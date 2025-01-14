«Об этом не может быть и речи!» Лучшие биатлонисты мира против возвращения россиян

Биатлонный сезон в самом разгаре. Этой зимой на Кубке мира вновь соревнуются без Серохвостова, Латыпова и компании. Россияне вот уже третий год выступают на внутренних стартах из-за отстранения Международного союза биатлонистов (IBU), которое, кажется, не закончится никогда.

Если в некоторых других видах спорта есть позитивные подвижки, то в IBU даже не заикаются о получении нейтрального статуса. Там говорят, что, пока не закончена СВО, подобные вопросы обсуждаться не будут.

«Я не против возвращения, но…»

Однако вопросы есть не только к IBU. Главное – в другом. А как вообще допустить россиян туда, где их никто не ждёт? Ведь по сути биатлон – вид спорта, где ненависть к России больше, чем где бы то ни было ещё.

Недавно вот высказались скандинавы. Йоханнес Бё заявил о дистанции между Россией и всем остальным миром. Разве может IBU ослушаться лучшего в мире биатлониста и допустить лидеров российской команды?

«Думаю, нам всё же следует сохранять некоторую дистанцию. Я могу понять этот вопрос с точки зрения спортсменов, но, к сожалению, для них это нечто большее», – приводит слова Бё-младшего NRK.

Йоханнес Бё Фото: Kevin Voigt/Getty Images

Категоричен в своём мнении и его старший брат – Тарьей.

«Они [власти России] активно используют спортсменов в своей политике. Спорт идёт рука об руку с политикой. И они выбрали второе. Если ничего не изменится, то для меня это вопрос с отрицательным ответом».

А вот французский тренер сборной Норвегии Зигфрид Мазе ничего против российских спортсменов не имеет. Но всегда есть то самое «но».

«Я не уверен в правильности исключения российских спортсменов. Может быть, им стоит приехать в Европу и увидеть, как мы воспринимаем происходящее. Мы ничего не имеем против российских спортсменов, но у нас есть кое-что против Путина и его политики. Аналогично мы не согласны с Трампом и его политикой», – приводит слова Мазе VG.

Ничего о допуске России на Кубок мира не хочет слышать и Себастиан Самуэльссон. Швед признался, что эта тема ему уже изрядно надоела.

Себастиан Самуэльссон Фото: Kevin Voigt/Getty Images

«Честно говоря, меня раздражает, что этот вопрос вновь поднимается. Это совсем не то, о чём мы должны говорить. На Украине идёт спецоперация (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ. — Прим. «Чемпионата»), и спортсмены не могут вернуться. Об этом не может быть и речи. Абсолютно», – приводит слова Самуэльссона NRK.

Россию вернут! Когда-нибудь…

Конечно, далеко не все на Кубке мира согласны с позицией шведа и норвежцев. Однако почему-то громкие голоса в пользу возвращения не слышны. Пожалуй, единственной, кто публично намекнул о желании вернуть россиян, стала Доротея Вирер. Но это было уже больше года назад.

«Верю, что спорт должен объединять, а не разъединять ещё больше. Просто надеюсь, что эта ситуация закончится для всех и мы попытаемся вернуться к нормальной жизни», – приводило слова итальянки Adnkronos/Dpa.

Важно помнить, что зимняя Олимпиада – 2026 начнётся уже через год и какое-то решение в IBU всё равно должны будут принять. Скорее всего, на Играх в Милане наших биатлонистов не будет, но если многие другие федерации станут россиян допускать, то и биатлон в какой-то момент оттает.

Тогда-то и придёт время посмотреть друг другу в глаза.