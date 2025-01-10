«Я ревела два дня». Как в российском женском биатлоне загорелась новая молодая звезда

Несколько лет Полина Плюснина оставалась в тени, но наконец-то совершила прорыв!

Кажется, в нашем биатлоне появилась ещё одна сильная спортсменка. 25-летняя Полина Плюснина, долго остававшаяся в тени более опытных соперниц, наконец-то громко заявила о себе. Биатлонистка из Мордовии в этом сезоне неоднократно поднималась на подиум, а теперь завоевала своё первое золото.

А что мы вообще знаем о молодой звёздочке?

«Я ревела два дня»

Полина родилась в небольшом городе Добрянка в Пермской области в семье биатлонного тренера Виктора Плюснина. С учётом работы отца, абсолютно неудивительно, что девочка решила попробовать себя в спорте. Долгое время именно папа был наставником Полины, но вскоре она поняла, что для развития ей нужно больше. Тогда юная биатлонистка решила перебраться в Саранск.

Будучи юниоркой, Плюснина показывала отличные результаты. Девушка часто поднимаясь на подиум на российских турнирах. В сезоне-2021/2022 ей удалось выступить на международных состязаниях. Россиянка дважды стала седьмой и один раз – 11-й.

Полина должна была бегать на международных турнирах и дальше, но не сложилось. Сперва ряд юниорских соревнований отменили из-за коронавируса, а потом россиян отстранили после начала СВО.

«Обидно, что так происходит. Честно говоря, я ревела два дня, узнав, что россиян отстранили от международных стартов. Друзья и родственники меня успокаивали. Поддержка родных помогла, настроение поменялось. Поэтому я иначе реагирую на произошедшее. Если подобное случилось, значит, так и должно быть. Ничего страшного, потерпим. Русским многое приходится преодолевать. Преодолеем и это», – делилась тогда Плюснина в интервью изданию stolica-s.

Впрочем, Полину уже приметили в основной сборной, и она начала работать с Михаилом Шашиловым. Первые годы на взрослом уровне складывались для Плюсниной не слишком удачно: в основном она показывала результаты вне первой десятки. Зато сумела наладить свою личную жизнь. В 2023 году она вышла замуж за биатлониста Виктора Тряпкина.

Полина Плюснина с мужем Фото: Из личного архива

«Победа в прологе добавила уверенности»

В этом сезоне уже и в карьере спортсменки случился настоящий прорыв. В начале декабря Полина шикарно провела этап Кубка России в Ханты-Мансийске. Плюснина в спринте завоевала своё первое серебро, а после стала шестой в пасьюте и седьмой – в масс-старте.

На этом 25-летняя спортсменка не остановилась. Она неплохо выглядела на этапе Кубка России в Ижевске, заняв там 14-е место в индивидуалке, девятое в спринте и седьмое – в пасьюте. Радовали результаты Полины и на Кубке Содружества в Чайковском. В спринте Плюснина завоевала бронзу, а пасьюте замкнула топ-10.

Полина Плюснина на подиуме Фото: РИА Новости

Видимо, новогодние праздники биатлонистка провела ударно. Уже в первой же гонке Кубка России в Рязани Плюсина одержала красивейшую победу в спринте. Девушка сделала ноль в тяжелейших ветровых условиях и выдала прекрасную скорость на дистанции. На финише Полина обогнала Наталию Шевченко на 9,4 секунды. Правда, у экс-лыжницы был один промах.

Однако не стоит умалять заслуг Плюсниной. Она смогла разобраться с Тамарой Дербушевой, которая тоже сделала ноль, и привезла ей 11,5 секунды. А также сумела обойти быстроногую Анастасию Халили, которая с двумя промахами проиграла победительнице 17,5 секунды.

Интересно, что днём ранее Полина выиграла и неофициальный старт – пролог перед этапом Кубка России. Девушка стала лучшей в дуэльной стрельбе и получила приятный бонус в виде 50 тысяч рублей.

«Это моя первая победа на таком уровне. Хочу посвятить её папе. Вчерашняя победа в прологе добавила уверенности, потому что обычно на таких шоу я никогда не справлялась. Вчера же всё получилось, чему очень рада.

Очень мягкая трасса сегодня, так как погода плюсовая. Очень тяжело сейчас было идти в подъёмы. Там узко, поэтому, если с кем-то попадаешь – очень неудобно. На откатке и разминке трасса была пожёстче, получше. Под конец гонки она была сильно разбита, это было очень тяжело.

Как сделала ноль? Я старалась думать, что на тренировке, и показать, что умею. Большое спасибо хочу сказать своим тренерам, своему папе и своему мужу. Они очень за меня болеют», – призналась Плюснина в эфире «Матч ТВ».

Завтра, 11 января, в Рязани состоятся укороченные пасьюты, так что отрывы в спринте будут поделены на два. Чтобы вновь оказаться на пьедестале, Полине придётся постараться, ведь опытные спортсменки будут стартовать вплотную к новоиспечённой победительнице.