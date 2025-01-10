Йоханнес Бё провалился в Оберхофе. Что помешало лидеру сезона попасть хотя бы в топ-10?

Главной загадкой в день мужского спринта, проходившего 10 января, было состояние Йоханнеса Бё. Перед гонками этапа Кубка мира в Оберхофе лидер тотала рассказал, что рождественские праздники прошли не по плану. Он почти не тренировался и вообще болел – «лежал на диване с семьёй». А в Германии даже изолировался от команды, но всё же отправился на дистанцию под 62-м номером.

Бё проиграл минуту

На первой отсечке Бё-младший проиграл Себастиану Самуэльссону четыре секунды, но к огневому рубежу подошёл в одни ноги. Однако на лёжке случилось непоправимое – два промаха. Причём оба – в габарит.

Отставание Йоси после лишних 300 метров составляло уже 45 секунд. А к отсечке 5,2 км стало ещё больше.

Йоханнес Бё Фото: Martin Schutt/picture alliance via Getty Images

В этот момент можно было уже констатировать, что к Оберхофу норвежец оказался не готов. Болезнь и отсутствие тренировок оказались фатальными.

На заключительном огневом рубеже Йоханнес Бё ошибся третий раз, а саму работу проводил без привычного румянца. Кажется, последней ошибкой он не очень-то и был раздосадован, ведь речи о борьбе за медали уже не шло.

Впрочем, даже задачу-минимум норвежец не выполнил: остался только 13-м, проиграв победителю почти минуту. Но, как ни странно, Йоханнес всё равно показал лучший ход в спринте.

Праздник на улице Фуркада

А тройка сильнейших оказалась большим подарком Симону Фуркаду.

Французы заняли весь пьедестал, обрадовав своего тренера, который недавно опять получил травму. Ну хоть какая-то радость у Фуркада-старшего!

Больше других, наверное, был счастлив Кентен Фийон Майе. Да, он победил, но вообще-то ещё и сделал это впервые за последние несколько сезонов! Всё время с 10 марта 2022-го француз в этом вопросе был безуспешен, несмотря на то что и стрелял порой точно, и бежал периодически быстро.

Кентен Фийон Майе Фото: Martin Schutt/picture alliance via Getty Images

Наконец-таки прорвало и Фабьена Клода. Он тоже был точен и проиграл чемпиону только 14,9 секунды. Это уже вторая медаль француза в этом сезоне.

А тройку сильнейших замкнул Эмильен Жаклен. Некогда лидер тотала был весьма неплох, но одна ошибка на стрельбе из положения стоя решила всё. Не будь её, Эмильен почти наверняка занял бы первую позицию.

Свой лучший результат за последние сезоны продемонстрировал и украинец Дмитрий Пидручный, став четвёртым. В топ-10 также оказались швейцарец Никлас Хартвег и американец Кэмпбелл Райт. Оба ошиблись лишь по одному разу. Но это тот случай, когда попадание в число сильнейших – вовсе не удача. Скорость этих биатлонистов на лыжне впечатляет – оба проиграли ходом не больше 25 секунд.

Где-то далеко от всех лидеров оказались спортсмены бундестим. Лучшим немецким биатлонистом в спринте стал Юстус Штрелов, который занял 21-е место. Радует немцев только то, что все попали в гонку преследования. В субботу нужно будет очень постараться, чтобы реабилитироваться.