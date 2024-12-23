Йоханнес Бё разогнался, но и французы уверены в себе.

Три главных вывода по итогам старта Кубка мира по биатлону у мужчин

Декабрь в мужском биатлоне всегда был полон сюрпризов. В разные годы мир как узнавал новые имена, так и лицезрел провалы чемпионов. В общем-то, обычно всё было как-то нестабильно.

Но на этот раз на удивление обошлось без громких сенсаций.

Фаворит разогнался

Йоханнес Бё в полном порядке. Это главный итог декабрьской части Кубка мира. Пятикратный олимпийский чемпион как всегда сложно начал сезон, но затем вернулся к былым высоким скоростям.

На первом этапе в Контиолахти норвежец остался без побед, завоевав два серебра в мужской эстафете и короткой индивидуалке. Но сам он реагировал на это весьма сдержанно.

Йоханнес Бё в Контиолахти-2024 Фото: Kevin Voigt/Getty Images

Уже в Хохфильцене Бё одержал первую личную победу в розыгрыше Кубка мира – 2024/2025 и с тех пор подиум не покидал. Его медальная серия пока состоит из шести гонок, из которых три закончились победами.

Даже когда норвежец промахивался, соперники шансами не пользовались. В итоге его лидерство в общем зачёте вполне закономерно. 115 очков преимущества над Стурлой Легрейдом позволяет с оптимизмом смотреть в грядущий январь.

Впрочем, даже спортсмену уровня Йоханнеса Бё необходим отдых. Дома, в Норвегии его ждёт семья – супруга с двумя детьми.

«Для меня очень важно уделять время семье. Не могу дождаться встречи с ними. Примерно с середины октября мы практически не бываем дома и постоянно находимся в разъездах. Нам действительно нужен небольшой перерыв, а затем мы начнем всё сначала в новом году. Сезон проходит очень быстро, внезапно мы уже оказались в конце первого квартала, напряжение спало», — сказал Бё-младший в интервью Fondo Italia.

Хотят, но не могут

Французские биатлонисты стали сильнее. Эрик Перро даже успел побывать в роли лидера тотала. 23-летний француз лихо победил в масс-старте Контиолахти. Правда, потом майку лидера всё же пришлось отдать. Но ощущение прекрасного он вряд ли забудет.

Эрик Перро в жёлтой майке лидера Фото: Christian Bruna/Getty Images

Совсем другим предстал миру Эмильен Жаклен. Спортсмен стабилизировал свою стрельбу, а вместе с ней и эмоциональное состояние. Все же помнят эстафету в Финляндии, где французы выиграли с одним-единственным промахом? На последнем этапе бежал как раз Жаклен, и даже его промах не омрачил большой праздник.

Следом он забрал золото в спринте, одержав первую за три года личную победу. Но потом не срослось в гонке преследования Хохфильцена, когда Йоханнес Бё наехал на его лыжу. По большому счёту это была борьба на финишной прямой, и с таким Эмильеном Бё-младшему было бы непросто.

Но уже в эстафете Франция с Жакленом на последнем этапе вновь одержала победу. Вообще, вырисовывается интересная картина. «Трёхцветные» пока не отдают норвежцам золото в командной дисциплине, а тренеры стали доверять Эмильену Жаклену последний этап. И он с ним справляется!

Французы, норвежцы… а где остальные?

Да, основная борьба на Кубке мира сейчас проходит между Францией и Норвегией. И лишь по одному представителю в топ-10 имеют шведы и немцы.

Себастиан Самуэльссон идёт пятым в тотале. Для победы и стабильности нужно закрывать мишени чаще. Пока же у него стрельба на уровне прошлых лет – 86% попаданий на стрельбе из положения лёжа и 79% – на стойке.

Себастиан Самуэльссон Фото: Christian Bruna/Getty Images

Куда хуже дела у некогда второго номера сборной Швеции. Мартин Понсилуома имеет 65% на лёжке и 74% – на стойке. Ситуация катастрофическая. В этом сезоне двукратный чемпион мира пока так и не смог попасть в топ-10, а в спринте Анси и вовсе стал 58-м.

Лучшим представителем Германии является Филипп Наврат. Седьмое место в тотале вполне объяснимо: 31-летний немец практически не покидает топ-10 и выглядит вполне стабильным на стрельбе. Но ничего более. Давно закончились те времена, когда немецкие биатлонисты диктовали свои правила. Новая суперзвезда у бундестим пока не появилась.

Следующий старт у биатлонистов случится уже 10 января в Оберхофе. Йоханнес Бё продолжит погоню за рекордом Уле-Эйнара Бьорндалена, а французы продолжат поддавливать норвежцев. Таким запомнился декабрь 2024-го. Это было нескучно.