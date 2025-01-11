Французы слили гонку преследования без борьбы, а весь подиум опять заняли норвежцы

После спринта французов стали называть новыми гегемонами в мужском биатлоне из-за подиума, на который они не пустили никого, даже норвежцев. Но в пасьюте этой сказке суждено было закончиться. Подшефные Симона Фуркада получили пощёчину.

Французский междусобойчик

Уже со старта по крупицам преимущество у Кентена Фийона Майе стал отбирать Эмильен Жаклен. А на первом огневом рубеже оба промахнулись по одному разу, дав возможность почувствовать бремя лидерства Фабьену Клоду. Тот теперь привозил Кентену 8,4 секунды.

Плавно к группе сильнейших подбирался и Йоханнес Бё, но схлопотал два промаха и отбросил себя на далёкое 24-е место. В самой настоящей компании неудачников с ним находились ещё и Себастиан Самуэльссон с Вебьёрном Сёрумом.

Йоханнес Бё Фото: Vianney Thibaut/Getty Images

Но уже на подступах ко второй стрельбе Йося отыграл порядка пяти секунд и поднялся на шесть позиций. А вот тройка лидеров была неизменной. Конечно, до поры до времени.

Клод испугался?

К Фабьену Клоду никаких вопросов не было. 30-летний биатлонист опять был точен, а вот Эмильен с Кентеном вспомнили былое и промахнулись. Жаклен единожды, а Фийон Майе – дважды.

В итоге после второй стрельбы Фабьен привозил ближайшему сопернику – Стурле Легрейду – 34,8 секунды. И единственными, кто на тот момент не ошибся на рубежах, были латвиец Андрей Расторгуев и норвежец Эндре Стрёмсхейм. Они шли на пятом и шестом местах соответственно.

Клод не верил своим глазам – он идёт первым, да ещё и с преимуществом… и испугался. Казалось бы, даже ветер не сильно ему мешал, а француз взял и ошибся четыре раза. Причём разброс в выстрелах был весьма хаотичным. Уже ни о какой борьбе за медали даже и речи не шло.

Фабьен Клод Фото: Vianney Thibaut/Getty Images

Но французы продолжили сыпаться и дальше. В мини-дуэли Легрейда и Жаклена последний ошибся три раза, а его соперник был точен и, конечно, возглавил гонку преследования.

Стурлу теперь догонял Расторгуев, который, ко всеобщему удивлению, опять поразил все мишени. На третьем месте же оказался Фийон Майе. Но там поддавливали братья Бё и американец Райт. О какой тут гегемонии говорить, когда французские биатлонисты один за другим отправляли пули в разные стороны…

Норвежский подиум

К заключительной стрельбе преимущество Легрейда немного выросло, и он позволил себе один неточный выстрел.

Торопился и рисковал Кентен, но отправился на дополнительные 150 метров, а вот братья Бё были точны, и теперь они только в семейной борьбе разыгрывали судьбу серебра и бронзы.

Стурла Холм Легрейд Фото: Christian Manzoni/Getty Images

Однако откладывать в долгий ящик разрешение интриги они не стали. Тарьей убежал от младшего брата и был в семи секундах от Стурлы. Ну почему бы в 37 лет не побороться за победу?

Однако старшему Бё не хватило дистанции, и он в итоге стал вторым. Йоханнес сумел додержать третье место, а французы остались с «деревянными» медалями. Проиграли эту гонку сами себе.

Завтра в Оберхофе состоятся две смешанные эстафеты: классическая и одиночная. На этом четвёртый этап будет закончен. В личных гонках он точно получился весьма нервным.