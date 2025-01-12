Резцова возвращается? В Рязани она красиво вырвала медаль у белорусской соперницы

В успех Кристины мало кто верил, а она добыла серебро!

В Рязани прошли очередные необычные гонки. В этот раз из-за погодных условий вместо классического масс-старта провели суперспринты. У мужчин в отсутствие лидеров подиум получился крайне необычным. В тройку заехали Рустам Каюмов, Александр Бектуганов и Антон Бабиков.

У женщин же в призёры попали привычные люди, лидеры сборных России и Беларуси: Анна Сола, Кристина Резцова и Динара Смольская. Зато какой была борьба! Россиянка по ходу гонки творила настоящие чудеса.

В этом сезоне Кристина Резцова выступает неровно. На одном этапе биатлонистка может заехать на подиум, на другом – не попасть даже в топ-10.

Перед началом суперспринта Кристина не была в числе фаворитов, хотя предыдущие гонки в Рязани она провела неплохо: 11-е место в спринте и пятое – в пасьюте. Но сама Резцова признавалась, что испытывала проблемы на пристрелке.

И квалификация суперспринта это подтвердила. Призёр Олимпиады промахнулась трижды, стала 11-й, проиграв с двумя промахами Соле 34 секунды. Кристина была не слишком хороша и ходом, и на стрельбище. Именно поэтому иллюзий на финальную часть гонки никто не питал.

Но Резцова сумела удивить. Россиянка довольно быстро выбилась в лидеры. Хоть ногами биатлонистка была неидеальна, но с работой на рубеже всё складывалось шикарно. Кристина на лёжках стреляла быстро и точно. В итоге после первой половины гонки у неё оказались лучшие секунды.

У Резцовой были все шансы на победу. На третьем рубеже многие спортсменки допускали ошибки, поэтому призёр Олимпиады могла стать лидером, если бы отстрелялась на ноль. Вот только Кристина допустила промах последним выстрелом и упустила шикарную возможность.

На заключительном рубеже произошла похожая ситуация. Резцова могла побороться за золото с отработавшей на ноль Анной Солой, если бы отстреляла точно. Отставание россиянки от белоруски было бы мизерным. Но, увы, Кристина допустила досадный промах, который отбросил её на третью позицию.

К счастью, призёр Олимпиады не смирилась с таким положением дел. В нескольких секундах впереди от Резцовой бежала Динара Смольская. Кристина постепенно догнала соперницу, а ближе к финишу красиво, как по методичке, обошла её. Россиянка на одном из микроподъёмов резко включилась и оторвалась от Динары. Поддержать ускорение у Смольской не вышло, поэтому Резцова лишь увеличила свой отрыв.

Кристина так хорошо отработала последний участок, что серьёзно сократила отставание даже от Солы. Правда, шансов справиться с быстроногой белоруской у Резцовой не было. Тем не менее серебро стало настоящей радостью для россиянки. Пересекая финишную черту, Кристина эмоционально взмахнула руками. Она была явно довольна собой.

Для Резцовой эта медаль стала четвёртой в сезоне. До этого в копилке призёра Олимпиады были два серебра и одна бронза спринтов. Кажется, Кристина нашла свою любимую дисциплину. Чтобы закрепить за собой статус «королевы спринтов», осталось взять лишь золото.

Следующим стартом для биатлонистов станет четвёртый этап Кубка Содружества в Дёмино. Соревнования пройдут с 17 по 19 января.