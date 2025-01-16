«Мне нравится быть охотницей». Захватывающая дуэль лидеров на Кубке мира по биатлону

Франциска Пройс вернулась, чтобы править!

После настоящего провала в Оберхофе, оборвавшего блестящую декабрьскую серию, немка сумела собраться и вернуться на подиум в Рупольдинге. В индивидуалке Франциска с промахом взяла серебро, уступив лишь Лу Жанмонно с нулём. И хоть в этой дуэли Пройс осталась второй, она доказала, что способна обставить француженку в борьбе за главный трофей.

«У меня упал камень с плеч»

Прошлый уикенд был для Пройс настоящим кошмаром. Лидер общего зачёта, до этого ни разу не опускавшаяся ниже пятого места, в Оберхофе провела две гонки в третьем десятке.

Такие неожиданные результаты начинали вызывать тревогу за позиции Франциски в тотале. До этого казалось, что посягнуть на лидерство немке будет сложно, но в Оберхофе всё поменялось. Прямая конкурентка Пройс Лу Жанмонно смогла воспользоваться ошибками соперницы. Пока немка барахталась на границе топ-20, француженка стала седьмой в спринте и выиграла пасьют. Это позволило Лу поближе подобраться к Франциске в тотале. После Оберхофа спортсменок разделяло 116 очков.

В индивидуалке Рупольдинга Жанмонно выдала идеальную гонку. Француженка отработала на ноль на всех четырёх рубежах и показала очень хорошую скорость. Неудивительно, что Лу спокойно смогла забрать победу в гонке.

«Мне нравится быть в роли охотницы. Сейчас моя добыча – Франциска. Я пришла за ней», – дерзко заявила Лу.

Лу Жанмонно Фото: Vianney Thibaut/NordicFocus/Getty

Вот только серьёзно оторваться от Франциски в общем зачёте это золото ей не позволило. Пройс в Рупольдинге собралась и отлично проявила себя на трассе. Хотя без нервов не обошлось. Немка допустила досадный промах на первой лёжке, зато остальные рубежи она прошла безошибочно. На финише Пройс проиграла Жанмонно 35,7 секунды.

«После трудных дней в Оберхофе у меня упал камень с плеч. Я оказывала на себя давление и хотела вернуться на те позиции, где была до Рождества. Было приятно бежать в жёлтой майке перед семьёй и друзьями на домашнем стадионе. Никогда даже не мечтала об этом. Я хочу носить желтую майку как можно дольше. Каждая гонка в жёлтом – это здорово», – призналась Франциска ARD.

Досрочная победа?

Подобраться к Лу Франциска смогла благодаря шикарной скорости и быстрой работе на стрельбище. В индивидуалке немка стала третьей ногами, уступив всего девять секунд экс-лыжнице Анамарии Лампич. А вот у француженки ход был значительно хуже: шестой результат и 33,3 секунды отставания.

Ещё сильнее Жанмонно проиграла Пройс в скорострельности. Лу показала лишь 72-й (!) результат, отработав в среднем за 31,825 секунды. Настоящий «затык» у неё происходил на лёжке. У Франциски же 11-я позиция по скорострельности. В среднем на стрельбу она тратила по 26,175 секунды. Казалось бы, разница не столь существенная, но только на рубежах француженка проиграла 22,7 секунды. Получается, что значительную часть своего отставания немка сократила, просто стреляя быстрее.

Всё это тревожный звоночек для Жанмонно, если учитывать тот факт, что процентовка у Лу и Франциски примерно одинаковая. В таких условиях совладать с Пройс в контактных гонках будет тяжело. В данном случае Лу смогла одержать победу лишь из-за штрафной минуты Франциски, в иной ситуации у молодой спортсменки просто не было бы шансов.

После индивидуалки француженка совсем чуть-чуть сократила своё отставание от немки в общем зачёте. Теперь соперниц разделяет 101 очко. Вот только это несущественная победа для Лу, «Большой хрустальный глобус» всё равно должна забирать Пройс.

Да, это биатлон, и за вторую половину сезона может случиться всё что угодно. Но очевидно, что Франциска по всем показателям превосходит Жанмонно. И в данном случае главный аргумент в пользу Пройс – вовсе не скорострельность на рубеже или быстрые ноги. Это стабильность. За весь сезон немка лишь четыре раза оказалась вне подиума в личных гонках, и только дважды она выпала из топ-6. У француженки же семь результатов вне первой тройки, среди которых одно попадание в «цветы». На дистанции именно стабильность позволит опытной немке выиграть в общем зачёте Кубка мира.