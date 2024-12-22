Сенсация и драма! 20-летняя немка в дикую погоду разобралась с лидером Кубка мира

Сенсацией завершился женский масс-старт на Кубке мира – 2024/2025 в Анси. Немка Селина Гротиан, которая разрывала соперниц на юниорских стартах, теперь сделала то же самое и на взрослом уровне. Даже с промахом она сумела опередить лидера общего зачёта свою соотечественницу Франциску Пройс.

Женская гонка проходила в проливной дождь, сменившийся мокрым снегом, сквозь который мало что было видно. Дикая погода, но для Гротиан, стартовавшей 13-й, такие условия были нипочём. Промах, который Селина допустила на третьем рубеже, никак не помешал ей вести борьбу за самые высокие места, ведь все остальные выстрелы она отправила точно в цель.

Ключевым стал последний огневой рубеж, который и Гротиан, и стрелявшая вообще идеально Пройс прошли чисто, оставив позади всех конкуренток. При этом Пройс ушла чуть впереди Селины, но более молодая биатлонистка почти сразу догнала соперницу, вышла вперёд и в итоге привезла Франциске более 12 секунд.

Для многократной чемпионки мира среди юниоров это первое попадание в топ-3 в личной гонке Кубка мира. Гротиан на взрослом уровне уже является бронзовым призёром чемпионата мира в эстафете и чемпионкой Европы в пасьюте. Также на чемпионате мира в её активе четвёртое место в индивидуальной гонке, а рамках Кубка мира она в нынешнем сезоне дважды становилась пятой в спринте – в Хохфильцене и Анси.

Кажется, что в сборной Германии появилась новая Лаура Дальмайер. Или новая Магдалена Нойнер. Хотя, возможно, спустя совсем короткое время Селину Гротиан уже не придётся ни с кем сравнивать – она только начинает свою взрослую карьеру, но делает это очень уверенно. Франциска Пройс показала свой высочайший класс, в шестой гонке подряд став призёром.

А вот в борьбе за бронзу разыгралась настоящая драма. 22-летняя француженка Жанна Ришар, которая по ходу масс-старта и лидером успела побывать, и до последней стрельбы рассчитывала на победу, упустила медаль на самом финише. Она ушла с огневого рубежа третьей вслед за двумя немками – такова была цена единственного промаха, который как раз и случился на заключительной стрельбе.

Но у Жанны было довольно большое преимущество перед остальными соперницами. Однако её смогла настигнуть опытнейшая Паулина Батовская-Фиалкова. На финишной прямой француженка, кажется, просто не заметила словачку, которая в итоге смогла буквально вырвать медаль из рук Ришар. Эмоции французской биатлонистки не передать словами, но бороться нужно до конца.

На этом предновогодняя часть Кубка мира завершена. Следующий этап пройдёт в Оберхофе с 5 по 7 января.