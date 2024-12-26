«Да я не знала вообще о биатлоне!» Россиянка пришла в спорт в 18 лет и всех побеждает

2024 год стал для 23-летней Анастасии Зыряновой по-настоящему прорывным. Биатлонистка впервые взяла медаль чемпионата России в смешанной одиночной эстафете с Иваном Колотовым, успела сменить регион, а в начале декабря выиграла первую личную гонку на высочайшем уровне.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Анастасия рассказала о том, что мама в детстве не видела её биатлонисткой, о профессиональных спортсменах в семье, о желании участвовать в Кубке мира и не только.

«Второй раз в обещания не поверила»

– Анастасия, ты из Пермского края и впервые выступила в родном регионе после перехода в команду Московской области. Как ощущения?

– Ощущения, конечно, очень волнительные, потому что хотелось очень многого, а не получилось. Хотелось показать высокий результат, но, скорее всего, не вышло как раз из-за волнения. Однако все меня, в принципе, поддерживали, как в родном месте.

– Были переживания, что после перехода могут не принять дома?

– Нет, потому что, когда переходила, меня вся родня поддержала, все понимали, какая там обстановка.

– А от пермских болельщиков или со стороны региона не словила хейт?

– Ну со стороны болельщиков всегда было недовольство. Я большинство комментариев и не читаю, но, конечно, были такие: жалко, что Пермский край покидаешь, родную землю, эстафетчик хороший, что результаты были хорошие за Пермский край. Но совсем плохого хейта не было.

– Можешь рассказать, почему перешла из Пермского края?

– Так получилось, что регион поддерживал меня не в полном объёме, который мне необходим, когда я находилась на топ-уровне. Поэтому мне и пришлось покинуть свой родной регион и перейти в другой на более выгодные условия.

Анастасия Зырянова Фото: РИА Новости

Этот вопрос возник ещё в юниорах, но, поскольку именно Пермский край заложил в меня всю базу, я решила, что надо продолжить выступать по женщинам за них. Мало ли — результат упадёт или ещё что-нибудь. Мне и тогда предлагали другие регионы перейти к ним, однако я подумала: блин, всё-таки правильнее было бы дома остаться, потому что они мне много чего пообещали. Думала, раз пообещали, значит, надо остаться.

Не всё, конечно, они из этого сделали, и второй раз я уже не поверила. А смысл в этих обещаниях? Подумала: блин, надо рисковать, мы живём здесь и сейчас, это профессиональный спорт, мы этим зарабатываем, этим живём, кушаем и питаемся, поэтому нужно, чтобы регион помогал.

– Когда поступило новое предложение, ты сразу согласилась?

– Я не сразу согласилась, потому что оно поступило в середине прошлого сезона. Мы обговаривали это с тренерами со стороны Московской области, со стороны своего Пермского края. Очень долго принималось решение. Мы думали, остаться или перейти всё-таки, потому что это не просто так прыгнул — и всё. Это риски, ты не знаешь, где лучше и как тебя примут.

Всё равно везде в регионах есть свои плюсы и минусы. Наверное, я так и подумала: если не рискну и не перейду, то, возможно, пожалею, и такое предложение больше никогда не поступит. А сейчас я уже, в принципе, не жалею ни о чём (улыбается).

Анастасия Зырянова Фото: Из личного архива биатлонистки

– Ты входишь в команду Артёма Истомина. Как тебе?

– У Истомина такой молодой состав. Мы все дружим, общаемся, основные работы все вместе делаем, тянемся друг за другом. Вообще, атмосфера классная.

«Мама хотела, чтобы я стала танцовщицей»

– Ты же перешла в биатлон только в 18 лет. Как так получилось?

– Да, потому что я не знала вообще о биатлоне! Меня в детстве отдали в музыкалку на фортепиано. Мама хотела, чтобы я стала танцовщицей, занималась музыкой, потому что она сама была спортсменкой и понимала, что это очень тяжело. Но меня всё равно тянуло к спорту: сначала был баскетбол, а потом тренер по баскетболу позвал заниматься лыжными гонками. Он увидел, что у меня техника отличается от других ребят. Его сын тоже со мной занимался лыжами и пошёл поступать в Академию физической культуры и спорта Чайковского. Меня с собой взяли на вступительные.

В итоге я туда поступила, меня определили в группу лыжных гонок, но мне не особо зашла подготовка, было очень тяжело. Я сразу начала быстро уставать, и рвение пропало. Тогда мой куратор, Дмитрий Игоревич Иванов, предложил перейти в биатлон к тренеру Лобанову Николаю Владимировичу. Я неделю-две думала и в итоге согласилась. С тех пор биатлоном и занимаюсь.

Получается, что я начала заниматься биатлоном на первом курсе института, а в лыжные гонки пришла в седьмом классе. Мыслей тогда об Олимпийских играх, о профессиональном спорте не было. А потом начала ставить определённые цели и, когда добивалась их, ставила цели чуть выше. Так втянулась потихоньку и превратилась уже в профессионального спортсмена.

