Биатлонистка отыграла 34 места в гонке преследования. До победы не хватило чуть-чуть!

Результаты женского спринта в Оберхофе удивили всех. На пьедестале почёта оказались совсем не те, кого ждали фанаты и эксперты по биатлону. Однако в день гонки преследования всё было по-другому вплоть до погодных условий.

Казалось, всё будет более привычно. Но нет.

Боте начала гонку с комфортом

Гонка для победительницы спринта Полы Боте началась с солидным полуминутным запасом. Никаких нервов и спокойная работа на первом огневом рубеже только упрочили её преимущество. Марен Киркеэйде темп француженки не выдерживала и, даже отстреляв точно, проигрывала ей более 40 секунд. Рывок в топ-3 совершила Жулия Симон, а Жюстин Бреза-Буше опять начала преследование слишком быстро и промахнулась.

Из когорты сильнейших на время выпала и Милена Тодорова. Болгарка с промахом проигрывала уже больше минуты.

Казалось, что уже на втором огневом рубеже парадная карета Боте превратилась в тыкву. Неожиданный лидер Оберхофа не смогла справиться с ролью лидера и допустила две ошибки.

Пола Боте Фото: Martin Schutt/Getty Images

Подарком с радостью воспользовались её коллеги по сборной Симон и Ришар. Жулия возглавила гонку, а Жанна переместилась на третье место. В топ-10 были ещё две француженки Жанмонно и Мишелон, а компанию им составила Тодорова, не собиравшаяся отступать.

На третий огневой рубеж лидеры пришли не спеша, даже подпустив группу преследователей. Никто не хотел наступать на грабли Бреза-Буше, летевшей сломя голову, но промахнувшейся к тому моменту уже четыре раза.

Ветер перемен

В субботу в Оберхофе дул не очень сильный, но весьма неприятный ветер порывами до 6 км/ч. Не совладала с ним Жулия Симон, которая из пяти мишеней смогла закрыть только одну! Оступились и Боте с Ришар, которым было суждено отправиться на дополнительные 150 метров.

А вот кто справился со стихией, так это Лу Жанмонно, вырвавшаяся в лидеры. В 11 секундах от неё оказалась Милена Тодорова.

Лу Жанмонно Фото: Martin Schutt/Getty Images

К заключительному огневому рубежу Жанмонно увеличила своё преимущество, а Тодорова сохранила темп относительно преследовательниц, к которым с 37-го места (!) подтянулась шведка Эльвира Эберг.

На разборки, которые ожидали соперниц позади, Жанмонно было всё равно. Она просто попала во все пять мишеней на четвёртом огневом и вновь победила в пасьюте в этом сезоне. С преимуществом в 35 секунд никто спорить даже не собирался.

Эльвира восстала из пепла

За спиной победительницы Киркеэйде с Тодоровой ошиблись по одному разу, но продолжали бороться за медали. Причём между спортсменками из Норвегии и Болгарии было 15 секунд. Кому достанется серебро, было ясно.

А вот судьба ещё одной бронзы Болгарии оказалась на волоске. Сразу за Миленой в охоту отправились не абы кто, а Эльвира Эберг, Мишелон, Ришар, Гротиан и Минккинен. И уже к отсечке 8,6 км Милену «скушали». Болгарская сенсация в итоге финишировала на седьмом месте.

А третьей пересекла финишную черту Эберг, которая отыграла 34 позиции! Всё закономерно: ходом она была быстрее той же экс-лыжницы Лампич на полминуты. Какие вопросы? Остаётся только восхититься!

Всё не так и не то в пасьюте было у обладательницы жёлтой майки лидера Франциски Пройс. Три ошибки и почти две минуты отставания говорят о спаде формы. От задела немки в 200 очков в тотале не осталось и следа.

Но, как бы там ни было, с личными гонками у биатлонисток покончено. Дальше в очной борьбе все они сойдутся уже в Рупольдинге. 16 января там пройдёт классическая индивидуальная гонка. А в последний день этапа в Оберхофе всех нас ждут захватывающие смешанные эстафеты.