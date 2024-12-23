Селина Гротиан громко заявила о себе в последней гонке 2024 года.

20-летняя немка сенсационно выиграла на Кубке мира по биатлону. Говорят, это новая Нойнер!

Биатлон уже ушёл на новогодние каникулы. Но в заключительной кубковой гонке 2024 года, кажется, заспойлерил будущее. Победу в женском масс-старте на этапе в Ле Гран-Борнан одержала немка Селина Гротиан.

Очевидно, что её успех воодушевил фанатов бундестим. Первое взрослое золото в карьере было добыто в 20 лет. Вот это юный талант!

Кто такая Селина Гротиан?

Но что известно о Гротиан? Сейчас всё расскажем.

На свет спортсменка появилась 25 марта 2004 года. Она родом из Баварии, а конкретнее – из Гармиш-Партенкирхена. Этот небольшой город, граничащий с Австрией, населяет чуть менее 30 тыс. человек.

Селина – не единственный ребёнок в семье. У неё есть два старших брата: Финн и Тим. Они втроём дружно занимались спортом с малых лет: то теннисом, то плаванием. Но больше всего в семье любили зимние виды спорта. Ещё бы! Гармиш-Партенкирхен – это горнолыжный курорт.

Селина Гротиан вместе с братьями Фото: Из личного архива Тима Гротиана

Когда Гротиан было около восьми лет, семья прошла через большое потрясение. Её брат Финн оказался в реанимации из-за врождённой болезни. Парню удалили часть мозжечка. Это повлияло на жизнь Селины.

«Семья и здоровье – самое важное в жизни. Моему брату пришлось всему учиться заново: говорить, ходить и так далее. Он никогда не сдавался и боролся за свою жизнь и в 2018 году окончил учёбу. С тех пор мы смотрим на всё немного по-другому», – приводит слова Гротиан пресс-служба IBU.

Пошумела по юниорам

В лыжные гонки Селина пришла в шесть лет, а уже в девять добавила к инвентарю винтовку. В 17 лет, в сезоне-2020/2021 случился её дебют на международной арене. В спринте на юношеском ЧМ в Обертиллиахе (Австрия) она стала третьей, а в пасьюте опустилась на восьмое место.

На следующем юношеском ЧМ-2022 в Солджер-Холлоу (США) спортсменка завоевала золото в пасьюте и бронзу в индивидуальной гонке.

В сезоне-2022/2023 она перешла в юниоры и дебютировала на Кубке IBU на этапе в Идре (Швеция). Там она выиграла золото в спринте.

Селина Гротиан Фото: Christian Manzoni/Getty Images

Весной 2023-го Гротиан успела заехать на взрослый чемпионат Европы, где и случился её первый по-настоящему заметный прорыв – золото в пасьюте и бронза в индивидуалке. А уже на чемпионате мира – 2023 по юниорам в Щучинске (Казахстан) она завоевала сразу четыре золотые награды: в связке спринт – пасьют, а также в смешанной и женской эстафетах.

Знакомство с Кубком мира не заставило себя ждать. На последнем этапе сезона-2022/2023 в Осло Гротиан стала 44-й в спринте. И с тех пор почти не возвращалась на Кубок IBU, причём зацепила две медали в эстафетах.

Это не разовый выстрел

Кубок мира – 2024/2025 показывает, что спортсменка прогрессирует. Пятые места в спринтерских гонках Хохфильцена и Анси не были случайностью. И долгожданное золото масс-старта Анси, которое добывалось в непростых погодных условиях, – самое яркое тому подтверждение.

Сейчас Селина идёт уже на 10-м месте в общем зачёте Кубка мира.

Многие болельщики сравнивают девушку с культовой немецкой биатлонисткой прошлого десятилетия – Магдаленой Нойнер. Та выиграла первое золото КМ, когда ей почти исполнилось 20. Селина – чуть-чуть позже. Кстати, побед на юниорских чемпионатах у неё тоже немногим больше.

Но Нойнер быстро остыла к биатлону и завершила карьеру в 25 лет, а значит, место любимицы всей Германии по-прежнему вакантно. И это большой шанс!

Любит гулять и готовить

Новая звезда немецкого биатлона так и заражает всех вокруг своим жизнелюбием. В свободное время Селина любит гулять.

«Мне нравится снимать видео с помощью дрона, а моя камера GoPro почти всё время у меня в кармане. Я провожу много времени на кухне, где готовлю или пеку что-то для себя и семьи. Мои любимые блюда – каша из цветной капусты с рисом и банановый хлеб», – говорила она в 2022-м.

Ещё спортсменка любит бегать вместе со своей собакой. «Нала сейчас официально быстрее меня», – написала она осенью в социальных сетях.

Селина Гротиан с собакой Фото: Из личного архива Селины Гротиан

Селина Гротиан классно провела концовку декабря. И как же хочется, чтобы она не сдала и не потерялась в январе. Стабильность сейчас очень важна, особенно с учётом того, что неожиданно для многих жёлтую майку лидера забрала себе её соотечественница Франциска Пройс.

Так что за место под солнцем ещё предстоит побороться.