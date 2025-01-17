Серохвостов проиграл спор и будет бриться налысо. Даниилу не помогла даже победа!

Даниил Серохвостов вновь подтвердил звание главного шоумена нашего биатлона. На этот раз спортсмен решил поучаствовать в рискованном споре с тренером по стрельбе Игорем Охотниковым. Вот только выполнить непростые условия пари биатлонисту не удалось, Даниила не спасла даже победа в спринте. На что же спорили Серохвостов с Охотниковым?

16 января на своей странице в социальной сети Серохвостов рассказал, что поспорил на собственный результат стрельбы в спринте.

«Спор с тренером по стрельбе Охотниковым Игорем Юрьевичем. Я стреляю 0-0 на спринте, он бреет голову. Если я не стреляю 0-0, то голову брею я», — написал Даниил.

Перед спринтом Серохвостов поделился, что давно пытался заключить с тренером пари, просто никак не удавалось прийти к соглашению по условиях. Биатлонист предлагал сбрить брови или покрасить волосы в розовый, что не устраивало специалиста. Тогда-то и возникла идея с бритьём налысо.

Для Даниила этот спор – не первый в сезоне. С Каримом Халили он разыграл на «цу-е-фа» победу на МЛКБ. Тогда удача обошла Серохвостова стороной.

«Здесь довольно лёгкий подход к рубежу, поэтому я смогу сделать ноль. В этом году я ещё не стрелял, так почему не сейчас? Я частенько проигрываю пари, надеюсь, что в этот раз не проиграю», — сказал Даниил в эфире «Матч ТВ» перед гонкой.

Эта задумка однозначно придала интригу спринту, ведь ещё до начала гонки Серохвостов был главным претендентом на победу. Увы, но пока серьёзную борьбу Даниилу могут навязать лишь единицы. Особые надежды возлагались на Эдуарда Латыпова и Антона Смольского, которые стартовали в первой десятке.

Белорус идеально отработал лёжку, но на стойке допустил промах. Отличный ход позволил Смольскому даже со штрафным кругом стать промежуточным лидером. У Латыпова, увы, побороться не вышло. Эдуард допустил один промах на первом рубеже, а затем три – на втором, что отбросило россиянина в конец второго десятка.

К моменту выхода на дистанцию Серохвостов уже знал результаты соперников, что создавало более комфортные условия. Буквально сразу Даниил начал превосходить всех на дистанции. Укрепиться на первой позиции помог и ноль на лёжке. С каждым метром биатлонист увеличивал свой отрыв от преследователей. Ко второму рубежу преимущество Серохвостова было уже 10,2 секунды. Вот только на стойке сделать ноль спортсмену не удалось – Даниил промазал первым же выстрелом.

На выходе с рубежа Серохвостов стал вторым, уступив Дмитрию Лазовскому всего 4,5 секунды. Но такое отставание для россиянина – сущий пустяк. На последнем круге Даниил разошёлся так, что пришёл к финишу первым. Лазовского он опередил на 13,8 секунды, а Смольского – на 5,5 секунды.

Для Серохвостова эта победа стала шестой в сезоне. Правда, это не так важно, ведь спор-то Даниил проиграл, а значит, придётся расстаться с волосами. Уже завтра, 18 января, в гонке преследования мы узнаем, сдержал ли биатлонист своё обещание.