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Смешанная 4 x 6 км Эстафета
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Кубок мира по биатлону — 2024/2025, Оберхоф, сингл-микст: сборная Финляндии завоевала золото, Франция — вторая, Германия — третья

Сборная Финляндии сенсационно выиграла эстафету на Кубке мира! А куда пропала Норвегия?
Батраз Томаев
Суви Минккинен и Теро Сеппяля
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Суви Минккинен выступила в лучших традициях Кайсы Мякяряйнен.

Этап Кубка мира – 2024/2025 в Оберхофе продолжает удивлять. В одиночной смешанной эстафете в заключительный день гоночного уикенда победила сборная, на которую рассчитывали разве что её преданные фанаты.

Первые в истории

Золото завоевали финские биатлонисты Суви Минккинен и Теро Сеппяля. Это было красиво, мощно, да ещё и впервые в истории сборной Финляндии!

Вообще, в сингл-миксте важны стабильность и точность. Представители страны Суоми на восьми огневых рубежах допустили всего пять ошибок. Молдаване и украинцы стреляли на том же уровне, но не могли похвастать такой скоростью.

Кульминация случилась на последнем этапе, который в этот раз доверили девушкам.

Француженка Пола Боте шла лидером в паре с немкой Селиной Гротиан, а немного позади них была Минккинен. И пока первые две играли в кошки-мышки, финка спокойно прошла первый круг заключительного этапа и проделала свою работу на стрельбе из положения лёжа. Пусть и с небольшим, но преимуществом отправилась на предпоследний круг, отсрочив решение вопроса о победителях до заключительной стрельбы.

Суви Минккинен

Суви Минккинен

Фото: Martin Schutt/Getty Images

Своими ошибками на стойке Селина Гротиан сама отдала соперницам золото и серебро. Чудом избежав штрафного круга, она обрекла себя на бронзу.

А представительницы Франции и Финляндии оказались точны.

Стрессоустойчивости Суви можно только позавидовать. От Полы Боте её отделяло всего ничего – три секунды. Наверняка почти все болельщики ожидали, что блестяще выступающая в Оберхофе француженка чуть-чуть поднажмёт и опередит свою соперницу.

Но Суви не просто не дала себя догнать, а ещё и убежала! В итоге Сеппяля с Минккинен добыли первые в их карьере золотые медали Кубка мира. Тот случай, когда пазл сошёлся. Финские перфекционисты довольны!

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 4, Оберхоф, Германия
Супермикст 2 x 6 + 2 x 7.5 км Эстафета
12 января 2025, воскресенье. 14:20 МСК
Окончено
1
Финляндия
2
Франция
3
Германия

Норвежцы провалили гонку

Главным разочарованием супермикста стала сборная Норвегии. Не самый сильный состав в лице Вебьёрна Сёрума и Каролин Кноттен занял только восьмое место. На двоих они пробежали четыре штрафных круга и воспользовались 13 дополнительными патронами.

Ещё одними неудачниками стали шведы. Виктор Брандт и Анна Магнуссон финишировали на 12-м месте. Совсем плохи дела и у сборной Италии. Они заняли 16-е место.

Франция в Оберхофе ранее уже проиграла, но только норвежцам:
Французы слили гонку преследования без борьбы, а весь подиум опять заняли норвежцы
Французы слили гонку преследования без борьбы, а весь подиум опять заняли норвежцы
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