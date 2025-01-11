«Знала, что своё не отдам». Биатлонистка-модель завоевала первую медаль на взрослом уровне

В Рязани на четвёртом этапе Кубка России прошли укороченные пасьюты. Гонки в непривычном формате прошли крайне динамично и непредсказуемо. У мужчин красивую победу одержал Эдуард Латыпов, финишировавший с флагом. В отличие от конкурентов, он сумел совладать со стрельбой.

У женщин же золото в борьбе с Полиной Плюсниной забрала Анастасия Халили. А вот первую бронзу в карьере завоевала Виктория Метеля. В противостоянии за подиум 21-летняя спортсменка, имеющая контракт с модельным агентством, разобралась с Динарой Смольской!

«Впечатления, когда финишируешь с флагом, особенные»

Из-за тёплой погоды в Рязани пасьюты пришлось сделать укороченными. И мужчины, и женщины бежали по 7,5 км, а отставания со спринта были уменьшены вдвое. Из-за этого гонки получились крайне скоростными, а главным залогом победы стала точная стрельба. Вот только и это было нелегко: на стрельбище гулял сильный ветер, путавший карты многим спортсменам.

В мужской гонке после двух огневых рубежей выделилась группа лидеров: Дмитрий Лазовский, Кирилл Бажин и Эдуард Латыпов.

Но первая стойка поменяла расклады. Лазовский ушёл на три штрафных круга, Бажин – на два, а Латыпов – на один. В итоге Эдуард ушёл в гонку первым, а Кирилл – вторым. Дмитрий опустился на пятое место. Удивительно, но почти никто из соперников не сумел воспользоваться ошибками лидеров. Лишь Бабикову и Смольскому удалось подобраться чуть ближе к первой тройке.

На заключительной стойке идеально отработали Латыпов и Смольский. Россиянин убежал на последний круг лидером, а белорус – в 20 секундах от него. Тройку замкнул Кирилл Бажин, допустивший промах. К финишу спортсмены дошли в такой же последовательности и с теми же секундами. Большое преимущество даже позволило Эдуарду завершить гонку с флагом.

Точная работа на рубеже стала главным залогом победы Эдуарда. Он уже давно не работал на рубеже так хорошо, как в рязанском пасьюте.

«Впечатления, когда ты финишируешь с флагом, особенные. Получилось быстро и точно отработать на рубеже. Была одна ошибка, но по такой гонке это хороший результат. На третьем рубеже был ветер, я стрелял немного тяжеловато, были паузы, потому что немного покачивало. На последний рубеж подошёл спокойнее. Короткая гонка – это классно, не так устаёшь, но по такой трассе она тоже забирает много сил», – признался Латыпов в эфире «Матч ТВ».

«Рада третьему месту, как первому»

У женщин гонка получилась ещё более драматичной. Фавориты менялись буквально каждый круг. Но в лидерах всегда оставалась Полина Плюснина. Открытие этого сезона, в отличие от соперниц, работала на ноль. Ближе к концу гонки в число претенденток на победу выбилась и Анастасия Халили. Подмосковная спортсменка стреляла неточно, но бежала очень быстро.

Именно Плюснина и Халили устроили между собой разборки за золото. Полина была точна на последнем рубеже, но Анастасия с промахом оказалась быстрее. Ямальская биатлонистка просто не смогла соперничать ногами со своей соперницей. В итоге Халили пришла к финишу первой, выиграв с тремя промахами. Плюснина проиграла ей 9,3 секунды.

Жаркая борьба развернулась за последнее место на подиуме. После четвёртой стойки на последний круг вместе ушли Виктория Метеля и Динара Смольская. Для обоих биатлонисток гонка была не слишком успешной: россиянка допустила пять промахов, белоруска – четыре.

Каждая из спортсменок жаждала зацепиться за бронзу, вот только сил у Метели было больше. Виктория резко обогнала олимпийскую чемпионку и убежала от неё. На финише россиянка опередила белоруску на 4,2 секунды.

В этом сезоне Метеля уже показывала, что готова бороться на последнем круге. Летом в эстафете на заключительных километрах спортсменка сумела разобраться с Викторией Сливко и вывести свою команду к бронзе. После этого в карьере 21-летней биатлонистки начался настоящий взлёт: Виктория в 7 из 10 гонок финишировала в топ-10. Более того, неоднократно Метеля заезжала в «цветы», а также брала медали в эстафетах. Теперь молодая спортсменка наконец-то добралась до своей первой личной медали.

«Выходила на старт в какой-то яме, но, когда стартанула, почувствовала себя идеально. Уходя на последний круг, знала, что не отдам своё. Я очень рада, ну а как ещё (улыбается)? Это, конечно, не первое место, но я очень рада этому третьему месту, как первому. Конечно, хочется себя попробовать на международном уровне», – заявила Метеля в эфире «Матч ТВ».

Завтра, 12 января, в Рязани пройдут не менее динамичные гонки – суперспринты. Посмотрим, какие сюрпризы принесут эти старты.