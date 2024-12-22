Его титулованный младший брат на финише только третий.

Тряхнул стариной! 36-летний Тарьей Бё неожиданно обыграл всех в масс-старте на Кубке мира

В последнюю гонку 2024 года каждый из биатлонистов уходил со своими надеждами. Дождь и влажность в 97% немного подпортили ощущение праздника перед началом мужского масс-старта. Погода если уж не испортила, то усложнила спортсменам задачу. А зрители на стадионе в Ле Гран-Борнан, кажется, не обращали внимания на капризы природы, поднимая себе настроение совместным исполнением «Марсельезы».

Начало без сюрпризов

Гонка началась размеренно. Никто из биатлонистов не решился на рывок по такой разбитой трассе. Все понимали, что совершать «подвиг» ещё не время.

На первой стрельбе лучше и быстрее всех отстрелялся немец Юстус Штрелов. За ним в двух секундах была когорта норвежцев во главе с Йоханнесом Бё. А вот хозяева трассы выглядели бледно. Лучший из французов – Эмильен Жаклен – был только 17-м, допустив один промах. Фийон-Майе, Фабьен Клод, Гигонна и вовсе промахнулись дважды.

Но ко второй стрельбе лидер КМ Йоханнес Бё вышел вперёд вместе с тройкой соотечественников – Сёрумом, Легрейдом и Тарьеем.

Йоханнес Бё Фото: Christian Bruna/Getty Images

Они-то и были точны, а вот Йося промахнулся один раз. Но если не стреляет один из скандинавов, кто-то другой точно попадёт. И им оказался Мартин Улдаль, заменивший старшего товарища.

Штрелову, Факу и Наврату удалось организовать группу преследования. Тем более что отставание от лидеров было не более 10 секунд. «Трёхцветные» продолжали барахтаться на подступах к топ-15. Жаклен шёл только 18-м.

Но преследователей из немцев и словенца не получилось. Сёрум и компания перед третьей стрельбой увеличили свой отрыв вдвое.

Жизнь в 36 только начинается!

Рубеж из положения стоя. И здесь своё взял Тарьей Бё, который с годами, словно вино, становится только лучше. 36-летний ветеран отстрелялся чисто и вёз Сёруму 17 секунд, а Легрейду – 20.

За норвежцами в погоню отправился немец Данило Ритмюллер. Крутой поворот, не так ли?

Тучи над стадионом в Ле Гран-Борнан стали сгущаться в прямом и переносном смыслах. Туман почти окутал трассу, а природа грустила из-за стрельбы хозяев этих мест. Эмильен и Кентен были за пределами двадцатки сильнейших.

Вернёмся к лидеру. Бё-старший на последний огневой приехал в полном одиночестве, не сдав позиций за четвёртый круг.

Тарьей Бё Фото: Alex Grimm/Getty Images

Главное было впереди. Четыре мишени закрылись под пристальным взором мастера, а вот пятый выстрел прошёл габаритом. Но соперники тоже промахивались, как бы отдавая дань уважения титулованному сопернику.

Это совсем не значило, что победу Бё-старшему подарили. На последний круг он отправился с небольшим преимуществом в 11 секунд от Ритмюллера и 17 секунд – от Легрейда. В 22 был его младший брат.

Но за два километра до финиша всё было предельно понятно: Тарьей эту гонку не отдаст. Он только увеличил отрыв от немецкого биатлониста.

36-летний норвежец финишировал и благодарил небеса. Он не побеждал больше года, а здесь и сейчас для него сошлись все звёзды на этом хмуром небе.

Самое интересное происходило в борьбе за бронзу. Разборки решили устроить Стурла с Йоханнесом. И здесь лидер сезона оставил без шансов соотечественника и уже видел спину Ритмюллера.

Данило всё-таки додержал серебро, тем самым выиграв первую медаль в карьере на взрослом уровне. Так хорошо он ещё не бежал. А Йоханнес стал третьим, тем самым организовав «Бёдиум». Оба брата с медалями, такого в этом сезоне ещё не было!

Мушкетёры не в форме

Чем закончился масс-старт для французских мушкетёров? Они разочаровали. Лучший из команды – Фабьен Клод – стал девятым в свой 30-й день рождения. Эрик Перро – 11-й, Эмильен Жаклен – 16-й, Кентен Фийон Майе – 18-й.

Под конец декабря совсем рассыпались шведы. Самуэльссон замкнул топ-10, Нелин – 23-й, а двукратный чемпион мира Понсилуома эту гонку предпочтёт и вовсе не вспоминать. Он стал последним, промахнувшись 10 раз.

Такое разное завершение календарного 2024-го у стреляющих лыжников. Надеемся, что Санта не обделит никого подарками на Новый год. Даже тех, кто не очень хорошо бегает и стреляет, коих сейчас хватает.