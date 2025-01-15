Йоханнес Бё провёл худшую гонку в карьере. Биатлонный мир в шоке!

В Рупольдинге начался пятый по счёту этап Кубка мира – 2024/2025. И соревнования в Германии открылись мужской индивидуальной гонкой на 20 км. Все, как обычно, ждали победы от Йоханнеса Бё. Но случился кошмар!

Чёрный день для Бё-младшего

Лидер сборной Норвегии потерпел фиаско. Пятикратный олимпийский чемпион и 20-кратный чемпион мира провёл худшую гонку в карьере. На финише он только 85-й!

С ума сойти, да? Йоханнес допустил пять промахов, а последний круг просто докатывал, понимая, что тратить силы уже ни к чему. После заключительной стойки он, прежде чем покинуть коврик, помахал обеими руками зрителям и отправился в объятия к личному антирекорду. А потом переглядывался с Эмильеном Жакленом, который не понимал, что происходит.

Последние километры дистанции норвежец шёл пешком.

Йоханнес Бё Фото: Sven Hoppe/Getty Images

Вот тайминг его отставания от лидера:

после четвёртой стрельбы: +6:05,6 секунды;

на отсечке 18,1 км: +7:27,5;

на финише: +7:48,2.

Эксперты норвежских СМИ в шоке, как и соперники Йоханнеса.

«Я никогда не видел, чтобы он так медленно уходил с арены. Он едет совершенно спокойно, и похоже, что вот-вот сдастся», – приводит слова эксперта Ола Лунде ещё во время гонки NRK.

К слову, норвежца обошли казах Владислав Киреев, хорват Крешимир Црнкович, эстонец Кристо Сиймер и многие-многие другие. Зато, им теперь есть чем похвастаться – они обыграли сильнейшего в мире. Хоть раз!

Почему это поражение вообще случилось?

Но что произошло с Йоханнесом в Рупольдинге? Он как никто другой знает, как побеждать в здешних местах. Это последствия загадочной болезни во время праздников? Или что-то, о чём общественность не знает?

Круто, что Бё нашёл в себе силы хоть как-то прокомментировать результат.

«На трассе ты невероятно устаёшь, а когда добираешься до стрельбы, то усталость усиливается. Это плохо. Возможно, я вас сбил с толку подиумом в Оберхофе», – приводит слова спортсмена NRK.

Такой грустный сюрприз от Бё-младшего шокировал многих. Неужели лучший биатлонист мира может вот так взять и проиграть всё и всем? О какой погоне за рекордами Уле-Эйнара Бьорндалена тогда идёт речь?

Победитель отошёл на второй план

Йоханнес даже своим поражением привлёк к себе всё внимание. А между прочим, в Рупольдинге случилась первая личная победа у Вебьёрна Сёрума. Именно этот 26-летний норвежец закрыл все 20 мишеней и стал первым. Причём с отрывом в 52,1 секунды от второго места.

Вебьёрн Сёрум Фото: Sven Hoppe/ТАСС

С серебром и тоже лучшим результатом в карьере там расположился француз Эмильен Клод. Идеальная стрельба – это очень хорошо, особенно в индивидуальной гонке, но ногами он проиграл довольно много.

Тройку призёров на этот раз замкнул Андрей Расторгуев. На промах меньше – и латвиец выиграл бы. Но победы в его жизни пока так и не случилось.

Эта индивидуалка получилась удивительной. В топ-10 также попали два представителя Швейцарии – Никлас Хартвег (четвёртое место) и Йоша Буркхальтер (10-е место). А также чех Витезслав Горниг (пятое место) и финн Отто Инвениус (седьмое место). Лучшим из немецкой сборной стал Юстус Штрелов, который финишировал на 11-м месте.