– Ты же из спортивной семьи. Твоя мама и твой дядя – профессиональные конькобежцы. Дядя даже участник Олимпийских игр.

– Трижды!

– Тебя не привлекали к конькобежному спорту?

— У меня дядя живёт в Казахстане, он там и бегал. А мама переехала в Краснокамск, посёлок Майский. И я не знала, что у меня дядя конькобежец, участник Олимпиады… Точнее, знала, но внимания этому не уделяла.

Анастасия Зырянова Фото: РИА Новости

– Такая будничная же история в семье: дядя – участник Олимпиады.

– Да (смеётся). Ну, мы маленькие были, не осознавали ещё, что такое Олимпийские игры. Мама тоже рассказывала, что занималась конькобежным спортом, значки показывала, у неё их большая коллекция. А у нас и секции-то конькобежной не было. Были лыжные гонки, баскетбол, футбол, ещё что-то. Поэтому я как-то даже не задумывалась, что можно пойти в конькобежцы. Да и мама отговаривала от профессионального спорта.

Когда впервые приехала к дяде в 2007 году и увидела, сколько у него там медалей, орденов, экипировки красивой, то меня это всё заинтересовало, появилась мысль, может, пойти в лыжные гонки, куда-то в спорт. А домой вернулась, и меня отдали уже в музыкальную школу (смеётся).

– А как мама относилась к твоему выбору стать спортсменкой? Она же не хотела этого.

– Мама мне сначала говорила: ну, может, позанимаешься и перестанешь. Но она меня всегда поддерживала, говорила, что это мой выбор и я решаю. Сейчас, в принципе, так же. Однако она очень сильно переживает, когда я выступаю, иногда даже плачет из-за моих выступлений, когда видит, что мне тяжело. Наверное, ревёт и когда побеждаю (смеётся). Говорит, что чуть телевизор не сносит, на работе кричит. Поэтому я даже не знаю, как она к этому относится, но очень сильно переживает.

– Твой кумир – Динара Смольская. Почему она?

– Она, наверное, с недавних пор им для меня стала, потому что в самом начале пути у меня не было кумиров. Я раньше с папой смотрела биатлон и с тех времён помню только Зайцеву и Шипулина.

Когда перешла в биатлон, тренер оставлял нас после занятий, и мы смотрели трансляции. Он всегда говорил: нужно смотреть, учиться у профессиональных спортсменов, как они и что делают, как ведут себя на рубеже, на трассе.

Потом меня заинтересовали разные интервью со спортсменами, и мне понравилась история Динары, её путь. Её же на Олимпийских играх очень сильно захейтили. Она долго восстанавливалась после этого и сейчас вернулась на очень высокий уровень. С тех пор я, наверное, вдохновилась ею – всё бывает, всё можно перешагнуть и подняться.

Анастасия Зырянова Фото: РИА Новости

– А когда ты впервые выступила с Динарой на одной трассе, были какие- то особые ощущения?

– Особо не было. Но когда ты видел интервью, то на спортсмена смотришь по-другому. Обычно же они все всегда сильные. Ты думаешь: блин, почему ему так вот легко даётся это всё, он без всяких происшествий это выполняет. А после интервью и когда сам с ним где-то пообщаешься и кухню эту изнутри прочувствуешь, то понимаешь, что на самом деле не всё так просто. Бывают люди, которые с такого дна поднимаются, и ты ещё больше ими вдохновляешься и понимаешь, что не всё потеряно.

«Доказать, что я не слабая спортсменка»

– Что случилось перед началом этого сезона, что ты так расцвела?

– Я даже не знаю, расцвет это или не расцвет, потому что для себя считаю, что средне выступаю – как выступала в том году, так и в этом. В прошлом году тоже в начале сезона показывала очень хорошие результаты, просто меня подводила стрельба. А в этом сезоне у меня стрельба более-менее стабильная и скорость плюс-минус держу среднюю, поэтому занимаю места немножко выше, чем в том году.

– Что было самым большим вызовом в твоей жизни?

– Наверное, доказать, что я не слабая спортсменка.

– Мы в «Чемпионате», да и Дмитрий Губерниев, определили тебя в список спортсменов, которые совершили прорыв в 2024 году. А кого бы ты назвала прорывом года в биатлоне?

– Если взять половинку года, наверное, это вся наша команда – команда Истомина. Потому что молодые девчонки очень хорошо, на мой взгляд, добавили. А по всему году таких спортсменов нет, потому что все более-менее стабильно выступали.

– Давай представим, что ты тренер и тебе нужно сейчас составить топ-6 биатлонисток, которые поедут на Кубок мира.

