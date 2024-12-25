Даниил Серохвостов делал шоу. Но не он один.

«Дисквалифицировали бы нас — и что?!» Чем запомнился старт сезона в российском биатлоне

Российские биатлонисты ушли на новогодние каникулы. В этот раз начало зимнего сезона в нашем календаре было очень насыщенным. За два месяца прошли аж два этапа Кубка Содружества, три этапа Кубка России и один этап МЛКБ. Давайте выделим главных героев и самые яркие события.

Золото на «камень, ножницы, бумага»

Зимний сезон стартовал с шоу. В масс-старте МЛКБ Карим Халили и Даниил Серохвостов разыграли золотую медаль на «цу-е-фа». Лучшие друзья заранее договорились на эту авантюру, если вдруг будут на финише одновременно.

Победу одержал Халили, а Серохвостов остался с серебром. А вот призовые за первое и второе места спортсмены поделили между собой пополам.

Шутка Карима и Даниила вызвала споры в биатлонном мире. Кто-то оценил и посмеялся, а кто-то назвал происходящее неуважением к соревнованиям.

Главное, что сами биатлонисты остались довольны своей шалостью:

«Мы вышли получить удовольствие от гонки, сделали свою работу. Мы её сделали так, как хотели. Результат для нас был очевиден в тот день. Если бы нас дисквалифицировали, мы бы всё равно знали, где были в тот день», – объяснил Халили «Матч ТВ».

«Дисквалифицировали бы нас – ну и что? Мы это сделали? Сделали. Отобрали бы у нас медали. И что?» – добавил Серохвостов.

Медальная серия Серохвостова

На старте сезона Даниил вообще творил чудеса. Биатлонист из Барнаула и раньше был в топе, но последние годы не мог стабильно бегать из-за проблем со здоровьем. Однако этой зимой у Серохвостова всё пошло как надо.

Даниил выдал невероятную медальную серию. Спортсмен буквально всю первую часть сезона не опускался ниже третьего места. В копилке биатлониста из Барнаула оказалось 10 наград: пять золотых, четыре серебряных и одна бронзовая. Увы, красивая серия прервалась в последней гонке перед новогодней паузой. Серохвостов стал четвёртым, проиграв на фотофинише Дмитрию Лазовскому.

Даниил – явный лидер нашего биатлона в этом сезоне. Пускай он часто стреляет неточно, но скорости на дистанции ему не занимать. По данным СБР, ногами Серохвостов сопоставим с сильнейшими на Кубке мира!

Что важнее всего, Даниил не только бежит на уровне Кубка мира, но и выдаёт крутое шоу. Перед каждой гонкой спортсмен из Барнаула подначивает соперников, делая дерзкие заявления. Причём обычно слова Серохвостова не бахвальство. Он действительно делает то, что обещал.

Сила воли Логинова

Особо стоит выделить медали Александра Логинова. От чемпиона мира мало кто ожидал крутых результатов, ведь в конце августа биатлонист получил серьёзный перелом руки. Из-за травмы Логинов пропустил все летние турниры, а к полноценным тренировкам вернулся лишь в октябре.

Александр Логинов Фото: РИА Новости

Оттого серебро Александра в спринте в конце ноября выглядело настоящим чудом. Но на этом Логинов не остановился. После нескольких не самых удачных гонок Александр вновь поднялся на пьедестал. Он взял золото чемпионата России в индивидуальной гонке!

Позднее Логинов ещё неоднократно попадал в топ-6, доказывая свой высокий уровень готовности к сезону. Такие результаты после серьёзной травмы – явно итог тяжёлой работы и огромной силы воли биатлониста, который ещё совсем недавно намекал, что скоро может завершить карьеру.

Взлёт молодых и талантливых

Первая часть сезона подарила российским болельщикам немало новых имён. В женском биатлоне начали сиять молодые звёздочки.

Высокую планку задала Виктория Метеля. Биатлонистка из ХМАО удивила ещё во время летних турниров, вытащив сборную региона к медалям в эстафете. В зимних соревнованиях 21-летняя девушка стала попадать в топ-10, заезжать в цветы. Вопрос времени, когда у Метели будет первая личная медаль.

Виктория Метеля Фото: РИА Новости

Замечательные результаты показала Анастасия Зырянова. 23-летняя спортсменка выиграла золото и серебро на этапах Кубка России. Кроме того, подмосковная биатлонистка неоднократно попадала в топ-6. Конечно, Зырянова не всегда стабильна, но она явно может бороться с лучшими.

Прекрасно выглядит и Полина Плюснина: на Кубке России 25-леняя спортсменка стабильно заезжает в первую десятку, периодически оказывается в цветах и даже однажды взяла серебро. На Кубке Содружества у Плюсниной дела похуже: биатлонистка пока обычно финиширует во втором десятке. Но даже при таких раскладах у Полины есть бронза в спринте.

Сейчас остаётся один вопрос – смогут ли молодые спортсменки удержать высокий уровень до конца сезона и вклиниться в группу лидеров?

Новая битва Сливко и Шевченко

В нашем женском биатлоне чётко определились два лидера. Виктория и Наталия начали сезон неровно, но набрали форму. Теперь Сливко и Шевченко зарубаются между собой буквально в каждой гонке. На счету свердловчанки сейчас семь личных медалей (3 – 3 – 1), а у тюменки – девять (4 – 1 – 4).

Неудивительно, что при такой плотной борьбе биатлонистки бьются и за лидерство в общих зачётах национальных турниров. В Кубке России Шевченко идёт первой, опережая Сливко на 30 очков. В Кубке Содружества лидирует Виктория, Наталия же расположилась на четвёртой позиции, отстав на 90 очков. Так что нас явно ждёт интереснейшее противостояние между этими двумя выдающимися спортсменками в оставшейся части сезона.