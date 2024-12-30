Уходящий год как дарил красивые истории, так и вгонял в тоску от очередных дисквалификаций.

Главные итоги 2024 года в биатлоне: Бё установил новые рекорды, а Россию лишили медалей

В уходящем 2024-м произошло немало знаковых спортивных событий: возвращение некоторых наших атлетов на международную арену, Олимпиада в Париже, Игры будущего в России, Евро-2024 по футболу.

Но и биатлонный мир не спал. Йоханнес Бё бил очередные рекорды, Лиза Виттоцци стала звездой женского биатлона, норвежцы прервали удивительную победную серию в эстафетах, Даниил Серохвостов устроил шоу на российских турнирах, а Евгений Устюгов остался без олимпийских медалей.

Вспоминаем все значимые моменты года.

Великий Йоханнес Бё

В 2024 году Йоханнес Бё продолжил бить вечные, как казалось ещё совсем недавно, рекорды. Сперва рыжий сравнялся по победам на чемпионате мира с Уле-Эйнаром Бьорндаленом. У обоих норвежцев по 20 титулов.

Позднее Бё обошёл Мартена Фуркада по количеству золотых медалей на Кубке мира (88 против 83).

Сейчас Йоханнес в погоне за очередным вечным рекордом – по золотым медалям в личных гонках на Кубке мира. Пока ещё лидерство удерживает Бьорндален, у него 95 побед. На конец декабря у Бё 88 золотых медалей в личных гонках на КМ. Очевидно, что новое достижение не за горами.

«Глобус» Лизы Виттоцци

Для многих поклонников международного биатлона Виттоцци стала настоящим открытием 2024 года. Последние сезоны для спортсменки были крайне тяжёлыми: она резко стала аутсайдером, бегающим в четвёртом десятке. Но постепенно Лизе удалось собраться и вернуться в строй.

Сезон-2023/2024 стал лучшим в карьере итальянки. Она показывала крайне стабильные результаты, часто заезжала на подиум. Как итог: Виттоцци забрала «Большой хрустальный глобус», «Малые хрустальные глобусы» в пасьютах и индивидуалках, а также взяла первое личное золото чемпионата мира.

К сожалению, после триумфа Лизу мы больше не видели. Из-за проблем со здоровьем она пропускает гонки стартовавшего розыгрыша Кубка мира.

Блеск Франции

Шикарные результаты в 2024-м году показали французы. «Трёхцветные» оказывали колоссальное давление на норвежцев, а на ЧМ-2024 вообще смогли прервать гегемонию скандинавов, выиграв общий зачёт.

В мужском биатлоне себя отлично проявили Эрик Перро, Кентен Фийон Майе, Эмильен Жаклен и Фабьен Клод. Правда, парням всё равно было тяжело сопротивляться норвежцам. В топ-7 сумел пробраться лишь Жаклен.

У французских биатлонисток это вышло сильно лучше. Лу Жанмонно, Жулия Симон и Жюстин Бреза-Буше просто доминировали на протяжении большей части сезона-2023/2024. Неудивительно, что в топ-5 тотала Кубка мира в итоге оказались сразу три представительницы Франции.

Конец победной серии норвежцев

Сборная Норвегии доминировала в мужских эстафетах последние несколько сезонов. Победная серия достигла аж 12 гонок. Норвежцы не проигрывали в мужских эстафетах с января 2022 года!

Вот только всё когда-то заканчивается. Так случилось и с серией скандинавов. Сначала они проиграли шведам золото в командной гонке на чемпионате мира, а затем и на первом этапе Кубка мира – 2024/2025 в Контиолахти сборная Норвегии стала второй. Победу снова одержала Франция.

Занятно, что в Хохфильцене французы вновь одержали победу, а скандинавы стали вторыми. Неужели у Норвегии началась серия неудач?

Прорыв Анамарии Лампич

Титулованная словенская лыжница перешла в биатлон в 2022 году. В своих первых же стартах Лампич удавалось один раз попасть в топ-6 и однажды – в топ-10, но в целом результаты были не слишком впечатляющими.

А В 2024 году у Анамарии наконец-то случился прорыв. В спринте на третьем этапе Кубка мира экс-лыжница впервые попала на подиум в биатлоне. С тремя промахами Лампич стала третьей. Хотя пока этот подиум выглядит скорее случайностью, ведь Анамарии никак не удаётся окончательно разобраться со стрельбой. Пока её статистика удручает: 71% на лёжке и 49% – на стойке.

Чудеса Серохвостова

Даниил в России прошёл почти такой же путь, как Лиза Виттоцци. Серохвостов был лидером российской сборной, но потом пропал с радаров из-за проблем со здоровьем. Биатлонист даже толком не мог тренироваться.

Однако в начале сезона-2024/2025 Даниил преобразился. Спортсмен взял медали в 10 из 11 гонках, лишь однажды став четвёртым после просмотра фотофиниша. Помимо крутых спортивных результатов, Серохвостов выдаёт и красивое шоу. На Кубке МЛКБ вместе с Каримом Халили они разыграли золото на «цу-е-фа». На Кубке России и Кубке Содружества Даниил делает дерзкие заявления перед гонками, а потом воплощает их в жизнь.

Лишение Устюгова медалей

Увы, были в биатлоне и новости, которые сильно расстраивали российских болельщиков. CAS официально признал Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил. В его пробах нашли стероид оксандролон.

Вопросы вызвал и аномальный биологический паспорт спортсмена. Биатлонист пытался доказать, что отклонения в показателях гемоглобина – наследственная история. Ему поверили, но ненадолго.

Результаты Устюгова с 2010 по 2014 год были аннулированы. Евгений остался без золотых медалей Олимпиады и чемпионата мира. Больнее всего по России бьёт лишение медалей в олимпийских эстафетах. Вместе с Устюговым золота Сочи больше нет у Антона Шипулина, Дмитрия Малышко, Алексея Волкова, а бронзы Ванкувера – у Шипулина, Ивана Черезова и Максима Чудова.

Конечно, Евгений подал апелляцию в Федеральный суд Швейцарии (SFT), но решение последней инстанции уже вряд ли что-то изменит.