– Я бы, конечно, наверное, отправила всю нашу группу Истомина (смеётся). А если серьёзно, то, во-первых, Шевченко Наташа. Она всегда держится высоко, у неё нет больших провалов, и по стрельбе она в целом-то стабильна. Ну да, она медленнее стреляет, чем, допустим, топы, но это не такая уж большая проблема. Во-вторых, Сливко Виктория. Последние гонки, да и весь сезон она постоянно держится в топ-10, в топ-6. Это показывает её стабильность, мастерство. Если рассматривать на данный момент, я назвала бы Вику Метелю. Она также показывает стабильную скорость на лыжне, быструю и, в принципе, точную стрельбу. Ещё Настя Халили. Она в каждой гонке показывает одну из лучших скоростей. Со стрельбой, конечно, не всегда складывается удачно. Но я верю, что она сейчас стабилизирует ход. Настя, мне кажется, добавила в нём, и из-за этого не получается иногда в стрельбе. Я думаю, что скоро она будет бороться за первое место в каждой гонке. А также Шевнина Полина и Резцова Кристина. Наверное, эти шесть человек всегда стабильны в скорости и всегда в топ-10. Они стабильны и в стрельбе. Да, бывают иногда некоторые западения в обоих компонентах, все мы люди.

– Ты не назвала себя, но выбрала Вику Метелю, которой 21 год. Допустим, Россию допустили до Кубка мира. Нет ли страха, что при равных результатах предпочтение отдадут более опытным, а не более молодым спортсменкам?

– Да всё возможно. Возможно, на Кубок IBU сначала отправят, чтобы там посмотреть психологическое состояние, потому что не все могут справляться на таком высоком уровне. Та же Вика, по-моему, на мировом уровне ещё не пробежала ни одной гонки. Думаю, что всё равно это будет стресс для неё. Но если она справится, то можно смело брать на Кубок мира.

Если смотреть Кубок мира, то там пробуют молодых спортсменов и норвежцы, и французы. Смотришь, а у них молодое поколение даёт бой более опытным спортсменам. Да, это может быть в одной-двух гонках, потом иногда проваливаются, но они всё равно показывают результат.

Анастасия Зырянова Фото: РИА Новости

Думаю, что наши спортсмены так же смогут, потому что они молодые, у них более горящие глаза, больше энергии, вот этого адреналина, который можно выплеснуть именно в гонке. Да, их может захлестнуть, они могут ошибиться, но это же всё с опытом пройдёт. Чем раньше они туда поедут, чем раньше наберутся опыта, тем раньше смогут выступать более стабильно.

«Запомнится на всю жизнь»

– Скоро Новый год. Какие впечатления остались от 2024-го?

– Хорошие впечатления остались, много эмоций и в спорте, и в жизни. Мы сделаем анализ и поймём, каким был этот год. Возьмём всё самое лучшее и пойдём шагать в 2025-й.

– А какое самое яркое событие было в этом году?

– Наверное, больше с занятыми местами и связано это всё. Пятое место на Спартакиаде и чемпионат России. Наверное, самая главная эмоция была, когда мы с Ваней Колотовым боролись за золото — и в итоге серебряная медаль чемпионата России в одиночной эстафете.

– Кстати, недавно случилась твоя первая личная победа на взрослом уровне. Она входит в топ эмоций года?

– Личная гонка — да, первая, а ещё эстафета была! У меня было очень много радостных эмоций! Прям вообще через край! Наверное, улыбку нельзя было снять с ушей (смеётся). Запомнится, наверное, на всю жизнь. Но мне сказали, что надо сейчас пережить эти эмоции, оставить их в том дне.

– Какие планы строишь на 2025 год?

– Ну, со спортивной точки зрения у нас стоит главный старт в Раубичах и чемпионат России – вот два главных турнира. Потом в межсборье отдохнуть, и уже подготовка к следующему сезону.

Ещё я хочу съездить с мамой на её родину в Казахстан, отвезти её туда, чтобы энергией тоже подпитаться. Мы давно с ней вдвоём никуда не выезжали. Хочу её свозить именно туда, к её родне, к своей родне, повидаться. А сейчас в Сочи едем отмечать Новый год на сборах.

– Когда ты в последний раз дома была на Новый год?

– Я вообще даже не помню, года четыре, наверное, назад. Прошлый Новый год мы в Раубичах были, в позапрошлом тоже где-то на сборах. Ну а в этом году я маму везу с собой в Сочи. У нас все везут своих парней, молодых людей, а я маму. Я говорю: мама – это святое (улыбается). Главное, чтобы это, конечно, в меру было, не мешало тренировочному процессу. Мы ближайшие полгода практически дома-то бывать не будем, особенно те, кто живёт подальше, у кого нет биатлонного центра.

– У тебя же ещё день рождения 7 января.

– Рождественское чудо (улыбается). Меня мама так называет. Я её подарок на день рождения, потому что родилась 7 января, а мама родилась 8 января. Но 7-го мы будем в Рязани, поэтому день рождения я тоже не дома справляю. Не помню даже, когда уже дома последний раз справляла.