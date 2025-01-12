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Кубок мира по биатлону — 2024/2025, Оберхоф, смешанная эстафета: сборная Швеции завоевала золото, Франция — 2-я, Норвегия — 3-я

Сёстры Эберг спасли Швецию от провала. Мощная концовка этапа Кубка мира в Оберхофе!
Батраз Томаев
КМ-2024/2025, Оберхоф, смешанная эстафета
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Франция снова упустила золото. Да как обидно!

Четвёртый этап Кубка мира по биатлону – 2024/2025 в немецком Оберхофе завершён. Точку в программе соревнований поставила смешанная эстафета. Она, как и все гонки этой недели, закончилась неожиданно.

Понсилуома заварил кашу!

Интересное началось со стрельбы на первом этапе. Все лидеры, кроме француза, первое испытание выдержали. А Фабьен Клод завалил стрельбу стоя: не смог ни одним из дополнительных патронов закрыть одну несчастную мишень. «Трёхцветные» проигрывали немцу Данило Ритмюллеру 44,9 секунды. В тройке сильнейших с ними оказались Норвегия и, внимание, Болгария. На стрельбу Благоя Тодева Фабьену стоило бы обратить внимание.

Но уже к смене первого этапа Болгария отстала от топ-3, пропустив вперёд Италию и Швецию. Норвегия же нагнала Германию. Никто не удивился.

После первой стрельбы второго этапа небольшой отрыв для своей команды создал Тарьей Бё – он снова был точен. С помощью дополнительных патронов все мишени закрыли немец Наврат и итальянец Дзени.

А вот шведа Понсилуому, как это бывает в текущем сезоне, залихорадило. О чём он думал, когда вновь отправлялся на два штрафных круга? Вопрос риторический. Но Швеция была отброшена за пределы десятки сильнейших.

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Швецию спасли сёстры Эберг

Возвращаться в топ-10 шведам пришлось стараниями слабого пола. На третьем этапе Германия отправилась на два штрафных круга – «постаралась» Юлия Таннхаймер, а на временное первое место вышла Ингрид Тандреволд, которая ещё недавно испытывала проблемы с сердцем. За ней в 1,8 секунды мчала француженка Жанна Ришар и в 14,7 – итальянка Мартина Трабукки. Была уже совсем рядом и шведка Ханна Эберг. Это она начала вытаскивать Швецию поближе к пьедесталу.

Ханна Эберг

Ханна Эберг

Фото: Christian Manzoni/Getty Images

На шестой стрельбе случилась дуэль Жанны и Ингрид. Как в лучших драмах, обе промахнулись последними выстрелами, но закрыли мишень первыми же дополнительными патронами. На третье место вырвалась старшая из шведских сестёр. Ханна расхлёбывала кашу, которую заварил её ухажёр Мартин Понсилуома. Но подняться выше так и не смогла, передала эстафету Эльвире на третьем месте.

Когда дело шло к седьмой стрельбе, шведка уже нивелировала половину своего отставания. А на самом огневом рубеже опередила Норвегию. Всё из-за того, что Марен Киркеэйде очень долго стреляла и едва не зашла на штрафной круг.

У Эльвиры осталась одна соперница – Лу Жанмонно.

Франция опять отдала золото

Если вы подумали, что всё решилось на заключительной стрельбе, то ошиблись. Да, Жанмонно была точна, а Эберг ошиблась один раз. Да, француженка уходила с преимуществом в семь секунд. Но куда это всё испарилось на последнем круге?!

Шведка просто не заметила соперницу, легко опередила её и финишировала на первом месте. А перед этим отбивала тренерам кулачки на трассе, заранее празднуя победу. Это уже второй раз в сезоне, когда Эльвира обыгрывает француженок в борьбе за золото. Тут уж как ни меняй финишёра, с такой Эберг не справиться!

Эльвира Эберг

Эльвира Эберг

Фото: FILIP SINGER/EPA/ТАСС

А на третьем месте оказалась Норвегия. Для Киркеэйде персонально этап в Оберхофе весьма успешен – три медали в трёх гонках.

Большая драма на последней стойке приключилась с Франциской Пройс. Она уже не боролась за награды, ей нужно было просто отработать без ошибок. Но лидер бундестим отправилась на штрафной круг. Хуже и не придумаешь! Германия в Оберхофе – только четвёртая.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 4, Оберхоф, Германия
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
12 января 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Окончено
1
Швеция
2
Франция
3
Норвегия

Однако шанс реабилитироваться у немцев будет в Рупольдинге, куда теперь устремился биатлонный караван. Там уже в среду начнётся пятый этап Кубка мира. В программе индивидуальные гонки, эстафеты и масс-старты.

Общий зачёт Кубка мира по биатлону – 2024/2025
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Новости. Биатлон
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