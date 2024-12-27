«Надеюсь, шанс выступить на Олимпиаде-2026 будет». Интервью с боссом российского биатлона

Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров в интервью «Чемпионату» кратко подвёл итоги уходящего года, ответил на взбудораживший всех вопрос о «внезапном отстранении» от работы тренера Андрея Падина и выразил осторожный оптимизм по поводу главного спортивного события 2026 года.

– Виктор Викторович, можете отметить главные события уходящего года в биатлоне?

– В декабре нам ещё рано подводить итоги – перефразируя пословицу, цыплят мы считаем по весне. Но меня не может не радовать то, что у нас понемногу растёт молодёжь, что наши соревнования по-прежнему полны здоровой спортивной интриги и что наш биатлон продолжает держать свой уровень.

– Верите, что российские биатлонисты выступят на Олимпийских играх в Кортине?

– Я сдержанный оптимист, живу с надеждой на то, что нам представится такой шанс. И тренировочные программы спортсменов сборной имеют своей конечной целью именно выступление на Олимпиаде. Кстати, и наш министр спорта Михаил Дегтярёв постоянно подчёркивает, что приоритет – возвращение российских спортсменов на международную арену.

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– Можете прокомментировать слухи об отстранении тренера Андрея Падина от работы с женской сборной? СБР уже опровергал эту информацию, но всё же.

– В постановке вопроса уже содержится ответ. Готов подчеркнуть, что все тренеры сборной России, все специалисты остаются на своих местах. Никаких изменений нет и до конца сезона не предвидится. Бывает, конечно, и у нас случаются сложности в отношениях между людьми, как и в любом коллективе. В конце концов, в сборной собраны люди с большими амбициями и какие-то рабочие моменты между ними неизбежны. Просто не нужно их преувеличивать. Отчасти эти моменты могут быть связаны с тем, что у нас до сих пор нет главного тренера сборной, который бы был обличён властью их разрешить. Надеемся, что в 2025-м году эта вакансия будет закрыта и у нас выстроится чёткая и понятная всем управленческая вертикаль.

– Приближается Новый год. С каким настроением вы его встречаете?

– Настроение рабочее. Биатлонисты о новогодних каникулах могут только мечтать, и уже 4 и 5 января мы вместе с лыжниками встречаемся в Рязани на «Технониколь. Гонке чемпионов», чтобы показать болельщикам красоту биатлона и лыжных гонок.

В эти предпраздничные дни хочется сказать спасибо всем, кто помогает СБР. Министерству спорта и Центру спортивной подготовки сборных команд – благодаря им у биатлонистов национальной команды России, несмотря на сложные вызовы сегодняшнего дня, есть все возможности для полноценной подготовки к соревнованиям.

Спасибо нашим спонсорам, при поддержке которых СБР старается с каждым годом повышать уровень организации соревнований. Спасибо спортсменам и тренерам за то, что они дарят нам гонки с непредсказуемым результатом, спасибо партнёрам с телеканала «Матч ТВ», которые мастерски преподносят эти гонки болельщикам.

Спасибо всем журналистам и комментаторам, которые правдами и неправдами подогревают интерес к нашему виду спорта. И, конечно, спасибо нашим болельщикам – несмотря на все сложности, с которыми в наши дни сталкивается российский спорт, они остаются ему по-прежнему верны.

Пользуясь случаем, хочу всех читателей «Чемпионата», всех болельщиков поздравить с наступающим Новым годом и пожелать всем здоровья, счастья и благополучия!