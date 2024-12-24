Такого лидера в женском биатлоне не ждал никто! Француженки были вынуждены отступить

Биатлонный мир ушёл на рождественские и новогодние праздники, а это значит, что пришло время подводить итоги первого отрезка сезона.

Женский биатлон не перестаёт нас удивлять.

Сумасшедший старт Пройс

Лидером Кубка мира стала Франциска Пройс. Её в 30-то лет уже преследовали всякие болячки, которые были причиной нестабильных результатов. Весной спортсменка даже подумывала о завершении карьеры на Олимпиаде-2026.

Но теперь всё по-другому – возлюбленная Симона Шемппа просто расцвела!

В это трудно поверить, но по итогам декабря она ни разу не опустилась ниже четвёртого места. А в шести из семи личных стартов неизменно была на пьедестале, причём два раза – на его высшей ступени.

Франциска Пройс Фото: Christian Bruna/Getty Images

Точность попаданий Франци на лёжке просто поражает – 99%, а на стойке – 88%. Проще говоря: из 150 выстрелов 140 она отправила точно в цель!

Йоханнес Бё от второго места пока оторвался только на 115 очков. А у Пройс уже есть задел в 194 очка! Жёлтую майку она отдавать не собирается.

И что-то подсказывает, что такой декабрь от немки вовсе не случайность, а результат хорошей летней работы всей сборной Германии. В пользу этого аргумента говорит и прорыв 20-летней Селины Гротиан. Она входит в топ-10 общего зачёта и уже выиграла первую личную гонку на Кубке мира. Молодая немка вполне претендует на звание прорыва этого сезона!

Вообще, такой сильной женскую сборную Германии мы не видели давно. Кстати, и в эстафете она блеснула – одержала первую с 2021 года победу.

Француженки разучились стрелять?

Даже француженки, которых перед сезоном считали абсолютными фаворитами, не могут сравниться с немками. В топ-10 четыре биатлонистки «трёхцветных»: Жанмонно (третье место), Симон (четвёртое место), Бреза-Буше (седьмое место) и Ришар (восьмое место). Но о доминировании стоит забыть.

Основная проблема француженок – стрельба. У лучшей в команде – Лу Жанмонно – точность составляет 87%. Это на 5% хуже, чем в прошлом сезоне. У Жулии Симон – 83%, а Жюстин Бреза-Буше настреляла на 75%.

Жюстин Бреза-Буше и Жулия Симон Фото: Kevin Voigt/Getty Images

Да, во Франции есть биатлонистки, которые стреляют и точнее, но у них нет такой скорости, как у лидеров. Получается, золотую середину «трёхцветные» так и не нашли, а начало сезона оставляет их в каком-то странном замешательстве. Вроде они и в лидерах, а вроде и нет…

За Норвегию болит сердце

Но всё познаётся в сравнении. Кто-то вообще помнит, когда в последний раз на Кубке мира побеждали норвежки? Некогда сильнейшая сборная мира сейчас испытывает большие проблемы. Лучшая в тотале – Каролин Кноттен – идёт 15-й. В женских эстафетах Норвегия заняла третье и шестое места.

Даже лидер команды – четырёхкратная чемпионка мира Ингрид Тандреволд – временно сошла с турнирной дистанции. Начало сезона для неё выдалось нервным из-за проблем со здоровьем. Во время индивидуалки в Контиолахти у биатлонистки заболело сердце. Она была вынуждена сделать паузу прямо во время гонки. Уже потом Ингрид объявила о пропуске следующих этапов, а на днях стало известно о перенесённой операции на сердце. Ей провели процедуру абляции, с помощью которой лечат аритмию.

Ингрид Ландмарк Тандреволд Фото: Alex Grimm/Getty Images

«Эпизоды, которые я пережила с аномально высоким сердечным ритмом, были неприятными, но, конечно, я никогда не стала бы заниматься лыжными гонками, если бы это было опасно для меня. Да и мне не разрешили бы.

Теперь мне просто нужно снова взяться за дело и постепенно наращивать тренировки. Тогда, думаю, смогу вернуться в Кубок мира довольно быстро в новом году. Но пока рано говорить о том, попаду ли я в Оберхоф», — приводит слова Тандреволд пресс-служба союза биатлонистов Норвегии.

Проблемы с сердцем лишили Тандреволд мечты: Тандреволд: главной целью было завоевать жёлтую майку. Очень жаль, что возможность упущена

Остальным не хватает стабильности

Эльвира Эберг сейчас идёт третьей в общем зачёте, но к концу декабря подрастеряла прыть, с которой стартовала в Контиолахти. То же самое можно сказать и про Эллу Хальварссон. Она удивила больше других шведок: золото в сингл-миксте в паре с Себастианом Самуэльссоном – это не шутка.

Италию не предают забвению благодаря Доротее Вирер. Она в обойме, но уже не показывает той мощи, как в лучшие годы. 13-е место в общем зачёте и отсутствие медалей наталкивают на мысль – а нужно ли было продолжать карьеру? Но тренеры уверены, что к домашним Играм прима будет готова.

Возможно, Доро не хватает конкуренции с Лизой Виттоцци? Та уже начала тренироваться после проблем со спиной. Биатлон ждёт её возвращения в январе, но декабрьские старты из-за её отсутствия проиграли.

Биатлон вернётся уже 9 января 2025 года. Этапы «золотой» серии» расставят всё по полочкам. Каждой из биатлонисток найдётся своё место.