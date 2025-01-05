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Команда Латыпова и Терентьева выиграла Гонку чемпионов, кто ещё бежал в составе команды

Латыпов вырвал победу в Гонке чемпионов. Но зачем вообще нужны были лыжники?
Андрей Шитихин
Латыпов вырвал победу в Гонке чемпионов
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Все разборки случились только на биатлонных этапах.

Гонка чемпионов с участием биатлонистов и лыжников завершилась в Рязани победой команды Александра Терентьева, в которой, помимо капитана, бежали ещё лыжница Мария Истомина и биатлонисты Наталия Шевченко и Эдуард Латыпов. Биатлонные этапы получились очень крутыми, а для чего нужны были лыжники?

Что женщины, что мужчины просто нарезали километровые круги почти без попыток отрывов. Хотя попробовала убежать Наталья Терентьева в середине первого этапа, но очень быстро решила сбросить скорость. Это было объяснимо, поскольку по трассе гулял очень сильный ветер, и идти в одиночку, чтобы привезти 2-3 секунды отрыва, просто нерационально.

У мужчин на предпоследнем круге рванул вперёд Савелий Коростелёв, но тоже далеко не убежал. Даже те, кто отстал, отстали совсем чуть-чуть. Но с таким форматом, когда по равнинному километровому кругу бежала толпа лыжников, ничего другого нельзя было ожидать. «Да мы знали, что в пачке будем бежать, если не падение или другой форс-мажор», — подтвердила Анастасия Фалеева.

Как прошла квалификация Гонки чемпионов:
В Рязани стартовала уникальная гонка лыжников и биатлонистов. Вам понравилось?
В Рязани стартовала уникальная гонка лыжников и биатлонистов. Вам понравилось?

Настоящая заруба, а не показательные выступления, началась на биатлонных этапах. Наталия Шевченко и Эдуард Латыпов свои этапы провели безупречно. Отлично выступили биатлонисты резервной команды Анастасия Гришина и Евгений Емерхонов, которые вывели свою команду на второе место. Вместе с ними бежали Алёна Баранова и Денис Спицов. Интересно, что на жеребьёвке этих спортсменов никто не выбрал, и они попали в команду просто по воле случая.

Третье место заняла команда в составе Алины Пеклецовой, Алексея Червоткина, Анастасии Шевченко и Антона Бабикова. Эта команда также сформировалась только потому, что на жеребьёвке их никто не выбрал!

Возможно, было бы намного круче с другой расстановкой лыжников и биатлонистов, с чередованием этапов, а ещё лучше, чтобы был свободный формат, как в комбинированной смешанной эстафете в плавании. Но это первая подобная гонка. В дальнейшем организаторы наверняка сделают Гонку чемпионов ещё интереснее.

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