш оставил Серохвостова без медали
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Даниил стал четвёртым, уступив Дмитрию Лазовскому.

Мужчины выдали огненный масс-старт на Кубке Содружества. Настоящая заруба была буквально за каждое место на подиуме. Никита Поршнев и Антон Смольский выдали крутую разборку за золото, а Даниил Серохвостов и Дмитрий Лазовский решили судьбу бронзы на фотофинише. Красота!

Суета на стойке

По сложившейся традиции последних гонок мощную битву за победу должны были выдать Даниил Серохвостов и Эдуард Латыпов. Так и случилось, а точнее, почти так. Соперники боролись между собой вплоть до третьего рубежа, где всё пошло наперекосяк. Серохвостов и Латыпов, уже имевшие в своей копилке по промаху, зашли на два штрафных круга и остались вдалеке от лидеров.

Воспользовавшись провалом фаворитов, на первое место пробрались Дмитрий Лазовский, Никита Поршнев, Антон Смольский и Максим Воробей. Вот только даже с 20-секундным преимуществом долго почивать на лаврах у них не вышло. Серохвостов с Латыповым сумели их догнать, поэтому на заключительную стойку все биатлонисты пришли толпой.

Тут-то и началось самое интересное. Лазовский с Поршневым сделали ноль и ушли лидерами. Смольский и Воробей зашли на круг, выйдя на дистанцию третьим (+13,9) и четвёртым (+18,0). Серохвостов допустил два промаха и стал лишь шестым с отставанием в 33,9 секунды. Латыпов же ошибся сразу трижды и едва замкнул топ-15, оставшись без шансов на медаль.

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На последнем круге все играли в кошки-мышки. Никита улетел от Дмитрия, создав себе задел в 10 секунд. Даниил и Антон начали потихоньку приближаться к лидерам. За 400 м до финиша Поршнев по-прежнему шёл в лидерах, вот только всего в 3,7 секунды от него уже оказался Смольский. Лазовский был третьим, проигрывая 11,8 секунды, а Серохвостов – четвёртым (+17,3).

Красивые дуэли

Никита в итоге сумел додержать свой отрыв и одержал красивую победу. Антон стал вторым, проиграв 6,1 секунды. За бронзу же случилась настоящая дуэль. Даниил и Дмитрий вместе выкатились в створ и одновременно финишировали в разножку. Обладатель медали определился лишь по фотофинишу: белорусу благодаря своему росту удалось опередить россиянина. И это при том, что бо́льшую часть гонки Лазовский бежал на неготовой лыже, поскольку ещё на первом рубеже у белоруса вновь возникли проблемы с креплением и пришлось менять инвентарь.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 3, Чайковский
Мужчины. Масс-старт 15 км
22 декабря 2024, воскресенье. 09:30 МСК
Окончено
1
Никита Поршнев
Россия
39:09.7
2
Антон Смольский
Беларусь
+6.1
3
Дмитрий Лазовский
Беларусь
+12.7

«В целом тяжёлая гонка. К сожалению, опять из-за инвентаря приключились проблемы. Не смог конкурировать с ребятами по ходу гонки. Потом уже после того, как поменял лыжу, она уже не настолько была быстрой и не так хорошо скользила. За счёт терпения, каких-то волевых качеств приходилось много двигаться и пытаться удержаться в группе.

На разных лыжах бежалось неудобно. Одна быстрее едет, другая – медленнее. Одна нога сильнее устаёт, чем другая. Ты толкаешься, а не можешь далеко уезжать и прикладываешь усилия, а они небезграничны тоже. Испытываю стресс от такой ситуации. Сегодня вообще было достаточно обидно, когда я мог лидером уходить с лёжки, а ушёл, проигрывая 25 секунд», – признался Лазовский «Чемпионату».

Гонка получилась по-настоящему знаковой, ведь для многих биатлонистов что-то случилось впервые. Поршнев одержал первую победу в сезоне, Смольский и Лазовский впервые поднялись на подиум в зимних турнирах в текущем розыгрыше. А Серохвостов прервал свою медальную серию, которая длилась с начала сезона.

У женщин же красивую победу одержала Наталия Шевченко. Второй стала Анна Сола. Бронзу в битве с Динарой Смольской выгрызла Виктория Сливко.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 3, Чайковский
Женщины. Масс-старт 12.5 км
22 декабря 2024, воскресенье. 11:50 МСК
Окончено
1
Наталия Шевченко
Россия
36:06.6
2
Анна Сола
Беларусь
+18.0
3
Виктория Сливко
Россия
+28.4

Сейчас биатлонисты уходят на паузу до начала января. Тогда с 10-го по 12-е число состоится этап Кубка России в Рязани. А за неделю до этого некоторые сильнейшие биатлонисты там же выступят на Гонке чемпионов.

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