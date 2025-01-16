Фатальные неудачи в отдельных гонках были и у Бьорндалена, и у Шипулина, и у Мартена Фуркада. Все познали горечь поражения!

Кто из звёзд биатлона страшно проваливался в гонках, как Йоханнес Бё? Ответ вас удивит!

Провал Йоханнеса Бё ошарашил всех поклонников биатлона. Честно говоря, такого результата от самого титулованного из ныне действующих биатлонистов никто не ожидал. Норвежец стал 85-м в индивидуальной гонке на пятом этапе КМ-2024/2025 в Рупольдинге. 15 января 2024-го он запомнит на всю жизнь. Однако подобные неприятности случались у многих великих чемпионов.

Бьорндален — король… провалов

Наверное, первым в списке неудачливых великих чемпионов идёт Уле-Эйнар Бьорндален, у которого сразу несколько страшных результатов.

И первый из них произошёл во второй гонке в карьере молодого норвежца. 20 марта 1993 года в спринте Контиолахти 19-летний Уле отправил мимо цели семь патронов (3+4) и финишировал на 92-м месте. Хуже него тогда пробежала семёрка биатлонистов, а победу одержал неутомимый Свен Фишер.

Уле-Эйнар Бьорндален Фото: Danny Gohlke/Getty Images

Но то были лишь цветочки. Два года спустя, 9 марта 1995-го, в индивидуальной гонке Хохфильцена он оказался на 90-м месте. Будучи уже весьма опытным, Бьорндален опять получил оплеуху. На сей раз его проигрыш главе СБР Виктору Майгурову составил больше 10 минут!

Шли годы, и Уле-Эйнар стал одним из сильнейших в мире, а потому его провал 30 ноября 2000 оказался очень болезненным. Опять Хохфильцен, и опять индивидуалка. И это была просто худшая гонка в его карьере – 95-е место и 12 промахов. Да, великий тоже когда-то ужасно оступался.

Провал накануне Олимпиады

Но его последователь Мартен Фуркад – тоже не безгрешен.

Того, что случилось у лучшего из французов, никому не пожелаешь. За месяц до Олимпийских игр в Ванкувере Фуркад пробежал худшую гонку в своей карьере. Он промахнулся шесть раз и проиграл победителю Евгению Устюгову больше четырёх минут. Это был оберхофский спринт 9 января 2010-го. Статистика навсегда запомнила его кошмарное 84-е место.

Мартен Фуркад Фото: Lars Baron/Getty Images

Да, Мартен тогда только расцветал, но в Ванкувере смог зацепить серебро масс-старта, которое после дисквалификации Устюгова превратилось в золото. Кстати, в спринте он стал только 35-м. Не оправился от провала?

Был у Мартена и второй провал. Индивидуальная гонка не щадит никого, и, наверное, поэтому эту дисциплину не любят топ-атлеты. Вот и Фуркад провалился на 20 км. То было на старте сезона-2014/2015 3 декабря 2014-го в Эстерсунде. Легенда занял 81-е место, совершив шесть неточных выстрелов. В это сложно поверить, но тогда Мартен проиграл больше 10 минут! Даже с чистой стрельбой он бы уступил победителю четыре минуты.

Шипулин тоже проваливал гонки!

Громкий провал случился и в карьере лучшего биатлониста России 2010-х. Антон Шипулин 13 декабря 2012 года в спринте Поклюки ошибся семь раз и занял 80-е место. Он проиграл победителю Якову Факу больше трёх минут.

Антон Шипулин Фото: Stanko Gruden/Getty Images

Тот сезон Антон закончил на девятом месте в тотале, а в зачёте спринтов был 14-м. Конечно, в его карьере случались и удачные гонки, коих, к счастью, было немало. Но «чёрные дни» запоминаются болельщикам даже сильнее.

А вообще, провал Йоханнеса Бё в Рупольдинге – это яркое доказательство того, что в биатлоне неприкасаемых нет. Фарт может уйти от любого. Даже если тебе совсем немного не хватает до рекорда Бьорндалена…