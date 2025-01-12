Сборная Финляндии сенсационно выиграла эстафету на Кубке мира! А куда пропала Норвегия?

Этап Кубка мира – 2024/2025 в Оберхофе продолжает удивлять. В одиночной смешанной эстафете в заключительный день гоночного уикенда победила сборная, на которую рассчитывали разве что её преданные фанаты.

Первые в истории

Золото завоевали финские биатлонисты Суви Минккинен и Теро Сеппяля. Это было красиво, мощно, да ещё и впервые в истории сборной Финляндии!

Вообще, в сингл-миксте важны стабильность и точность. Представители страны Суоми на восьми огневых рубежах допустили всего пять ошибок. Молдаване и украинцы стреляли на том же уровне, но не могли похвастать такой скоростью.

Кульминация случилась на последнем этапе, который в этот раз доверили девушкам.

Француженка Пола Боте шла лидером в паре с немкой Селиной Гротиан, а немного позади них была Минккинен. И пока первые две играли в кошки-мышки, финка спокойно прошла первый круг заключительного этапа и проделала свою работу на стрельбе из положения лёжа. Пусть и с небольшим, но преимуществом отправилась на предпоследний круг, отсрочив решение вопроса о победителях до заключительной стрельбы.

Суви Минккинен Фото: Martin Schutt/Getty Images

Своими ошибками на стойке Селина Гротиан сама отдала соперницам золото и серебро. Чудом избежав штрафного круга, она обрекла себя на бронзу.

А представительницы Франции и Финляндии оказались точны.

Стрессоустойчивости Суви можно только позавидовать. От Полы Боте её отделяло всего ничего – три секунды. Наверняка почти все болельщики ожидали, что блестяще выступающая в Оберхофе француженка чуть-чуть поднажмёт и опередит свою соперницу.

Но Суви не просто не дала себя догнать, а ещё и убежала! В итоге Сеппяля с Минккинен добыли первые в их карьере золотые медали Кубка мира. Тот случай, когда пазл сошёлся. Финские перфекционисты довольны!

Норвежцы провалили гонку

Главным разочарованием супермикста стала сборная Норвегии. Не самый сильный состав в лице Вебьёрна Сёрума и Каролин Кноттен занял только восьмое место. На двоих они пробежали четыре штрафных круга и воспользовались 13 дополнительными патронами.

Ещё одними неудачниками стали шведы. Виктор Брандт и Анна Магнуссон финишировали на 12-м месте. Совсем плохи дела и у сборной Италии. Они заняли 16-е место.