Что это за чемпионка?! Парад сенсаций в первой гонке Кубка мира по биатлону в 2025 году

Первый рабочий день после праздников бывает по-особенному сложным. И это прекрасно известно биатлонисткам, которые вышли на старт спринта в Оберхофе 9 января. Им бы ещё понежиться в тепле и уюте, а их отправили бежать в мокрую и слякотную погоду. Как это часто бывает, именно в постпраздничные дни и случаются громкие сенсации.

Что это за чемпионка?

Лучшей в женском спринте на четвёртом этапе Кубка мира стала Пола Боте. И это главная неожиданность!

24-летняя француженка стартовала в гонке в одни ноги со скоростной Анамарией Лампич. И здесь можно было подумать о двух вещах: либо Пола слишком быстро начала и затем утонет в промахах на первой же стрельбе, либо её настрой на этот старт весьма серьёзен. Это был второй вариант. К идеальной стрельбе на лёжке она добавила такую же качественную работу на стойке. Там её преимущество стало комфортным – больше полминуты от преследовательниц.

Пола Боте Фото: Martin Schutt/picture alliance via Getty Images

37-й стартовый номер для Полы Боте оказался счастливым. Её никто не смог превзойти на финише. Это лучшая гонка в жизни девушки.

Пройс провалила спринт у себя дома!

Второе место досталось норвежке Марен Киркеэйде. Допусти она на промах меньше – и навязала бы борьбу чемпионке. А тройку призёров замкнула ещё одна биатлонистка, которую на подиуме не ждали – болгарка Милена Тодорова.

По всей видимости, ещё не отошли от выходных ни Франциска Пройс, ни другие более именитые французские биатлонистки.

Франциска Пройс Фото: Kevin Voigt/Getty Images

Лидер тотала на глазах родной публики стала только 28-й, промахнувшись трижды. Так плохо Франци не выступала аж два года!

А Лу Жанмонно оказалась седьмой, проиграв соотечественнице почти минуту. Шведка Эльвира Эберг тоже не блеснула, став 37-й. И это, внимание, лучший результат среди всей шведской сборной!

Боте суждено было победить

Вернёмся к триумфаторше.

Боте знает, что такое победы, пусть сама до этого и не выигрывала ничего серьёзного. Её родители внесли свой вклад в историю французского биатлона.

Отец – Янник Боте – является одним из первых тренеров Мартена Фуркада, а по профессии вообще-то остеопат.

Пола Боте Фото: Tom Weller/DeFodi Images via Getty Images

Мама спортсменки – Вероника Клодель – олимпийская чемпионка Альбервилля-1992 и многократный призёр чемпионатов мира. Она как-то рассказывала, что её дочь идёт своей дорогой.

«Пола – это Пола, а я – это я. Она строит свою жизнь по прямой. Она не преемница Вероники Клодель. Паула сама вершит свою историю, которая параллельна моей, но является её собственной», – говорила Клодель в интервью Vosges Matin.

Поехала на Олимпиаду пассажиром?

На самом деле Боте на слуху у французских любителей биатлона уже не первый год. Ещё в 2022-м она вошла в состав сборной на пекинскую Олимпиаду, но так и не пробежала ни одной гонки.

Выступления в третьем и четвёртом десятках КМ сменялись призовыми местами на Кубке IBU. И только в этом сезоне француженка обрела стабильность. В шести из восьми гонок она стабильно была в призах.

Кстати, этот старт показал, как сильна и разнообразна женская сборная Франции. Уже пять девушек из этой команды поднимались на подиум!